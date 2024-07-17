Федеральное министерство внутренних дел под руководством Нэнси Фезер (СДПГ) запретило авторитетный журнал Compact, квалифицируемый правительством как «ультраправый».

ИА Регнум

Ежемесячный журнал, выходящий с 2010 года, единодушно признается одним из самых важных изданий среди несистемных политических медиа современной Германии.

Запретительный приказ МВД ФРГ гласит, что журнал, которым руководит публицист Юрген Эльзессер, направлен против конституционного строя. Считается, что создатели «Компакт» поддерживают тесные связи с националистическим крылом AfD, небольшой правоэкстремистской партией «Свободная Саксония» и активистами «Движения за идентичность».

«Компакт» также часто обвиняют в распространении конспирологических мифов, «пророссийской пропаганды» и антисемитских нарративов. К сожалению, далеко не всегда обвинители готовы подкрепить собственные слова и измышления конкретикой.

«Компакт» действительно не слишком похож на типовой общественно-политический журнал «большой немецкой тройки» — Spiegel, Focus и Stern. С момента своего издания журнал был далек от политического мейнстрима и освещал темы, о которых в приличном обществе современной Германии неприлично и говорить.

Например, «Компакт» убедительно доказывал, что внешняя политика ФРГ подчинена не коренным национальным интересам немцев, а «трансатлантической солидарности», которую некоторые несознательные товарищи называют диктатом США. Журнал, который в мейнстримных медиа часто клеймят как «ультраправый» и «неонацистский», публиковал журналистские расследования, посвященные настоящим неонацистам: украинским.

Возникали у «Компакт» вопросы и к председателю всея ЕС Урсуле фон дер Ляйен, непрозрачно подарившей американским фармакологическим корпорациям сотни миллиардов денег европейских налогоплательщиков в период пандемии коронавируса (сегодня Суд ЕС подтвердил справедливость этих обвинений. — Прим. ред.). Были претензии и к министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок, которая в нормальном правительстве времен Вилли Брандта или Гельмута Коля вряд ли смогла бы претендовать даже на пост стажера в МИД.

Обвинениям в ультраправом радикализме в адрес «Компакт» особую пикантность придает тот факт, что главный редактор журнала ранее был главным редактором Junge Welt — газеты откровенно левой и даже можно сказать коммунистической направленности, которую многие в Германии до сих пор по традиции называют «восточногерманской «Комсомольской правдой».

Впрочем, правительство всё же решило подстраховаться от обвинений в цензуре, прикрыв ее фиговым листком бюрократических процедур. Формально под запрет попадает не медиа «Компакт», а «всего лишь» стоящая за ним бизнес-структура — Compact Magazin GmbH и связанная с ней компания Conspect Film GmbH.

С раннего утра вторника полицейские проводят обыски в офисах Compact-Magazin GmbH и домах членов редакции в Бранденбурге, Саксонии, Гессене и Саксонии-Анхальт, в том числе в помещениях медиакомпании в Фалькензее под Берлином. Помимо документов и носителей информации, в ходе рейда было также конфисковано имущество Compact-Magazin GmbH, в первую очередь компьютеры и почему-то офисная мебель.

В декабре 2021 года Федеральное ведомство по защите Конституции отнесло журнал «Компакт» к категории «доказанный правый экстремизм». В своем последнем ежегодном отчете ведомство подтвердило, что издание распространяет «антисемитские, антименьшинственные, исторические ревизионистские материалы и теории заговора» и ведет агитацию «против парламентской демократии в целом и против правительства Германии в частности».

В своем ежегодном отчете Бранденбургское ведомство по защите конституции предупредило, что «из-за относительно широкого распространения журнала существует риск, что «Компакт» может способствовать социальным потрясениям и политической дестабилизации в Германии».

С момента начала СВО на Украине журнал, по мнению немецкого правительства, распространяет «целенаправленную дезинформацию» и «частично перенимает пропаганду российского правительства», как говорится в сообщении Государственного ведомства по охране конституции в Потсдаме.

Что считать конспирологией, а что пророссийской пропагандой — вопрос дискуссионный.

Так, например, в Германии считается теорией заговора гипотеза, что за взрывами на газопроводе «Северный Поток» стоят Соединенные Штаты. Хотя в пользу такого предположения свидетельствует множество фактов, включая фактически признания Джо Байдена и Виктории Нуланд, произнесенные перед телекамерами.

Точно так же презентация точки зрения российской стороны без купюр и интерпретаций вполне укладывается в профессиональные стандарты и каноны журналистской этики, некогда заданные телерадиовещателем ВВС и журналом Spiegel. Правда, не образца дня сегодняшнего, а «золотой эры» качественной европейской журналистики 1960-х — 1970-х годов.

Помимо собственно журнала, тираж которого ныне составляет 40 000 экземпляров в месяц, «Компакту» принадлежит онлайн-телеканал на YouTube с почти 350 000 подписчиков. Он также попал под запрет, как и дочерняя компания издания Conspect Film, которой руководит жена Юргена Эльзессера Стефани, ответственная за ежедневные выпуски новостей. Кроме того, «Компакт» отныне не имеет права вести каналы в социальных сетях.

О том, что бумажную версию журнала теперь невозможно будет купить в газетных киосках или получить по подписке, можно и не упоминать. В начале 2024 года большинство крупных германских сетей по продаже печатной продукции на железнодорожных станциях и в метрополитене уже изъяли журнал из своего ассортимента. Банк Mittelbrandenburgische Sparkasse, в котором у «Компакт» был открыт расчетный счет, аннулировал его без объяснения причин.

Необходимо отметить, что свобода прессы и свобода мнений декларируются Основным законом Германии как ключевые ценности и демократические завоевания немецкого народа. Поэтому немецкое правительство очень неохотно прибегает к медиазапретам,

Хотя в 2016-м и в 2017-м годах Федеральное министерство внутренних дел уже запрещало «левоэкстремистскую» интернет-платформу linksunten. indymedia.org и «неонацистский» портал «Альтермедиа», а в 2022-м году и телеканал RT DE, которому и до прямого запрета чинились искусственные препоны в ведении журналистской деятельности, случай с журналом «Компакт» всё же следует признать исключительным.

Оба упомянутых портала были известны тем, что призывали к политическим атакам и публиковали письма с признаниями в совершении «эксов». Кейс RT DE с большой натяжкой, но всё же можно объяснить необходимостью цензуры «военного времени».

В случае с «Компактом» всё обстоит иначе: редакция вполне профессионально и корректно подходила к составлению журналистских материалов, и доказать подстрекательство в судебном порядке правительству может быть гораздо сложнее.

Выступал ли журнал Compact за свержение демократии в Германии в «агрессивно-воинственной» манере?

С формально-юридической точки зрения такая формулировка звучит очень расплывчато. Да и министр внутренних дел Фэзер, к сожалению, уже успела зарекомендовать себя как человек, который сперва принимает поспешные решения, а затем оценивает их последствия.

Достаточно вспомнить ее «радужную» повязку в защиту секс-меньшинств на чемпионате мира по футболу в исламском Катаре, приведшую к дипломатическому скандалу и охлаждению германо-катарских отношений как раз в тот момент, когда страна активно нуждалась в альтернативных источниках природного газа для своей энергетики после разрыва торговых связей с Россией.

Однако что интересно: репрессии в отношении редакции журнала «Компакт» последовали менее чем через три дня после того, как на его Youtube-канале было опубликовано развернутое интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в котором были подняты актуальные вопросы немецкой внешней и внутренней политики, далеко не всегда базирующейся на подлинном суверенитете.