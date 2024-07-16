Главой МИД Великобритании в новом лейбористском правительстве Кира Стармера 5 июня был назначен Дэвид Лэмми. А менее чем через неделю после назначения он отправился в первое «турне» на Ближний Восток. Хотя уместнее будет сказать — «первое в новом статусе».

ANDY RAIN/EPA/ТАСС Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми

За последний год политик бывал в регионе минимум трижды, работая в интересах своей партии.

Лейбористы ставят перед собой амбициозную цель — сделать ближневосточное урегулирование одним из приоритетов внешней политики. Однако, в отличие от предшественников-тори, хотят добиваться всего «малыми тратами». Правда, для этого лейбористам придется какое-то время понаблюдать за происходящим со стороны.

Возвращение к истокам

Позиции Великобритании на Ближнем Востоке заметно просели после «разворота в Азию» в 2021 году, когда Лондон сделал ставку на совместное с Вашингтоном развитие оборонных проектов в Индо-Тихоокеанском регионе (в первую очередь AUKUS).

Однако изменение глобальной обстановки с началом специальной военной операции на Украине толкнуло страну к «возвращению» на Ближний Восток.

Попытки премьера-консерватора Риши Сунака наверстать упущенное и «собрать» вокруг себя основных арабских союзников под эгидой экономического и военного сотрудничества значительного успеха не имели и лишь ухудшили итоговое положение Лондона.

«Триумфальное возвращение» британцев вызывало раздражение и было воспринято в регионе скорее как стремление расширить антироссийский лагерь, не принимая при этом в учет реальные интересы партнеров.

Не удивительно, что лейбористы, построившие свою кампанию в том числе на критике провалов британской политики на Ближнем Востоке, с победой на выборах активизировали работу.

Первое «ближневосточное турне» нового главы британского МИД ожидаемо оказалось посвящено урегулированию кризиса в секторе Газа — Лэмми провел серию встреч с израильскими и палестинскими политиками, где донес до них позицию нового правительства Великобритании.

Параллельно с Лэмми над перезапуском прежних связей работал и новый премьер. Стаммер провел серию телефонных разговоров с лидерами аравийских монархий, обратив их внимание на важность урегулирования ситуации в Газе.

И Стармер, и Лэмми уповают на «прогрессивный реализм», в рамках которого стремятся к выстраиванию диалога не только с лидерами, но и со «средними» державами, с большим вниманием к интересам Глобального Юга. Такой подход вызывает интерес на Ближнем Востоке, однако требует проверки на практике, в условиях острого регионального кризиса.

Лев (не) против Орла

Взгляды лейбористов на возвращение палестино-израильских отношений «в мирное русло» во многом совпадают с позицией демократов в США.

Сторонники Стармера так же последовательно отстаивают идею создания на Ближнем Востоке двух государств (израильского и палестинского); настаивают на прекращении эскалации и активизации обмена удерживаемыми лицами между Израилем и ХАМАС.

Однако есть и некоторые существенные различия «в деталях».

Например, Лондон не видит проблемы в возобновлении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Зато склонен пересмотреть согласие на поставки британского оружия Израилю, а также снять вынесенные консерваторами возражения против возможной выдачи ордеров Международного уголовного суда на арест премьер-министра Нетаньяху и его ближайших сторонников.

Это контрастирует с позицией Вашингтона, который, хоть и пересадил израильских союзников на «голодный оружейный паек», всячески пресекает любые попытки международных структур давить на руководство Израиля.

Что касается судьбы БАПОР, то Белый дом, приостановивший целевое финансирование данной структуры еще в январе, предпочитает не ввязываться в новые дискуссии, ожидая итогов международного расследования.

Есть незначительные трения и в контексте работы со сторонами конфликта.

Лейбористы видят своей задачей более активное включение в прямое урегулирование конфликта в секторе Газа — вплоть до получения статуса официального посредника.

Такой вариант не совсем в интересах Вашингтона, который стремится переложить посредничество на союзные арабские страны, не вмешивая западных партнеров в работу «на земле».

Однако, несмотря на некоторые расхождения во взглядах, Лондон и Вашингтон пока настроены благожелательно и не чинят друг другу серьезных препятствий.

Кроме того, Великобритания позитивно встретила «Мирный план» США по снижению напряженности в секторе Газа, что умерило недовольство Вашингтона.

Взгляд в завтрашний день

Визит Лэмми на Ближний Восток стоит рассматривать исключительно как «пробный шар» — исполнение обещания более последовательно включаться в ближневосточное урегулирование. Это отчасти объясняет достаточно сдержанный тон заявлений нового главы британского МИД.

В Лондоне прекрасно понимают, что урегулирование не ограничивается одним лишь разрешением палестино-израильских противоречий — хотя они и «тянут» за собой все больше сопутствующих проблем.

Открытыми остаются вопросы снижения напряженности на ливано-израильской границе, выстраивания баланса в отношениях с Ираном; «перезагрузки» отношений с аравийскими монархиями — в первую очередь с ОАЭ, отношения которых, по оценкам самих лейбористов, «достигли стратегического дна». В «фоновом» режиме остаются проблемы, связанные с активностью террористических и преступных группировок.

Работа со всеми этими проблемами потребует от Лондона не только значительной вовлеченности, но и осторожности — поскольку «кредит доверия» к его действиям отчасти уже был исчерпан предыдущими премьерами.

В этом контексте поездка Лэмми дала возможность новым властям «выиграть время», чтобы оценить изменения ландшафта безопасности на Ближнем Востоке в динамике и отследить реакцию на возвращение Великобритании в регион.

Вероятнее всего, Лондон пока продолжит работать по «палестинской» проблематике, отталкиваясь от положений предложенного США «мирного плана». При этом страна продолжит наводить мосты в диалоге с прежними партнерами, восстанавливая прежнее влияние.

А значит, Лэмми станет в регионе частым гостем.