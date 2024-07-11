После неприятной публикации о, возможно, очень скором дефолте Украины по частному внешнему долгу, которую опубликовал безжалостный The Economist, украинская пресса и эксперты наперебой уверяют обывателя, что ничего плохого не случится. Наоборот, долги — это даже очень хорошо.

ИА Регнум

Однако же 1 августа текущего года истекает срок, отведенный Украине на то, чтобы решить проблему с выплатами иностранным частным кредиторам. Пока невидимый процесс называют таинственным словом «реструктуризация». Но из неслучайных публикаций сначала в The Wall Street Journal, а затем и в The Economist уже понятно, что оттягивать и выплаты — только в интересах киевских руководителей. Держатели так называемых еврооблигаций (или евробондов), выпущенных еще до 2022 года, заинтересованы в том, чтобы получить свои деньги сейчас. Их тревожит один важный вопрос: кто будет возвращать долги, когда конфликт закончится?

Есть мнение, что никто. А отсюда вытекает следующий чрезвычайно важный вывод: поскольку никаких возможностей отдавать Украина не имеет, вкладывать в неё деньги на мирное восстановление никто не хочет и не собирается. А ведь единое мнение «лучших людей страны» сводится к тому, что их уже готовы засыпать деньгами, чтобы построить на берегах Днепра образцовое общество «как на Западе».

Понимая это, украинская пропаганда стремится избежать паники и оправдаться перед гражданами, в своей обычной манере меняя смысл, убеждая всех, что «курс доллара не изменится». Хотя речь не о долларе, а о крахе всех надежд.

Долги — это благо

Феномен действительно интересный: заслышав слово «дефолт», рядовой украинец сразу думает о том, что надо покупать доллары. Несмотря на превозмогающее разум строительство «Новой Украины», получается очень плохая копия Америки, где единственная стабильная валюта — это доллар (евро в ходу гораздо меньше). Поэтому СМИ полны оптимизма, убеждая читателей, что гривна не обесценится, а украинский госдолг не такой уж и страшный по сравнению с другими странами.

Уверенной рукой профессионалов составляются рейтинги должников, множатся рассказы об их жизни. К примеру, что госдолг Японии добрался до отметки $10,6 трлн — это 200% ВВП страны, и до таких показателей Украине еще расти и расти. Независимое украинское государство занимает всего лишь 13-е место в списке наиболее проблемных стран-заемщиков, а значит, не так уж и страшен какой-то там дефолт, касающийся лишь части огромного долга.

«Как для нашей ситуации, он совсем не заоблачный. Более того, во многих западных странах соотношение государственного долга к ВВП значительно выше, чем в Украине. И они по этому поводу не переживают», — уверенным голосом вещает эксперт Forbes Ukraine Александр Паращий и, согласно полученным инструкциям, добавляет, что платить по украинским счетам будет побежденная Россия. Поэтому набирать новые долги нужно без страха — «желательно очень много, очень длинных и очень дешевых».

Погашение по кредитам растянется на десятилетия. Ныне живущие этого уже не увидят, поскольку платить будут их дети и внуки. Им на шею повешены долги, которых они не делали, но так далеко в украинском экспертном сообществе задумываться не принято, да и неполиткорректно. Поэтому, как подчеркивает Паращий, «в любом случае, говорить о дефолте как о катастрофе (даже отдаленной) не стоит», и здесь очевидный расчет на то, что английский пока не стал для всех украинцев «вторым родным», так что они вряд ли прочтут The Economist в оригинале.

Однако всё это не отменяет того интересного факта, что совокупный государственный долг Украины на конец мая 2024 года составлял $151,52 млрд. Значительную его часть составляют кредиты, полученные от других государств и международных организаций с февраля 2022 года, плюс еще $4 млрд, взятые ранее. Отдавать их нужно начинать с 2027 года.

Еще $23,4 млрд — это деньги частных кредиторов, вложившихся в еврооблигации Украины, выпущенные еще до февраля 2022 г. Грубо говоря, это обязательство вернуть всё с процентами через определенный срок, и такой способ заработка — один из любимых для «партнеров», обязывающих подконтрольные режимы делать приятно старшим товарищам из Лондона и Вашингтона. Тем более, пакеты евробондов всегда продаются крупными партиями от ста штук, и в самом начале конфликта счастливые инвесторы очень спешили сбросить этот актив.

Цепная реакция

Пока Киев генерировал картинку победоносного контрнаступа и скорого падения России, уважаемые люди терпели. Теперь они обеспокоены и хотят получить обещанное. Переговоры от их имени инициировал не кто-нибудь, а Международный валютный фонд (МВФ). А раз так, уверяют эксперты Forbes Ukraine, это значит, что «Украина ведет переговоры конкретно от имени МВФ, который уже «подарил» Украине часть денег, принадлежащих частным кредиторам».

