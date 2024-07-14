13 июля 2024 года в истории Соединенных Штатов наступил один из, пожалуй, самых переломных моментов XXI века. В бывшего президента Дональда Трампа, проводившего предвыборный митинг в Пенсильвании, стреляли. «Это, похоже, самое серьезное покушение на президента или кандидата в президенты с тех пор, как в 1981 году был тяжело ранен Рональд Рейган», — пишет издание Economist.

TASS/AP Photo/Gene J. Puskar

Любой исход этого покушения стал бы триггером для серьезных событий внутри страны. Если бы Трамп — лидер республиканской гонки, икона для своих избирателей и жертва демократических гонений, которая недавно обеспечила себе иммунитет от судебного преследования, — был бы убит, то это вызвало бы как минимум серьезный гражданский конфликт. Но Трамп выжил — и теперь американские СМИ и эксперты пытаются просчитать последствия покушения.

Так, очевидно, что Секретной службе не поздоровится. Она, по сути, проморгала стрелка, находившегося с винтовкой на крыше здания в 130 метрах от президента как минимум 3–4 минуты до выстрела. Причем стрелка видели люди, предупреждали о нем силовиков — но не получили никакой реакции. Daily Beast называет произошедшее «невообразимой ошибкой в обеспечении безопасности», однако можно не сомневаться, что блогеры и даже ряд ярко-республиканских СМИ будут использовать другие термины. Например, «заговор».

Демократы, конечно, Службу защищают. «Почти каждый современный президент подвергался нападению. Секретная служба сорвала почти все эти попытки, лишь немногие из которых привели к ранениям», — пишет Bloomberg. Говорят, что всё невозможно предугадать. Однако в нынешних политических условиях очень многие захотят увидеть за обычным проколом силовиков организованную попытку убить Трампа. Просто потому, что захотят увидеть.

«Американская политика недавно оказалась в ловушке состояния одновременной стабильности и нестабильности. Политика стабильна в том смысле, что существуют четко определенные и, казалось бы, несокрушимые партийные разногласия. Она нестабильна в том смысле, что эти разногласия стали настолько глубокими и ожесточенными, что они угрожают базовой вере в политическое сосуществование, которое необходимо любой демократии для выживания», — пишет издание Vox.

Ссылаясь на опрошенных экспертов, издание указывает, что «чем больше люди ненавидят и боятся своих политических оппонентов, тем больше вероятность того, что они выйдут за рамки закона, чтобы попытаться остановить их».

Тем более что остановить Трампа по закону уже невозможно. В начале июля Верховный суд принял решение о том, что у всех бывших президентов есть иммунитет на их действия в ходе осуществления «официальных полномочий». А значит, посадить республиканца за вмешательство в выборы и даже за ненадлежащее расходование средств предвыборного фонда будет очень непросто.

Да, заговор надо хотя бы на минимальном уровне доказать — но республиканцам этого и не нужно. Им не обязательно обвинять Белый дом в попытке убить их кандидата, достаточно лишь сделать упор на то, что Белый дом спровоцировал эту попытку. И тут даже ничего доказывать не надо — достаточно вспомнить риторику демократических СМИ и политиков. «Байден строил свою кампанию на идее, что он баллотируется, чтобы спасти демократию страны от предполагаемой тирании и диктатуры Трампа», — напоминает The Economist.

Демократы, конечно, всё понимают и пытаются играть на опережение — демонстрируют удивление, гнев и даже какое-то сочувствие к тому, кого они считают самым настоящим Антихристом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901977" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушение на Дональда Трампа

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «рад, что бывший президент Трамп в безопасности». «Мы все должны радоваться тому, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал. А также использовать этот момент, чтобы вновь подтвердить свою приверженность цивилизованному поведению и уважению в нашей политике», — отметил бывший президент США Барак Обама.

А действующий президент Джо Байден, как всегда, выступил невнятно. «В Америке нет места такому насилию. Это больно… это больно. Это одна из причин, по которой мы должны объединить эту страну. Мы не можем позволить этому происходить. Мы не можем быть такими. Мы не можем мириться с этим», — заявил он.

Вопрос в том, насколько это поможет демократам. «Инцидент, по всей видимости, обострит и без того крайне напряженный избирательный цикл. Трамп лидирует в опросах, его кампания сосредоточена на возмездии его политическим противникам», — указывает издание The Atlantic. Сейчас же тема мести будет, по сути, возведена в электоральный квадрат.

Фотография окровавленного Трампа, окруженного пытающимися закрыть его агентами секретной службы, с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага — она, по всей видимости, станет чуть ли не главным символом предвыборной кампании республиканца. «Она похожа на знаменитый образ морпехов на Иводзиме (поднимающих флаг. — Прим. ред.). Окровавленный, но непреклонный бывший президент напоминает Рокки Бальбоа», — пишет издание New Yorker.

Собственно, уже стала. «Изображения истекающего кровью кандидата, держащего кулак в воздухе, заполнят СМИ в ближайшие дни и, скорее всего, определят нарратив съезда», — отмечает Economist. Речь о съезде Республиканской партии, который пройдет с 15 по 18 июля в Милуоки, где Трамп должен стать кандидатом в президенты от республиканцев.

Некоторые эксперты призывают республиканских лидеров вспомнить о приличиях и не нагнетать. «Политологи выяснили, что даже избиратели, придерживающиеся антидемократических взглядов, находятся под сильным влиянием ведущих политических деятелей. В этот хрупкий момент страна отчаянно нуждается в благоразумном и мудром руководстве», — указывает издание The Atlantic.

Однако большинство махнули рукой и призвали смириться с неизбежным, поскольку покушение на Трампа стало не «черным лебедем» (то есть неожиданным событием), а вполне логичным следствием происходящих в США в последние годы событий.

«Соединенные Штаты — необычная страна: самая богатая и могущественная из когда-либо существовавших в истории человечества. Но ее раздирают, возможно, самые большие внутренние разногласия со времен Гражданской войны», — пишет издание Vox.