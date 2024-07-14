Ночью новостные ленты пользователей взбудоражила новость о покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Неудавшийся убийца, согласно старой американской традиции, был устранен службой безопасности до дачи показаний, и уже появилось множество версий о мотивах стрелка.

Gene J. Puskar/AP/TASS Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания

Впрочем, покушения на политических деятелей Штатов высшего уровня стали хоть и редким, но не уникальным событием.

Первым главой Соединенных Штатов, чья жизнь подверглась смертельной опасности от пули убийцы в ходе исполнения полномочий, стал 7-й президент Эндрю Джексон. 30 января 1835 года в Капитолии маляр Ричард Лоуренс подошел к Джексону и дважды попытался произвести выстрел из пистолета, но тот дал осечку.

Эндрю Джексон

Схваченный преступник оправдывал свой поступок потерей работы, однако сам президент был другого мнения на этот счет: Джексон был сторонником ослабления роли государства в экономике страны, что сильно раздражало богатейшие круги, и именно их президент обвинил в попытке своего убийства.

Гораздо меньше повезло 16-му президенту Аврааму Линкольну. Политик, справившийся с крупнейшим на текущий момент расколом общества и гражданской войной 1861–1865 гг., был убит через пять дней после капитуляции Юга 14 апреля 1865 года на спектакле «Наш американский кузен» в театре Форда в Вашингтоне.

Alexander Gardner Авраам Линкольн

Убийца, актер Джон Уилкс Бут смертельно ранил президента выстрелом в голову, после чего скрылся, но был найден 26 апреля и убит при задержании сотрудником полиции.

Убийца был сторонником проигравшей Конфедерации и считается, что произведя роковой выстрел, он выкрикнул «Sic semper tyrannis!» («Такова участь тиранов»). Последними словами раненого Бута были «Передайте моей матери, что я умер, сражаясь за свою страну».

Вторым убитым президентом США стал 20-й на этом посту Джеймс Гарфилд. Он был ранен через 4 месяца после вступления в должность, 2 июля 1881 года. В спину президенту дважды выстрелил Шарль Гидо.

Джеймс Гарфилд

Гидо был активным сторонником Гарфилда и надеялся получить высокую должность после его победы. Надежды не оправдались и он решил отомстить.

Рана Гарфилда не была смертельной, президент скончался в результате фатальной ошибки врачей (неизвестно, намеренной или нет), которые занесли инфекцию.

Пулю из тела Гарфилда изъяли только при посмертном вскрытии, агония раненого продолжалась более двух месяцев и окончилась 19 сентября 1881 года. Шарль Гидо был повешен 30 июня 1882 года.

Спустя 20 лет, 6 сентября 1901 года был убит 25-й президент Уильям Мак-Кинли, на этот раз убийца, 28-летний Леон Чолгош, был анархистом.

Уильям Мак-Кинли

Мак-Кинли, в ходе первого срока восстановивший экономику страны после кризиса и выигравший малой кровью испано-американскую войну, был популярен в стране и без проблем избрался на второй срок.

5 сентября 1901 года он прибыл на международную Панамериканскую выставку в Буффало, а на следующий день проводил общественный прием, на котором и был смертельно ранен Чолгошом, дважды выстрелившим из пистолета. Президент, остававшийся в сознании, прокричал охране: «Полегче с ним, ребята».

Задержанный убийца позже сделал признание, что убил президента из убеждения, что ни один человек не может обладать огромными привилегиями, когда другие не имеют ничего. Раненый президент умер после неудачной операции по извлечению пуль 14 сентября. Чолгош был казнен на электрическом стуле 29 октября того же года.

Убитого МакКинли на посту сменил его вице-президент Теодор Рузвельт, занимавший этот пост до 1909 года (сначала как вице-президент, а потом избравшись сам на выборах 1904 года).

В 1911 году Рузвельт заявил о недовольстве политикой своего преемника на посту Уильяма Тафта и готовности вновь выдвигаться на должность президента от Республиканской партии, однако не получил достаточной поддержки от однопартийцев. Тогда возмущенный Рузвельт вышел из республиканцев и стал выдвиженцем на выборы 1912 года от Прогрессивной партии США.

В ходе избирательной кампании 14 октября 1912 года перед речью в Милуоки в экс-президента выстрелил Джон Шрэнк. Пуля попала в грудь, пробила футляр от очков и 50-страничную рукопись речи, после чего застряла в теле Рузвельта.

Теодор Рузвельт

Тот по отсутствию кровавого кашля понял, что пуля не пробила легкое, а потому, отказавшись от помощи, прочел речь на 90 минут, начав ее словами «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли; но Лося так просто не убьёшь».

После обследования оказалось, что пулю опасно доставать, поэтому Рузвельт носил ее в себе до конца жизни. Покушавшийся Шрэнк был признан психически больным.

15 февраля 1933 года в Майами произошло покушение на жизнь избранного, но еще не вступившего в должность Франклина Делано Рузвельта. Стрелявший Джузеппе Дзангара был уроженцем Италии, переехавшим в США во взрослом возрасте в 1923 году.

15 февраля избранный президент выступал на митинге вместе с мэром Чикаго Антоном Чермаком.

(сс) Leon Perskie Франклин Делано Рузвельт

Когда кортеж политиков прибыл на место митинга и дверь машины открылась, Дзангара выстрелил и попал в живот Чермаку. После этого толпа журналистов помешала убийце стрелять дальше, а потом его задержала полиция.

Раненый мэр сказал президенту: «Я рад, что на вашем месте оказался я», через 3 недели он умер в больнице.

