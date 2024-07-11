Многие годы у украинского общества вырабатывали условный рефлекс в отношении России и любых сделанных или приписываемых ей действий: ненависть к ней как единственно правильная и поощряемая реакция.

ИА Регнум

Недавние ракетные удары ВКС России по военным объектам в Киеве, в ходе которых, скорее всего, в результате действий украинской ПВО, пострадал один из корпусов детской больницы «Охматдет» («Охрана материнства и детства») и погибли два человека, находившихся на её территории, вроде бы дали прекрасный повод для демонстрации этого рефлекса. Но в этот раз для украинской пропаганды что-то пошло не так.

После того как украинские власти привычно разразились очередными проклятиями в адрес России, ожидаемой волны «одобрямса» этих проклятий на этот раз не последовало. Точнее, она последовала, но в основном лишь со стороны штатных пропагандистов и прочих профессиональных русофобов из числа «грантоедов» и националистов.

В то же время значительная часть популярных на Украине блогеров неожиданно для многих высказалась за необходимость скорейшего прекращения военных действий.

Причём блогеры не стеснялись в выражениях, в том числе и в адрес украинской власти:

«Прекратите это уже наконец-то. Мне <…> (всё равно) как, лишь бы дети больше не умирали от ваших <…> (глупых) политических игрищ», — написала Мила Бараева.

Блогер Владислава Роговенко непрямо, но понятно для всех назвала первое лицо клоуном: «Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжатся? Моей злости нет предела».

Юлия Верба обвинила украинскую власть в воровстве на фоне войны: «Мир видит и ничего не делает. Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут детишки и люди. Разрушаются семьи и жизни. Планы и мечты».

Актриса Наталья Денисенко обратила внимание на атмосферу ненависти, царящую в стране: «Энергия агрессии и проклятий, ненависти, которые поднимаются у нас, нас же и разрушают».

Известная блогерша Анна Алхим резко высказалась против продолжения войны и её апологетов с явным акцентом на украинской власти:

«Ваше «не пробачемо», «переможемо» это все так <…> (надоело), думаю, не одну меня. «Переможемо» — это когда? Это когда вы <…> (своруете) уже кучу денег, когда уже ничего не останется от страны, не останется людей, детей, военных, никого не останется, тогда вы «не пробачите».

Более того, попытки близких к офису президента информационных ресурсов захейтить выступивших с призывами к миру блогеров вызвали в социальных сетях массовую поддержку именно этих авторов антивоенных постов, а не их критиков.

Например, после появления в известном на Украине паблике «Новости здорового человека» публикации, в которой содержался косвенный призыв отписаться от вышеназванных и других неполиткорректных блогеров, большинство комментаторов под этим постом, наоборот, поддержали антивоенную позицию лидеров мнений:

«Всё правду они сказали. Политики играют жизнями людей, мрази. Остановите войну уже наконец-то, люди, дети погибают каждый день».

«Правду говорят, а у нас этого не любят».

«Ни для кого не секрет, что есть большие вопросы у общества к власти, и озвучивать их — это не значит разгонять «зраду».

«А с каких пор правда стала считаться критикой?»

Многие из украинцев в социальных сетях вдобавок открыто задали и те вопросы, на которые в публичном пространстве Украины стараются наложить табу: «А вы просто задайте себе один-единственный вопрос, один. И дайте честный ответ. Готовы ли вы обменять жизнь своих детей, своих родных на границы 91-го года? Вот и всё. Если вы не готовы, то почему другие должны?»

«По-моему, они правы, каждый этот блогер против войны и геноцида! И против власти! А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает».

Безусловно, тут же последовали и призывы расово верных патриотов к вмешательству Службы безопасности Украины для наказания шагающих не в ногу блогеров и поддерживающих их читателей. Типичный комментарий выглядит так:

«Какие же мрази. Где СБУ? Куда смотрит? Это же статья: посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет. Им надо срок дать за это». Но на общем фоне подобные любители репрессий и «стукачества» чуть ли не впервые оказались в явном меньшинстве.

Попытка обернуть трагедию с гражданскими жертвами в пользу очередной милитаристской накрутки общества неожиданно для властей вызвала обратный эффект.

Столь массовые реакции, вызвавшие широкую поддержку высказывания с критикой власти именно с антивоенных позиций, для украинского информационного пространства не типичны. Вместо ожидаемых проклятий в адрес России «выстрелила» жёсткая критика режима Зеленского и призывы остановить войну.

Многие люди на Украине уже понимают, что военные действия давно могли быть закончены, а огромного количества жертв и разрушений можно было бы избежать. И причиной тому — киевские власти, отказавшиеся от Стамбульских соглашений и других мирных инициатив, предлагавшихся Россией. Однако это понимание до недавних пор редко озвучивалось публично, а те, кто всё же на подобное решался, тут же попадали под каток украинских спецслужб.

Не исключено, что жёсткие меры против инакомыслящих последуют и сейчас.

Но очень важен сам факт того, что в условиях украинского тоталитарного репрессивного режима с мощнейшим карательным механизмом и непрерывной многолетней пропаганды войны в стране тем не менее становится всё больше людей, требующих от власти договариваться о мире, а не продолжать разрушительную для Украины бойню.

Такие настроения теперь будут неуклонно шириться даже в том случае, если украинским властям удастся ещё на какое-то время зацементировать информационное пространство. А заряд накопившейся ненависти, как это уже не раз бывало в истории, рано или поздно выплеснется против тех, кто долгие годы старательно накачивал ею украинское общество.