На предвыборном митинге в штате Пенсильвания произошло то, чего не было в США уже много лет. На Дональда Трампа была совершено серьёзное покушение, которое чудом не привело к гибели кандидата в президенты. Пуля задела щёку и ухо Трампа, но не попала ему в голову, как, вероятно, замышлял преступник-снайпер.

TASS /P Photo/Evan Vucci

Покушение ввергло всю американскую политику, и так пребывающую в кризисе, в состояние настоящего хаоса.

В истории США четырёх президентов убивали на посту — от Авраама Линкольна до Джона Кеннеди. Были и неоднократные попытки нападений на лидеров государства.

Последнее серьёзное нападение на президента США произошло в 1981 году, тогда в Рональда Рейгана выстрелили шесть раз из револьвера. Одна из пуль пробила лёгкое и привела ко внутреннему кровоизлиянию. Рейган был близок к смерти, но в итоге выкарабкался.

Наиболее близким к нынешнему покушению является инцидент с президентом Тедди Рузвельтом в 1912 году. В него — как и в Трампа — выстрелили перед началом предвыборного митинга. Пуля угодила в текст предвыборной речи Рузвельта, замедлила скорость и застряла в грудной мышце. Как только Рузвельт понял, что ему ничего не угрожает, он как ни в чём не бывало произнёс свою речь, хоть с его рубашки капала кровь.

В обоих случаях — с Рейганом и Рузвельтом — вину возложили на нестабильное психическое состояние нападавших. В деле с покушением на Трампа наверняка тоже будет идти речь о нездоровой психике.

Но сейчас это накладывается на не менее нездоровую обстановку в США, с жутким расколом страны и бесконечной политической истерикой. Так что неудивительно, что она в итоге начала давать свои плоды.

Демократы уже который год подряд закатывают истерику по поводу смерти американской демократии в случае победы Трампа. Мол, он придёт к власти, уничтожит всю систему сдержек и противовесов и единолично будет править страной. Ну и заодно депортирует всех мигрантов, ограничит права секс-меньшинств и в целом сделает жизнь либеральной Америки невыносимой.

Уже неоднократно раздавались и настойчивые призывы со стороны говорящих голов в стане либеральных элит США что-то сделать с Трампом.

Сначала его пытались посадить под самыми разными предлогами, но судебные войны в итоге скорее пошли на пользу Трампу. Его рейтинги подросли после заведения уголовных дел, и он собирает рекордные суммы пожертвований.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901916" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушение на Дональда Трампа

Осенью 2023 года конгрессмен-демократ и состоятельный наследник бизнес-империи Levi Strauss Дэн Голдман заявил о желании «ликвидировать» Трампа. Затем экс-ведущий либерального канала MSNBC Кейт Олберман понадеялся на то, что его будет ждать судьба Линкольна.

Немало сторонников Трампа, включая ведущего Такера Карлсона, неоднократно предупреждали его о возможности покушения. Сотрудники Секретной службы, охраняющей Дональда Трампа как бывшего президента и кандидата на выборах, наверняка знали о всех рисках. Но им в итоге не удалось предотвратить покушение, хоть снайпер из охраны довольно быстро смог его ликвидировать.

Полиция опознала преступника как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса родом из Пенсильвании, где и проходил митинг Трампа.

Тот один раз сделал пожертвование продемократическим структурам. Но при этом он имел официальную регистрацию как республиканец — возможно, чтобы повести следствие по ложному пути. В своих видео Крукс признавался в негативном отношении к Трампу.

Участники 50-тысячного митинга видели, как некий персонаж с популярной в США полуавтоматической винтовкой AR-15 забирался на крышу ангара в 100 метрах от выступающего Трампа. Они сигнализировали полиции и Секретной службе, но те почему-то проигнорировали.

Очевидно халатное поведение правоохранителей сложно чем-то объяснить, поэтому теорий заговора вокруг этого покушения будет великое множество.

Нападение на Трампа имело очевидно политический подтекст, но далеко не обязательно, что за ним стояли какие-то спецслужбы и дипстейт. В Америке — жуткий политический раскол и поляризация общества, политическая обстановка накалена до предела. Не нужно даже устраивать какой-то тайный заговор с покушением на кандидатов на выборах. Сами собой появляются городские сумасшедшие, готовые пуститься во все тяжкие.

Вспоминается также инцидент лета 2017 года, когда один либеральный активист и сторонник Берни Сандерса пришёл на бейсбольную площадку в Вирджинии и устроил там стрельбу. В этот момент на площадке играли конгрессмены и сенаторы-республиканцы.

Преступник успел попасть в нескольких законодателей, пока его не застрелили. В своих соцсетях он признавался, что смотрит только либеральные телеканалы и свято верит в пропагандистскую истерику о том, что все республиканцы — это якобы «русские агенты». Случилась та стрельба в самый разгар «Рашагейта».

Тогда, как и в случае с нападением на Трампа, только чудом удалось избежать жертв. А последним политиком федерального уровня в США, которая была убита, стала конгрессвумен-демократка Гэбби Гиффордс в 2011 году. Её застрелили во время встречи с избирателями в Аризоне, убив ещё пятерых.

Соцсеть X Подозреваемый Томас Мэтью Крукс

13 лет США удавалось избегать убийств федеральных политиков и 60 лет — успешных покушений на президентов. Но далеко не факт, что такое положение дел продлится долго, ведь уровень политического насилия в Америке постоянно растёт от одного выборного цикла к другому.

В 2016 году тоже были попытки покушений на Трампа, но они имели совсем несерьёзный характер. Такое, что случилось сейчас, тогда сложно было и представить.

Раскол Америки за последние десять лет резко усилился. Атмосфера ненависти друг к другу — правых и левых, консерваторов и либералов, республиканцев и демократов — из года в год крепнет.

Последние опросы показывают, что около 40% сторонников Дональда Трампа и Джо Байдена готовы с оружием в руках бороться за власть. Своих же оппонентов они считают настоящими врагами Америки.

На руках у населения США — более 500 миллионов стволов, поэтому такая неконтролируемая эскалация может привести к настоящей гражданской войне. И не зря около половины американцев опасаются взлёта политического насилия — и угрозы гражданского конфликта — в диапазоне следующих десяти лет. Хотя всё может случиться и гораздо раньше.

В случае победы Трампа после выборов стоит ждать волны массовых беспорядков. Демократы наверняка выведут весь свой боевой актив на улицы — будь то антифа, БЛМ или пропалестинские протестующие — пытаясь сорвать транзит власти и приход нового президента в Белый дом. Не стоит исключать и попыток новых покушений, как на Трампа, так и на других кандидатов на выборах в палату представителей и Сенат.

У Дональда Трампа же впереди партийный съезд, и выбор кандидатуры вице-президента теперь играет для него важнейшую роль, ведь нужно выбрать такого политика, который будет «страховкой» от покушения. Иными словами, тот, кого демократы будут ненавидеть ещё сильнее, чем Трампа.

Тогда мотивация совершать покушения отпадает, поскольку в случае убийства Трампа его место займёт такой же новый Трамп. Это может повысить вероятность выбора кандидатом в вице-президенты Джея Ди Вэнса, сенатора от Огайо и по своим убеждениям даже большего трамписта, чем сам Трамп.

Нынешнее же неудачное покушение добавит очков Трампу и превратит его в мученика в глазах всей Америки. Стоит ожидать волны пожертвований и укрепления его позиций в президентской гонке.

Ну а Байдену, которому так и не удаётся подавить внутрипартийный бунт испуганных демократов, придётся совсем нелегко.