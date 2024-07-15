Литовские евреи подают заявления о компенсациях в счет имущества, отобранного в ходе Холокоста у их родственников, расстрелянных гитлеровцами и их местными прислужниками. В Литве ещё достаточно свежи воспоминания о том, как нацисты при поддержке местных коллаборационистов уничтожили во время войны свыше 200 тысяч евреев. На компенсации, по последним данным, претендует менее тысячи человек.

ИА Регнум

Еврейская община страны много лет добивалась принятия закона о компенсациях. И в конце концов, заручившись мощной поддержкой США, сумела этот закон продавить. Однако возмещение, на которое теперь могут претендовать литовские евреи, скорее чисто символическое — речь идет об очень скромных суммах.

Страшное прошлое

В Литве тема Холокоста под негласным запретом. Причина проста: массовое участие простых литовцев в убийстве своих еврейских соседей. Причем спихнуть всю ответственность на нацистские оккупационные власти не получается — вакханалия смертей началась в июне 1941-го, в условиях безвластия, когда советские войска уже отступили, а немцы не успели сформировать в Литве собственную администрацию.

Официально постсоветские власти Литвы несколько раз сквозь зубы высказывали извинения по этому поводу, но исследования и ведение дискуссий на данную тему откровенно не поощрялось. Например, в отношении писательницы Руты Ванагайте была развязана травля, вынудившая ее покинуть страну.

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) много лет безуспешно требовала публикации списка жертв Холокоста и выплаты материальных компенсаций родственникам жертв, которых нацисты не только убили, но и ограбили. При этом местные евреи постоянно сталкивались с угрозами и оскорблениями в свой адрес.

Однако у евреев Литвы нашелся серьезный заступник — в решение вопроса активно включились США с их мощным еврейским лобби.

Из Вашингтона стали все чаще намекать Вильнюсу, что пора бы «цивилизованно решить вопрос» и выплатить евреям хоть какие-то компенсации, дабы «закрыть грехи прошлого». «Американцы нам открыто дают понять, что возвращение имущества евреям остаётся на повестке дня», — говорил ещё в 2017 году советник премьер-министра Литвы Дейвидас Матулёнис. Однако год за годом литовским властям удавалось «забалтывать» этот вопрос.

Постепенно в правительстве начали склоняться к тому, что для «отмывки имиджа» лучше и в самом деле выплатить евреям какие-то суммы — но, разумеется, далеко не эквивалентные стоимости имущества 190 тысяч убитых.

А тем временем глава ЕОЛ Фаина Куклянски постоянно жаловалась на то, что евреи и сейчас чувствуют себя не вполне в безопасности. Список претензий оказался велик — это и отказ властей опубликовать список местных участников Холокоста, и антисемитские высказывания литовских политиков, и недвусмысленные угрозы в адрес литовских евреев со стороны местных националистов. Особенное возмущение вызвала имевшая место в начале 2020-го попытка протащить в Сейме законопроект, снимающий с литовцев ответственность за участие в Холокосте — во всём виноваты, мол, нацисты-оккупанты.

При этом литовские власти продолжали подвергаться давлению со стороны Вашингтона.

Антисемитизм никуда не делся

Наконец, в декабре 2022-го премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением выплатить еврейской общине 37 млн евро. «Эта символическая сумма направлена ​​на восстановление хотя бы частичной справедливости и обеспечение заботы о литовских евреях, их культуре и наследии», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Вашингтон, чтобы не допустить очередного «сползания с темы», довольно болезненно «пришпорил» своего прибалтийского сателлита.

Литву посетила с визитом специальный представитель Госдепартамента по вопросам Холокоста Эллен Джермейн. Она заявила литовцам, что, хотя их государство и «добилось больших успехов» в признании «тёмного прошлого Холокоста», у страны всё ещё есть нерешенные вопросы по этой теме.

Представитель Госдепа добавила, что «странам, которые обрели независимость всего несколько десятилетий назад и восстанавливают свою историческую память, трудно принять, что некоторые из тех, кто изначально считался у них бесспорными героями, могли совершать преступления или быть их соучастниками». Заграничная гостья недвусмысленно дала понять, что Соединенные Штаты призывают к скорейшему принятию закона о компенсациях.

