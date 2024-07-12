Совместное заявление США и Германии по итогам саммита НАТО о том, что с 2026 года в Германии будет размещено оружие дальнего радиуса действия, включая крылатые ракеты «Томагавк», ракеты SM-6 и новейшее «гиперзвуковое оружие», оказалось несколько неожиданным, но не сказать чтобы уж совсем непрогнозируемым.

ИА Регнум

Похоже, политики в Вашингтоне мыслят весьма прямолинейно и действуют по хорошо отработанной методике.

Сперва они прогибают западноевропейских союзников, дабы те разрешили предоставить свою территорию для размещения американского дальнобойного оружия, способного достигать целей в глубине России. А затем вынуждают РФ к торгу, разыграв ракеты в ФРГ как разменную карту в ходе переговоров «с позиции силы».

В конце концов, если это уже получилось с Горбачевым в середине 1980-х, почему не должно сработать с Путиным сорок лет спустя?

«Мы знаем, что в России происходит невероятное наращивание вооружений, причем оружие угрожает европейской территории», — пояснил канцлер Олаф Шольц. Поэтому Германия должна «иметь собственную защиту».

«Это решение готовилось давно и не стало сюрпризом для всех, кто занимается политикой безопасности и мира», — сказал он.

SM-6 — это новая стандартная ракета на вооружении ВМС США, а гиперзвуковые изделия — пока лишь перспективный вид вооружений, находящийся в стадии испытаний.

Предполагается, что эти средства будут переданы под командование многоцелевой оперативной группы вооружённых сил США на базе в Висбадене. Дальность их действия — до 2500 км, и с их помощью можно будет наносить удары вглубь российской территории.

Расчет строится на то, что Россия задрожит от страха перед перспективой появления у себя под боком гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками и тут же запросит переговоров. А на них согласится вывести «Искандеры» и истребители с гиперзвуковыми ракетами большой дальности «Кинжал» с территории Калининградской области и из Белоруссии.

Ровно таким же образом Советскому Союзу в конце 1970-х было предложено начать переговоры о разоружении и вывести ракеты РСД-10 «Пионер» (более знакомые но натовской классификации как SS-20) с территории стран Варшавского договора. Отказ и провал дипломатической миссии грозил ответным размещением американских «Першингов» в Западной Европе

Немецкие СМИ пишут, что объявленное американо-германское соглашение является «реакцией на российскую угрозу», а правительство ФРГ само добивалось его заключения в ходе долгих секретных переговоров.

Учитывая явное нежелание большинства населения Германии повышать градус эскалации в конфликте с Россией и общую неготовность страны к боевым действиям, судя по плачевному состоянию германского ВПК и бундесвера, можно предположить с высокой долей вероятности, что решение немецкого правительства было продиктовано ему старшими заокеанскими партнерами.

Впрочем, данный ход имеет под собой еще и дополнительный скрытый смысл. Учитывая угрозу второго президентства Дональда Трампа для западного политического мейнстрима, многие политики полагают, что момент для объявления о соглашении был выбран как нельзя более удачно.

Трамп уже несколько раз говорил, что не будет защищать те страны НАТО, которые не выполняют минимальную квоту по военным расходам. И никто не знает, будет ли он чувствовать себя связанным обязательствами в случае победы на выборах.

Расчёт Шольца, Джо Байдена и пока еще генсека НАТО Йенса Столтенберга строится на том, что подписание документа сейчас затруднит его пересмотр в будущем.

Трамп, с точки зрения демократов, маниакально озабочен тем, чтобы ни в коем случае не выглядеть слабаком. А отказ от размещения американского оружия большой дальности в Германии обязательно будет подан мировыми мейнстримными медиа как слабость американского президента, чего он любой ценой захочет избежать.

Политические силы Германии в реакции на этот шаг разделились на два крайних полюса.

В то время как правительственный лагерь и ХДС/ХСС защищают решение немецкого канцлера, другие оппозиционные партии критикуют развертывание американских ракет.

Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) вообще призвал Германию развивать собственный потенциал в ряде военных областей. По словам Писториуса, американское оружие дальнего радиуса действия в конечном итоге «будет поставляться в Германию только на ротационной основе» и стране необходимо задуматься о создании своих собственных систем дальнобойных ракет.

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек также защитил решение разместить в Германии ракеты «Томагавк», заявив: «Мы живем в очень грозное время. Россия сейчас не является мирным партнером».

Маркус Фабер от партии «Свободных демократов», председатель комитета по обороне в бундестаге также поддержал инициативу канцлера: «Развертывание более дальнобойного оружия, чем есть у бундесвера, также очень полезно для Германии и других стран НАТО».

Единственная оппозиционная партия, которая также выступает за размещение «Томагавков» в Германии — ХДС/ХСС. Представитель парламентской фракции партии по внешней политике Юрген Хардт заявил агентству Reuters:

“Размещение «Томагавков» послужит укреплению безопасности Германии. Теперь, когда Россия своим вторжением на Украину разрушила европейский мирный порядок, угроза для нас реальна, а развертывание ракет также является хорошим и позитивным сигналом от американцев немцам».

Между тем партия AfD резко раскритиковала данный шаг, справедливо заметив, что «развертывание войск превращает Германию в мишень». «Федеральный канцлер этой сделкой наносит ущерб германо-российским отношениям и действует не в интересах Германии», — заявил один из лидеров AfD Тино Хрупалла.

Не приняли соглашение и представители левых сил политического спектра. «Я считаю это решение весьма проблематичным, поскольку наращивание вооружений продолжается под видом сдерживания», — заявил Дитмар Бартш, представитель по вопросам оборонной политики Левой партии в Бундестаге.

Сара Вагенкнехт, лидер одноименного альянса, придерживается той же точки зрения: «Размещение дополнительных ракет на немецкой земле не улучшит нашу безопасность. Это увеличивает риск того, что Германия сама станет театром военных действий».

Печально, что в Германию вновь, как и в начале 1980-х, возвращаются американские дальнобойные ракеты, способные нести ядерный заряд.

В 1983 году на демонстрацию в боннском Хофгартене против размещения американских «Першингов» вышли 500 тысяч человек. Во главе манифестации тогда шел один из перспективных вожаков крайне левого крыла «Молодых социалистов» по имени Олаф Шольц.

Ныне тот же политик, хотя и утративший некогда роскошную шевелюру, своими руками нарисовал на теле Германии жирную мишень, наглядно продемонстрировав, что представляет собой политический разворот на 180 градусов.