Дзангара был казнен на электрическом стуле 20 марта 1933 года. Он был связан с боссом чикагской мафии Фрэнком Нитти, конфликтовавшим с мэром Чермаком, в связи с чем возникла версия о том, что мэр и был изначальной целью покушения.

8 сентября 1935 года в капитолии штата Луизиана был смертельно ранен сенатор и бывший губернатор штата Хью Лонг. Лонг открыто заявлял о желании принять участие в президентской гонке 1936 года, составив конкуренцию действующему президенту Франклину Рузвельту.

Сенатор был сторонником прогрессивного экономического курса и изоляционистской внешней политики, что делало его популярным среди народа, но вызывало ненависть крупных промышленников и банкиров, стоявших за Рузвельтом и его инвенционалистским курсом.

Хью Лонг

Сделавший роковой выстрел доктор Карл Вайсс был на месте застрелен охраной сенатора, скончавшегося через два дня, 10 сентября 1935 года.

1 ноября 1950 года два пуэрториканских националиста попытались убить Гарри Трумэна в его резиденции в Вашингтоне. В ходе трехминутной перестрелки были убиты охранник и один из нападавших, второй был арестован, приговорен к казни на электрическом стуле, но был помилован президентом, а в 1979 году амнистирован Джимми Картером.

Самым же известным покушением в США является убийство 35-го президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в столице штата Техас Далласе. Согласно расследованию комиссии во главе с председателем Верховного Суда США Эрлом Уорреном, президент Кеннеди был убит вторым выстрелом Ли Харви Освальда, стрелявшего с чердака здания школьного книгохранилища по кортежу президента.

(сс) Victor Hugo King Джон Кеннеди в президентском лимузине, за считанные мгновения до выстрела

Число выстрелов — одна из многочисленных загадок убийства Кеннеди. Сомнения вызывают также личность убийцы, число стрелявших, мотивы убийства и так далее.

Согласно официальной версии, Освальд был одиночкой, не связанным ни с одной структурой, хотя в других версиях говорится о следе КГБ (предполагаемый убийца несколько лет жил в СССР и был женат на русской девушке) или ЦРУ, находившейся с президентом «на ножах».

Сильно осложняет дело убийство самого Ли Харви Освальда, застреленного при конвоировании спустя два дня после смерти Кеннеди.

Спустя пять лет, 5 июня 1968 года был убит младший брат Джона Роберт Кеннеди, кандидат от демократической партии на президентских выборах 1968 года и бывший генеральный прокурор США.

Роберт Кеннеди

Как и Джон, Роберт выступал за гражданские права чернокожего населения и прогрессивный экономический курс. Ситуация перед выборами была крайне напряжена, 4 апреля был убит лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг, сторонник Кеннеди.

У Роберта были все шансы обойти кандидата от республиканцев Ричарда Никсона, но 5 июня в отеле Лос-Анджелеса между двумя выступлениями перед сторонниками Роберт для сокращения маршрута шел через кухню отеля, где, по официальной версии, был застрелен палестино-иорданским эмигрантом Серханом Серханом.

Однако существует случайно сделанная звукозапись покушения, на которой слышно около 30 выстрелов, хотя Серхан был вооружен восьмизарядным револьвером, что породило версию о втором, неизвестном стрелке. Серхан был осужден на пожизненное заключение, которое отбывает до сих пор.

22 февраля 1974 года в аэропорту Балтимора в самолет авиакомпании «Дельта», направляющийся в Атланту, ворвался вооруженный пистолетом Сэмюэл Джозеф Бик. Под угрозой взрыва бомбы, находящейся в рюкзаке, он стал требовать направить самолет на Белый дом, чтобы убить находящегося там Ричарда Никсона. После перестрелки с агентами ФБР, в ходе которой были убиты охранник аэропорта и второй пилот, Бик застрелился.

Ричард Никсон

На следующего президента Джеральда Форда в сентябре 1975 года было совершено сразу два покушения. 5 числа в Сакраменто (Калифорния) в него стреляла Линетт Фромм, член секты и поклонница серийного убийцы Чарльза Мэнсона. 21 сентября в Лос-Анджелесе на его жизнь покушалась уже левая активистка Сара Джейн Мур.

(сс) David Hume Kennerly Джеральд Форд

30 марта 1981 года президента Рональда Рейгана попытался застрелить психически больной Джон Хинкли, одержимый преследованием актрисы Джоди Фостер. Пулю, попавшую в тело президента удалось извлечь после четырехчасовой операции.

На шуточную фразу Рейгана врачу, осматривающего тело президента: «Надеюсь, вы республиканец», тот ответил: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы».

Хинкли признали невменяемым и приговорили к принудительному психиатрическому лечению.

(сс) Pete Souza Рональд Рейган

Рекордсменом по числу покушений на свою жизнь в ходе срока среди президентов США является Билл Клинтон, на которого покушались более 30 раз. За срок в восемь месяцев с сентября 1993 по май 1994 годов его пытались убить четыре раза.

Билл Клинтон

10 мая 2005 года в Грузии на совместном митинге Джорджа Буша-младшего и Михаила Саакашвили Владимир Арутюнян кинул в сторону выступавших боевую гранату, завернутую в носовой платок, который в итоге и задержал взрыв. Президенты узнали о произошедшем только после окончания встречи.

(сс) Eric Draper Джордж Буш-младший

Арутюнян скрылся и был задержан только 20 июля 2005 года, убив при этом начальника отдела контрразведки МВД Грузии. Свои действия преступник объяснил ненавистью к новому марионеточному правительству страны. 11 января 2006 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.