«Насколько я понимаю, это, по сути, символический закон, который предусматривает символическую компенсацию. Такое действие просто признает, что была совершена большая несправедливость и вред, что символически исправлено», — сказала Джермейн.

И воля Вашингтона была выполнена — 20 декабря 2022 года Сейм Литвы большинством голосов одобрил предложенный Шимоните законопроект. Компенсации выделяются в Фонд доброй воли (The Good Will Foundation), который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Выплата компенсаций должна начаться в 2025 году и завершиться в 2030-м.

На днях была обнародована информация о том, что за компенсациями обратился 951 человек.

Сейчас идет оценка поданных заявлений, которая состоит из трех этапов: сначала проверяется обоснованность заявок, затем их обсуждает специальная комиссия, и, наконец, решение принимает руководство организации.

«Планируется завершить оценку административного соответствия заявок, а также оценку заявок в Комитете по реституции к 1 ноября. Затем предполагается передать заявки в правление фонда для принятия окончательного решения», — сказала временный директор учрежденного государством фонда The Good Will Foundation Индре Руткаускайте. После этого выяснится, на какую сумму претендуют заявители и сколько они получат.

«Герои» националистов

Несмотря на прогресс в вопросе компенсаций, антисемитизм в Литве ничуть не уменьшился.

Уже в этом году разгорелся новый скандал — и связан он с именем Казиса Шкирпы, дипломата довоенной Литовской Республики, которого националисты в 1941 году хотели поставить во главе самопровозглашенного Временного правительства Литвы, не признанного впоследствии немцами.

Шкирпа известен как один из вдохновителей Холокоста в Литве. Основанный им Литовский фронт активистов провозгласил своей целью «освобождение от советского коммунистического террора и еврейской эксплуатации». В программном документе ЛФА подчеркивалось, что «для идейного созревания литовского народа необходимо усилить антикоммунистические и антиеврейские акции», а с приходом немецких войск «важно по случаю избавиться и от евреев».

В широко распространявшихся подпольем ЛФА листовках литовцев призывали убивать евреев — и многие на этот призыв откликнулись. После падения в Литве советской власти Казиса Шкирпу ничтоже сумняшеся провозгласили одним из героев «борьбы за национальное освобождение».

И лишь в последнее время в Вильнюсе, не без влияния намеков из Вашингтона, начали соображать, что подобных «героев» особо выпячивать не следует.

В 2019 году к негодованию литовских националистов власти Вильнюса распорядились переименовать городскую улицу Казиса Шкирпы и снять мемориальную доску, посвященную другому пособнику нацистов — Йонасу Норейке.

Однако в июне 2024-го на стене окружного суда в Вильнюсе появилась мемориальная доска в честь Шкирпы — её повесили на здание активисты непарламентской партии «Национальное объединение». Глава этой партии Витаутас Синица сообщил, что доска была установлена без согласования с властями — в качестве «акции гражданского неповиновения» и протеста против «очернения героев Литвы».

В ЕОЛ обратили внимание на недопустимость подобной выходки. «Это продуманная провокация, очевидное подстрекательство общества», — сказала Куклянски, пригрозив поднять этот вопрос на международном уровне.

Чиновники всполошились — в нынешние времена подобная мемориальная доска действительно бьет по имиджу города. Председатель комиссии муниципалитета Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене пообещала демонтировать доску. Она также сообщила, что возглавляемая ею комиссия обратилась в государственный Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы по поводу оценки личности Шкирпы, но ответа пока не получила.

А мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас расценил выходку «Национального объединения» как хулиганство, а также преднамеренное действие, направленное на достижение личных политических дивидендов.

24 июня доску сняли — это сделали сотрудники муниципалитета, охраняемые полицией. Оперативно подтянувшиеся на место националисты попытались им помешать, пришлось вызывать полицейское подкрепление. В ходе завязавшейся стычки трое националистов были задержаны.

Нет сомнений, что подобные инциденты будут повторяться. Неонацизм в Литве укоренен очень мощно, да и власти вынуждены пресекать прославление нацистских палачей отнюдь не по искреннему убеждению, а лишь для того, чтобы не слышать раздраженных окриков из Вашингтона.