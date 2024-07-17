Исполнилось 10 лет с момента крушения в небе над Донбассом малазийского «Боинга». Запад обвиняет во всём Россию, несмотря на, казалось бы, убедительные доказательства вины в этом Украины.

ИА Регнум

17 июля 2014 года, в 16:19 по местному времени (или 13:19 по Гринвичу), пассажирский самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур начал отклоняться от курса, заданного днепропетровскими диспетчерами. После того как последние дважды вызвали борт и не получили ответа, они связались с коллегами в Ростове-на-Дону.

«Мы ничего не видим; похоже, объект начал распадаться», — ответили ростовчане.

Самолёт упал в районе села Грабово вблизи города Торез в ДНР. Погибли все, кто находился на борту, — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших было 80 несовершеннолетних, из них трое детей младше двух лет.

Рейсом MH-17 летели граждане десятка государств, из них больше всего людей с паспортами Нидерландов (193 человека), Малайзии (43 человека), Австралии — 27 человек.

Из известных личностей на борту были: сенатор от Партии труда Нидерландов Виллем Виттевен, исследователь ВИЧ Йозеф Мария Альберт Ланге, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Гленн Томас, австралийский писатель Лиам Дэвисон, вторая жена премьер-министра Малайзии Пуан Шри Сити Амира.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По количеству жертв эта катастрофа стала крупнейшей после терактов 11 сентября 2011 года в США. Она вошла в десятку самых масштабных за всю историю авиации.

Торжество конспирологии

Самолёт потерпел крушение на «территории войны». Естественно, что и украинские власти, и ополченцы начали обвинять друг друга в произошедшем.

Сторонники Киева указывали на то, что практически одновременно в соцсетях ополчения появилось сообщение о якобы сбитом ополченцами Ан-26, забывая при этом приписываемую Бисмарку фразу «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Люди, которые любые, самые достоверные сообщения со стороны ДНР и ЛНР объявляли фейком, внезапно прониклись полным довериям к анонимным пабликам, вещавшим от имени ополчения.

Забыли и о многочисленных фейках, плодиться которым на ресурсах Новороссии помогали в том числе и «борцы» украинского информационного фронта.

Симпатизирующие ополчению, в том числе и в России, не остались в долгу и начали плодить версии, часть из которых были конспирологическими.

Так, рассказывалось о некоем «испанском диспетчере Карлосе», который-де ещё в 2014 году сообщил о преследовании «Боинга» украинскими самолётами.

Циркулировали сообщения о Су-25 ВВС Украины, который якобы взлетал перед падением авиалайнера и который даже попал на спутниковую съёмку. Позднее соответствующий снимок даже демонстрировали в эфире федерального ТВ, что в конечном итоге сослужило плохую службу. Фото, вполне ожидаемо, оказалось фальшивкой.

Почему проигнорировали предыдущие инциденты?

А между тем уже тогда можно и нужно было поставить единственный вполне логичный вопрос: почему украинские диспетчеры направили в зону боевых действий гражданский самолёт?

Причём направили уже после того, как украинские власти признали другие инциденты с самолётами в зоне конфликта.

Так, 14 июля в Луганской области был сбит Ан-26, 16 июля — Су-25, ещё один Су-25 обстреляли из ПЗРК. Более чем за месяц до этого, 14 июня, был сбит Ил-76.

Надо учесть, что под контролем ополченцев оказались украинские военные части, в том числе расположение 156-го зенитно-ракетного полка ПВО ВСУ.

Примечательно, что ещё 29 июня 2014 года пресс-служба ДНР сообщила об успешном взятии под контроль территории управления полка и одного из его дивизионов.

В тот же день в комментарии «Украинской правде» представитель штаба так называемой антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что ополченцам достались два грузовика и ЗРК «Бук». Украинский силовик также упомянул попавшие в руки «сепаратистов» трёхкоординатные радиолокационные станции 9С18 М1 «Купол», которые способны обнаруживать цели на расстоянии до 150 км. При этом Дмитрашковский заявил, что «Бук» неисправен.

«Но он нерабочий. Остальные, которые работают, находятся на других стратегических объектах», — подчеркнул спикер «АТО».

На вопрос, могут ли ополченцы его починить, Дмитрашковский не дал однозначного ответа.

«Я не думаю, что это им нужно», — заявил он.

В таких условиях по-хорошему небо над Донбассом следовало бы немедленно закрыть. Но этого сделано не было.

Почему не закрыли небо?

Ряд изданий, например российский «Форбс», ещё в 2017 году пытались оправдать действия Украины. Мол, и Сирия во время боевых действий не закрывала воздушное пространство.

Да, делать это государство с формальной точки зрения не обязано — нормативы Международной организации гражданской авиации (ICAO) не требуют полного закрытия воздушного пространства над зонами боевых действий.