Но это лишь еще одна иллюзия всемирной поддержки.

Тем более, как утверждают эксперты, на самом деле дефолт на Украине давно наступил: «Рассчитывать приходится только на финансирование от иностранных правительств и международных организаций». А своих денег давно уже нет.

Чем же все-таки страшен объявленный извне близкий дефолт? Без реструктуризации в ближайшие четыре года киевскому режиму придется выплатить $13,4 млрд. Например, именно столько составляет дефицит бюджета по финансированию обороны в 2024 году. Взять эти деньги, как говорилось выше, неоткуда. ВВП Украины за последний два года просел более чем на четверть, золотовалютные резервы только за прошедшие полгода уменьшились почти на 7%, а дефицит бюджета-2024 составил 42 млрд долларов — почти в два раза больше частного внешнего долга.

При этом разрушения критически важной инфраструктуры и уже хронический дефицит электроэнергии лишают прогнозы экономического роста даже минимального оптимизма. Все расходы покрываются только за счет иностранной помощи, целевое назначение которой благодетели четко оговаривают. И если она по каким-то причинам прекратится, Украине банально не на что будет жить, не то что отдавать долги.

Поэтому далее всё складывается очень просто: раз украинское правительство не может рассчитаться с уважаемыми людьми, значит, оно поступит точно так же и с госструктурами. Следовательно, взаймы давать перестанут и начнут активно давить на возврат выданного. Характерно, что министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает: с февраля 2022 г. объем иностранных вливаний упал до минимума.

Даже с трудом и большим опозданием утвержденная американцами помощь на сумму $60 млрд не спасет ситуацию — США выделяют средства на продолжение военных действий, а не на погашение долгов и не на мирное строительство. Точно такое же назначение и у €40 млрд от стран НАТО, которые обещали выдать в 2025 году.

Таким образом, дефолт, анонсированный западной прессой — как костяшка домино, запускающая цепную реакцию.

Нет ручек — нет мороженого

Пока какие-то деньги Киеву еще капают. С начала 2024 года там получили из разных источников около $14 млрд, включая транш от МВФ, ЕС, Канады и Японии. Однако всё это делается с вполне конкретной целью: капельница должна поддерживать жизнь тяжелобольного, которому еще нужно переписать на других имущество.

После получения пятого транша от Международного валютного фонда размером 2,2 млрд долл. долг Украины перед ним вырос до $13,85 млрд, она стала второй среди крупнейших должников МВФ.

А почетное первое место на протяжении многих лет занимает Аргентина, которая, видимо, уже никогда не выйдет из штопора, как и было задумано.

В целом это и определяет причину отсутствия будущего: соглашаясь на любую реструктуризацию, инвесторы высчитывают экономические перспективы страны. На неё же опираются и любые интересы долгосрочных вложений в инфраструктуру или стратегические предприятия.

В случае с Украиной, где любые размышления на тему мира вызывают истерику и репрессии, вполне очевидно, что из конфликта она выйдет с катастрофическими потерями. Если вообще выйдет.

Как заявил один анонимных держателей украинских евробондов, «должна существовать страна, которая сможет выплатить долг».

Частным инвесторам, которые гораздо тщательнее просчитывают проекты, уже сейчас понятно, что любые работы по восстановлению инфраструктуры и жилья прибыли не принесут.

Те, кто хотел купить землю, уже это сделали. Поэтому отказ кредиторов провести реструктуризацию на условиях, предложенных минфином Украины, звучит как приговор.

А заинтересованность МВФ в посредничестве — это не свидетельство огромного уважения и «поддержки», а знак того, что нынешние западные союзники намерены «переложить финансовое бремя войны и стоимость восстановления с правительств на частный сектор». И эту часть материала The Economist эксперты не цитируют.

В обычных условиях переговоры о реструктуризации занимают месяцы. У официального Киева осталось три недели и нет никаких аргументов для того, чтобы убедить контрагентов в свой платежеспособности. И если дефолт будет объявлен, это и в самом деле не ударит по рядовым гражданам — пока.

Только их будущее уже написано, любые попытки найти денег на жизнь заранее обречены на неуспех. Остатки государства останутся при своей тотальной разрухе и невозможности наладить хотя бы какое-то подобие того, что было даже десять лет назад.

При этом перед глазами украинцев постоянно будут новости с территорий, вошедших в состав России, где строятся дороги и больницы, развивается экономика и жизнь постепенно налаживается. И тогда вопрос про «быть вместе со всем цивилизованным миром» заиграет новыми красками.