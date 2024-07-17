В Эстонии происходит процесс смены правительства. Премьер-министр Кая Каллас уходит на должность комиссара ЕС по внешней политике, а ей на смену выдвинулся однопартиец Кристен Михал. Уход крайне непопулярной Каллас никак не радует эстонцев

ИА Регнум

Ее сменщик Михал состоит в той же самой Партии реформ, на которую жители страны возлагают ответственность за всё ухудшающееся экономическое положение.

«Отрыв от реальности»

16 июля президент Эстонии Алар Карис наделил члена Партии реформ (ПР) Кристена Михала полномочиями для формирования нового правительства, назначив его кандидатом в премьер-министры. Такое решение глава государства принял после того, как днем ранее встретился с представителями всех шести партий, представленных в эстонском парламенте.

Михалу отвели две недели на то, чтобы представить в Рийгикогу доклад о принципах формирования будущего правительства и получить поддержку парламентского большинства. Никаких неожиданностей этот процесс не принесет, так как «реформисты» ведут коалиционные переговоры с Социал-демократической партией и «Эстонией 200».

Эти три политические силы сформировали правительство после парламентских выборов весной 2023 года. Воссоздание прежней коалиции является залогом того, что процесс формирования нового кабмина во главе с Михалом пройдет без излишних затруднений. Предполагается, что новое правительство начнет работать в конце июля или начале августа.

Михал унаследует от Каллас не только пост премьер-министра, но и должность председателя Партии реформ. Что касается Каллас, то она, уходя с мест премьера и главы ПР, дала понять, что довольна проделанной работой, чем вызвала негодование не только обывателей, но и многих политиков. Депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин назвал такие заявления «полным отрывом от реальности».

Действительно, если судить по общественным настроениям, то оценка деятельности Каллас (ее личный антирейтинг составляет почти 70%), которая возглавляла правительство с начала 2021 года, далека от позитивной.

Около половины (41%) жителей Эстонии в настоящее время считают, что в ближайшие двенадцать месяцев их финансовое положение ухудшится, и только 14% рассчитывают, что оно может улучшиться.

Причем по данным свежего опроса, проведенного социологической конторой Norstat по заказу банка Citadele, жители Эстонии гораздо более пессимистично оценивают свое будущее финансовое положение даже по сравнению с латышами и литовцами, которые и сами настроены далеко не оптимистично.

«Причина пессимизма жителей Эстонии, вероятно, кроется в длительном экономическом спаде, в резком росте инфляции и относительно высоких процентных ставках. Заработная плата выросла, но она не поспевает за ростом цен, что также заставляет людей смотреть в будущее с опаской», — говорит сотрудница Citadele Марина Хакиайнен.

Причем ответственность за свое обнищание эстонцы возлагают непосредственно на Каллас. «Все эксперты сходятся во мнении, что основным двигателем инфляции в Эстонии в этом году стало повышение налогов (предпринятое по инициативе Каллас — прим. ред.). За последние три года цены и без того выросли на десятки процентов, а правительство ещё больше разгоняет процесс», — недоумевает Чаплыгин.

В то же время, стоит отметить, что размер военной помощи, оказываемой Украине со стороны Эстонии, в три раза превышает параметры, согласованные в НАТО для стран альянса. Каллас добилась того, что эстонский налогоплательщик вынужден отдавать киевскому режиму огромные суммы.

«Сменщик-двойник»

Кристен Михал в значительной степени политический двойник Каллас. 49-летний уроженец Таллина, он является типичным продуктом эстонской Партии реформ, ею взлелеянным и сформированным.

Эта организация, основанная в 1994 году, объединила в своих рядах эстонское чиновничество и с самого начала создавалась, как партия власти. С 1999 по 2016 год она непрерывно присутствовала в составе правящей коалиции, а в 2021-м вернулась в нее, выдвинув из своих рядов пятерых премьеров (Михал станет шестым).

При этом ПР в значительной степени является детищем Сийма Калласа, отца Каи — беспринципного проходимца, который сначала занимал высокие посты в структуре власти Эстонской ССР, а потом без проблем пролез в правящую иерархию постсоветской Эстонии.

Соответственно, Михал, вступивший в ПР еще в 1996 году, большую часть жизни пробыл типичнейшим партийным бюрократом: партия несла его на себе как волна, постепенно поднимая на все более высокие посты. Успешная карьера Михала объясняется еще и тем, что он стал приближенным лицом Сийма Калласа — и в период его премьерства (2002-03 гг) работал при правительстве советником.

За годы своей жизни Михал несколько раз избирался в парламент по списку Партии реформ, числился генсеком ПР, занимал посты глав министерств юстиции, экономики и инфраструктуры и окружающей среды (последнее он возглавлял в кабинете Каи Каллас).

В 2012 году Михал, возглавляя Минюст, вляпался в скандал: его заподозрили в том, что он оформлял сомнительные деньги непонятного происхождения, поступившие на счета Партии реформ, в качестве «пожертвований». Этим делом занялась прокуратура, которая провела обыск в офисе ПР, а Михал вынужден был оставить министерский пост. Впрочем, больше никаких неприятностей в связи с этой историей у него не было, а по прошествии времени тот скандал успел подзабыться.