Но в случае с той же Сирией, которая, правда, сама не ввела запрет, действовали ограничения организаций-регуляторов — Европейского агентства безопасности полётов (EASA) и той же ICAO. Соединённые Штаты, Франция и Британия ввели ограничения на полёты своих перевозчиков над Сирией.

Но в случае с Донбассом, повторимся, ничего подобного сделано не было.

TASS / EPA/ALYONA ZYKINA

Россия как раз и ввела ограничения. 17 июля такое решение было принято по зоне ответственности Ростовского зонального центра ЕС ОрВД (единой системы организации воздушного движения), вплоть до высоты более 16 км. Это сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗРК «Бук».

Последнее обстоятельство дало тем же авторам «Форбса» почву для подозрений в духе «Совпадение? Не думаю!». Но и эти построения тоже несостоятельны. Дело в том, что российская разведка знала о направлении украинского ЗРК «Бук» в зону «АТО», и уже после этого Ростов принял решение закрыть свою зону ответственности.

«Утром этого же дня (17 июля) в районе населённого пункта Зарощенское, что в 50 км восточнее Донецка и в 8 км южнее Шахтёрска, обнаружена батарея «Бук». Возникает вопрос, почему батарея оказалась в этом районе, вблизи территории, контролируемой ополченцами, и непосредственно перед трагедией?» — рассказывал после крушения «Боинга» начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Андрей Картаполов.

Очевидно, российская разведка знала о выдвижении украинского «Бука» в зону «АТО».

Но, как уже говорилось выше, разнобой, царивший в федеральных российских СМИ, с рассказами об «испанском диспетчере», «сбившем «Боинг» самолёте ВВС Украины» и даже о том, что «это всё — инсценировка и в салоне «Боинга» сидели трупы», сослужил России плохую службу.

Всё это звучало вместо того, чтобы поставить ребром единственно справедливый вопрос об открытом небе.

В Гааге исходили из презумпции виновности России

В это время Киев довольно быстро начал транслировать согласованную и внешне стройную версию. «Боинг» якобы сбили ополченцы, привезённым из России «Буком». Последнее снимало с Украины ответственно за незакрытое небо.

В этом Киев ожидаемо поддержал коллективный Запад: застрельщиком версии о том, что «Бук» привезли из России, была Австралия.

Спустя 11 дней после трагедии, 28 июля, Украина и Нидерланды договорились создать международную миссию защиты расследования катастрофы. Было объявлено, что миссия должна содействовать сбору останков и работе на месте крушения. К работе привлекли экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолёте.

В конце июля международная команда авиаэкспертов и полицейских прибыла на Украину и выехала на место. Эксперты приступили к работе после того, как получили гарантии прекращения огня от украинских силовиков и ополченцев Донбасса. В этом содействовала и Россия. К концу апреля 2015 года исследования «в поле» были завершены.

К тому времени уже несколько месяцев — с 7 августа 2014 года — работала Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в которую сначала вошли представители Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины. Лишь 4 декабря 2014 года в JIT включили представителей Малайзии.

Велись два расследования — техническое по установлению причин крушения самолёта и уголовное. Последнее касалось привлечения к ответственности виновных, и к нему возникают вопросы.

России, напомним, отказали в присоединении к группе JIT.

Уже 9 сентября 2014 года Нидерланды выпустили предварительный отчёт, согласно которому «Боинг» развалился в воздухе из-за «структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов».

Спустя год и месяц, 13 октября 2015 года, Совет безопасности Нидерландов опубликовал отчёт, в котором утверждалось: самолёт потерпел крушение в результате взрыва ракеты серии 9М38, произошедшего снаружи, слева от кабины пилотов.

Нидерландский совбез указывал: сама ракета была выпущена из ЗРК «Бук» с некоей территории площадью 320 кв. км на востоке Украины (без привязки к местности) и приблизилась к лайнеру почти встречным курсом. Тогда, заметим, не указывалось, под чьим контролем находилась территория, с которой могли выпустить ракету. Более того, делалась оговорка, что «для определения места запуска необходимы дальнейшие криминалистические исследования», и подчёркивалось, что «такая работа выходит за рамки мандата Совета по безопасности Нидерландов».

Ещё через год, 28 сентября 2016 года, группа представила предварительное заключение. И в нём уже утверждалось, что самолёт был сбит из района Первомайского, что к югу от города Снежное. Этот район находился под контролем ополчения. При этом было заявлено, что «Бук» якобы вернулся на территорию РФ утром 18 июля 2014 года.

Дальше — больше.

Спустя почти два года, 24 мая 2018 г., Совместная следственная группа заявила, что сбивший «Боинг» ЗРК «Бук» якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России, дислоцированной в Курске. В качестве доказательства этого предъявили обшивку двигателя ракеты.

Также стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении самолета сужен до нескольких десятков человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырёх подозреваемых. Ими оказались граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Следователи сочли это достаточным для начала судебного процесса против троих россиян и одного «сепаратиста». Суд открылся 9 марта 2020 года в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Почти через полтора года прокуратура Нидерландов обнародовала обвинительный акт.

