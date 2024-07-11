Саммит НАТО в Вашингтоне изначально планировался как театрализованное действо и большой спектакль. Всё же проводят его в юбилейный год — 75-летия создания альянса. Демократы даже наняли топовых голливудских тяжеловесов для продюсирования мероприятия. Однако сценарий с самого начала пришлось менять.

ИА Регнум

Тут и кризис в Вашингтоне резко обострился, да и главный герой действа оказался на грани фиаско.

Когда смотришь на детали проведения саммита, становится понятно, что организовывали его точно не наобум.

Продюсерами мероприятия стали голливудские режиссёры Рон Ховард и Брайан Грейзер. Они известны всему миру такими кассовыми картинами, как «Код Да Винчи» или «Игры разума». Музыку для саммита заказали у Ханса Циммера, чуть ли не самого именитого голливудского композитора и двукратного обладателя Оскара.

На званом ужине на саммите использовали фарфор, оставленный в наследство от Гарри Трумэна. Ведь именно при нём в апреле 1949 года был заключён североатлантический договор, положивший начало созданию НАТО.

Стоит отдать должное организаторам саммита среди аппаратчиков Джо Байдена — они точно расстарались. Проблема возникла с тем, что их подопечный оказался на саммите в момент самого серьёзного кризиса за весь период своего президентства.

Ведь за две недели до саммита состоялись провальные для Байдена дебаты с Дональдом Трампом. Нынешний президент США постоянно оговаривался и в целом смотрелся очень слабо на фоне конкурента. Ну и самое главное — Байден выставил напоказ перед аудиторией в 50 миллионов американцев свои старческие и когнитивные проблемы, которые только усугубляются.

В этот момент даже союзникам Байдена среди демократов уже стало невозможно отрицать то, что их лидер не совсем в добром здравии. Внутри Демпартии закипела жгучая дискуссия о том, кто виноват и что делать.

Часть крупных спонсоров Байдена стала публично призывать к его отставке. К ним присоединились и некоторые конгрессмены-демократы, которые избираются от колеблющихся округов и не хотят идти на дно на «Титанике» президентства Байдена.

Тем временем аппарат Байдена отчаянно пытается удержать ситуацию в управляемом режиме. Им удалось заручиться поддержкой всех крупных игроков в стане демократов — Барака Обамы, Билла и Хиллари Клинтон, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и других. В поддержку Байдена выступил и Алекс Сорос, наследник огромной империи Джорджа Сороса.

Многие представители левого крыла Демпартии, испаноязычной и афроамериканской фракций тоже остаются на стороне Байдена.

Но его критики хоть и малочисленны, но очень шумны. А в традиционно дружественных демократам либеральных медиа продолжает бушевать кампания сливов и инсайдов о хаосе в Белом доме. Это в любом случае подкашивает позиции Байдена, пытающегося подавить внутрипартийный бунт.

В этой связи пришлось уже на ходу менять главный нарратив саммита НАТО.

Изначально им должны были стать темы единства участников альянса, расширения НАТО и поддержки Украины. В итоге же саммит превратился в попытку Байдена сохранить своё положение в президентской гонке. Или, если выражаться голливудским языком, мы стали свидетелем картины «Спасти рядового Джозефа».

Неудивительно, что тщательно спланированный саммит тут же пошёл вразнос.

Украинские лоббисты до последнего пытались протолкнуть принятие дорожной карты включения Киева в НАТО, но безуспешно. Им пообещали новые системы ПВО. Правда, тут же выяснилось, что многое из обещанного было анонсировано ещё весной и поступит сильно позже.

Участники саммита НАТО сетовали на состояние Байдена и задавались вопросом, что же их ждёт в будущем.

Ну и над мероприятием нависала большая тень Трампа. У того дела обстоят наилучшим образом. Трампу удалось добиться значимых успехов в своих судебных войнах. Его рейтинги выросли на фоне проблем Байдена. Ну и он наслаждается тем, как демократы раздирают друг друга во внутренней гражданской войне.

При этом Трамп пугает многих аппаратчиков НАТО своим неортодоксальным подходом и набором громких предвыборных обещаний. Он хочет остановить скатывание человечества в третью мировую войну и пойти на переговоры с Россией.

Одновременно в планах команды Трампа «деприоритизировать» европейское направление, меньше уделять внимания участию в делах НАТО. И даже отказаться от соблюдения гарантий по защите членов альянса от нападений третьих стран.

Раскол внутри НАТО усиливается

Олицетворением его стал Виктор Орбан, который в преддверии саммита съездил в Киев, Москву и Пекин. А сразу после саммита он отправится к Трампу в Мар-а-Лаго. Орбан уже даёт понять, что он не хочет вести дела с «хромой уткой» в лице Байдена. Натовцам же приходится заранее готовиться к перспективе возвращения Трампа и необходимости с ним работать, выполняя его требования.

Одной из задач Трампа наверняка станет призыв к участникам НАТО тратить как можно больше денег на оборонку. Многие из них не способны даже добраться до 2% от ВВП. Канада или Бельгия с Испанией тратят на свои вооружённые силы менее 1,4% от размера экономики. А Трамп уже хочет увидеть 3% и выше, хотя это рискует просто подорвать и так ослабленные кризисом и войной европейские экономики.

Кому-то — вроде Орбана — наверняка удастся договориться с Трампом. Остальным будет тяжелее.

Для аппаратчиков Трампа ключевое направление политики — азиатское. Поэтому они предлагают перенести военные ресурсы США из Европы и с Ближнего Востока на Индо-Тихоокеанское направление. Ради Трампа на саммите НАТО даже зафиксировали в итоговом коммюнике критику Китая за экономическую кооперацию с Россией.

Но Трамп это воспримет лишь как пустую риторику.

В его идеальном мире европейцев заставят одних разбираться с последствиями войны на Украине, в то время как США сосредоточатся на конкуренции с Китаем.

Прямо в момент проведения саммита стало известно и о том, что США могут отказаться от обмена разведданными с европейцами. Для ястребов в Брюсселе такой подход Трампа неприемлем хотя бы потому, что они самостоятельно не смогут вытянуть войну с Россией на Украине. Евробюрократии придётся договариваться и признавать своё поражение.

Но это будет перспектива уже 2025 года.

Сейчас же на повестке дня более насущные вопросы — кризис Байдена в США и перспективы прихода к власти изоляционистов и евроскептиков во многих странах Евросоюза.

Команда Байдена будет пытаться подавить бунт своих однопартийцев до съезда демократов в августе. Его продюсирует уже Стивен Спилберг. Там нас может ждать скорый сиквел «Спасти рядового Джозефа».

В Европе же в следующие полгода-год власть может поменяться в Австрии, Чехии, Германии и ряде других стран. Евроскептики наверняка усилят позиции, а евробюрократии будет сложнее подавлять бунт уже своих избирателей, уставших от бесконечных кризисов и войн.

В таком расколотом состоянии НАТО и встречает свой 75-летний юбилей. Ну а главный риторический вопрос, который остаётся без ответа: дождёмся ли мы в принципе 80-летия альянса.