Любопытен, однако, тот факт, что в последнее время Михал предпринял действия для того, чтобы дистанцироваться от крайне непопулярного клана Каллас. Он, правда, воздержался от публичной критики премьер-министра, но в то же время, как пишет эстонская пресса, примкнул к «внутренней оппозиции», сформировавшейся вокруг Андруса Ансипа, возглавлявшего правительство в 2005–2014 гг (в одном из кабинетов под началом Ансипа Михал и был министром юстиции).

А уж Ансип в резких выражениях в адрес Каллас не стеснялся, публично обвиняя ее в самых разных грехах. Есть мнение, что именно влиятельный Ансип устроил так, что Партия реформ выдвинула своим новым вожаком и кандидатом в премьеры именно Михала.

Другим потенциальным кандидатом был лояльный к Кае Каллас министр обороны Ханно Певкур, но его убедили отказаться от притязаний на премьерство и на руководство партией. Кстати, утверждается, что кандидатуру Певкура отвергли в том числе и потому что он, возглавляя Минобороны, не сумел добиться достаточного обеспечения эстонской армии боеприпасами.

Соответственно то, что президент Карис назвал преемником Каллас именно Михала, а не близкого ей Певкура, можно рассматривать как не особо завуалированный упрек в адрес бывшего премьер-министра.

Ведь после того, как мужа Каи Каллас в прошлом году уличили в том, что он ведет бизнес в России (притом, что сама Каллас требовала от эстонских бизнесменов не иметь никаких дел с россиянами) ее неоднократно обвиняли в лицемерии и требовали, чтобы она ушла в отставку. Сам Карис тогда призывал Каллас оставить пост, но она этот призыв проигнорировала.

Непопулярный русофоб

Что касается отношения к России и русским, то оно всегда у Михала было негативным. Он проявил это, в частности, в ходе истории с эстонским политиком и сотрудником спецслужб Ээриком-Нийлесом Кроссом, которого прокуратура РФ обвинила в организации пиратского захвата российского лесовоза «Арктик Си» в Балтийском море в 2009 году.

В январе 2012 года, будучи министром юстиции, Михал высказался по этому поводу так: если, мол, российская сторона хочет допросить Кросса, это должно осуществляться через Госпрокуратуру Эстонии. А в октябре 2013 года эстонские власти уже отрапортовали, что достаточных оснований подозревать Кросса в причастности к пиратству нет.

Также Михал известен своей ненавистью к русским школам и детским садам Эстонии — он на протяжении многих лет яростно настаивал на том, что они должны быть переведены на государственный язык.

Мечта Михала сбылась через пять лет, когда ПР, сама вернувшаяся в правящую коалицию и изгнавшая из нее Центристскую партию, за которую голосовали русские эстонцы, продавила закон о переводе всех учебных заведений на государственный язык.

В том же 2017 году, когда Михала вместе с другими эстонскими политиками позвали на торжественный прием в посольстве России, он демонстративно ответил отказом. По его словам, он «будет готов принять приглашение не раньше, чем Россия начнет уважать независимость других стран».

Летом же 2019 года Кристен Михал объявил, что жители страны, дающие интервью российским СМИ, обслуживают «интересы ближайшего окружения Владимира Путина и силовых структур». Таким образом он раскритиковал тогдашнего министра внутренних дел, главу Консервативной народной партии Эстонии Марта Хельме, давшего несколько интервью российскому порталу Baltnews.

В последние же годы Михал ретранслирует все тезисы о необходимости максимального разрыва связей с Россией, о том, что надо, мол, вооружаться, укреплять восточную границу, поддерживать киевский режим и т.д.

Впрочем, в среде русских жителей Эстонии Кристен Михал не особо известен: он никогда не входил в число ярких персонажей политического небосклона и даже русофобия его совершенно ординарная, ничем не выделяющаяся — точно то же самое говорят и все прочие политики от Партии реформ.

Если верить эстонским СМИ, Михал, в отличие от большинства местных политиков, хоть как-то владеющих русским, его практически не знает.

Однако точно так же Михал непопулярен и в среде этнических эстонцев — опросы показывают, что его назначение поддерживают всего 8% жителей страны. Это связано с тем, что, помимо общей блеклости, его всецело ассоциируют с Партией реформ, на которую эстонцы возлагают ответственность за свою ухудшающуюся жизнь. Попытки Михала дистанцироваться от Каи Каллас не помогли поднять его имидж.

Низкая популярность Михала может объясняться и тем, что он является сторонником введения нового налога. Он уже договорился от лица Партии реформ с коалиционными партнерами от том, что с середины 2025 года с эстонцев будут взимать «налог на оборону». Величина этого налога еще рассчитывается, но, как предупреждает глава партии «Эстония 200» Маргус Цахкна, данный побор окажется «обременительным» и «многокомпонентным».

Налог, правда, обещают сделать «временным», но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Большинство эстонцев не могут испытывать симпатий к человеку, намеревающемуся еще глубже залезть в их карманы, поэтому Кристен Михал и непопулярен.

Поэтому то, что нового премьер-министра Эстонии Партия реформ определила не в ходе широкой внутрипартийной дискуссии, а кулуарным решением своей верхушки, вполне объяснимо.