Она потребовала приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению «за уничтожение самолёта в составе организованной группы… и убийство пассажиров, находившихся на борту».

Несмотря на все возражения России, 17 ноября 2022 года суд, заседавший в Гааге, признал троих обвиняемых, за исключением Пулатова, которого оправдали, виновными. Им назначили пожизненное заключение, а также обязали выплатить 16 млн евро компенсации родственникам погибших.

Спустя несколько месяцев, 25 января 2023 года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что готов рассмотреть иски Нидерландов и Украины к России по предполагаемым нарушениям прав человека во время боёв в Донбассе, включая крушение малазийского «Боинга».

Это при том, что обвинители не смогли убедительно опровергнуть возражения и ответить на вопросы, возникавшие в ходе следствия. И не только у российской стороны.

Чей «Бук» и кто виноват?

Примечательно, что нидерландские адвокаты, защищавшие Пулатова, отмечали: обвинение притворяется, что знает, будто рейс МН17 был сбит ополченцами ракетой «Бук».

Большие вопросы вызывала и доказательная база расследования. Так, судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия основывались на украинских фото — и видеоматериалах, указав, что следствие просмотрело более 500 видео и фото «Бука», «найденных в интернете».

Следствие проигнорировало проведённый ещё в 2015 году производителем «Буков» концерном «Алмаз-Антей» эксперимент с использованием ракеты 9М38М1 и фюзеляжа самолёта Ил-86.

Согласно эксперименту, поражающие элементы ракеты — металлические двутавры оставили пробоины в виде бабочки, в то время как на обломках «Боинга» были другие пробоины.

Это позволило исключить версию о том, что применялась состоящая на вооружении у российских «Буков» ракета 9М38М1. Зато есть основания предполагать, что применялась ракета 9М38 — более старая модификация, последние экземпляры которой были выпущены в 1986 году.

Также «Алмаз-Антей» сообщил, что в 2011 году Украина обращалась к концерну с вопросом дальнейшего использования таких ракет, максимальный срок эксплуатации которых составляет 25 лет. Тогда концерн ответил, что ракеты в России не применяют из-за опасности для расчёта.

Проигнорировало следствие и учётные документы Минобороны СССР, обнародованные Россией в 2018 году. Согласно им, продемонстрированная следствием ракета от «Бука» действительно была произведена в 1986 году в подмосковном Долгопрудном. Но в том же году её передали части ПВО Прикарпатского военного округа УССР. А после распада Советского Союза ракета на территорию России не возвращалась.

Также представители JIT проигнорировали ту часть эксперимента «Алмаз-Антея», которая касалась направления пуска ракеты.

По данным российского концерна, если бы ракета летела со стороны Снежного, образовавшееся облако поражающих элементов в характерной для него форме скальпеля прошило бы самолёт насквозь слева направо. Оно не задевало бы левый двигатель и не оставляло бы характерных следов вдоль фюзеляжа.

Российские эксперты пришли к выводу, что ракету выпустили из Зарощенского — населённого пункта, переходившего во время боевых действий из рук в руки.

TASS /EPA/ANASTASIA VLASOVA

Кроме того, МИД России обратил внимание: США так и не предоставили обещанные данные со спутников, на которых, как утверждалось, якобы был запечатлён момент запуска ракеты из «Бука».

Как заявлял замгенпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала следственной группе документацию, которая свидетельствовала: ракета, сбившая самолёт, принадлежала Украине, была выпущена с подконтрольной украинским формированиям территории.

Но нидерландское обвинение, признав, что получило документы российских коллег, российские данные фактически проигнорировало.

Большие вопросы вызвали и «файлы из интернета», которыми пользовалась следственная группа.

К примеру, видео, на котором якобы было запечатлено движение российского «Бука», оказалось анимированной фотографией.

Обратим внимание на решение, которое 31 января 2023 года вынес Международный суд ООН по иску Украины против России. В иске шла речь о «спонсировании терроризма и расовой дискриминации» и в том числе упоминалась якобы причастность России к уничтожению малайзийского «Боинга».

Примечательно, что суд отклонил большую часть обвинений, в том числе и о вине России в гибели самолёта. В решении указывалось: к делу может иметь отношение лишь финансовая поддержка, которую наша страна могла оказывать защитникам Донбасса, но никак не предоставление вооружения и тренировка военных. Что опять-таки ставит под вопрос якобы российскую принадлежность «Бука».

Но одно дело — решение суда, пусть даже и высшей международной инстанции. И другое, куда более важное дело — конъюнктура реальной политики. А она — особенно после начала СВО — требует, чтобы с точки зрения «всего прогрессивного человечества» (читай — Запада и его союзников) на России навечно оставалось клеймо «виновницы» одной из крупнейших авиакатастроф последнего времени.