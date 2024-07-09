Прибыв в Москву 8 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Россию «всепогодным другом» Индии и высоко оценил ведущую роль Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений за последние два десятилетия.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр также сказал, что долгое время мир был свидетелем «глобального порядка, ориентированного на влияние». «Но что сейчас нужно миру, так это слияние, а не влияние, и никто не сможет донести это послание лучше, чем Индия, которая имеет сильную традицию поклонения слияниям», — заявил он.

Как можно интерпретировать эти слова? На первый взгляд, премьер-министр Индии призывает к своего рода конвергенции. Однако Восток — дело тонкое, эту фразу можно интерпретировать и как слияние нескольких потоков, и как обоюдное влияние.

На встрече с индийской диаспорой в Москве 9 июля Моди подчеркнул, что «индийцы в России укрепляют двусторонние связи, внося свой вклад в развитие российского общества… Как только они слышат слово «Россия», каждый индиец думает, что это надежный друг, друг в радости и горе…».

Безусловно, такое «слияние» вполне похвально, хотя нужно учитывать определенные ментальные и духовные тонкости, ведь русским (православным или мусульманином) может стать кто угодно, а вот чтобы исповедовать индуизм, нужно родиться индусом.

А если учитывать националистическую идеологию индуизма, которой следует сам Моди и его сторонники, то, вероятно, следует посмотреть, каким образом внутри Индии происходили подобные слияния. Можно обратить внимание на внесение поправок в конституцию Индии по поводу статуса штата Джамму и Кашмир, который в августе 2019 г. потерял свой особый статус и автономию. То есть в Нью-Дели запустили механизм более жесткой интеграции.

Впрочем, позиция России по украинскому кризису и Новороссии была озвучена для Моди довольно подробно, поэтому хотя он и затронул вопросы мирных переговоров, но сделал это довольно деликатно, просто предложив помощь Индии, если она для этого понадобится.

Из всех вопросов, связанных с украинским конфликтом, Моди больше интересовала судьба индийских граждан, которые пошли на службу в Вооруженные силы России. По данным индийских СМИ, Владимир Путин удовлетворил просьбу премьер-министра Индии об увольнении всех тех, кто пожелает вернуться в Индию. Согласно источникам, знакомым с решением, были отданы соответствующие распоряжения после «прямого вмешательства» Моди. «Мы ожидаем, что увольнение произойдет в течение нескольких недель из различных мест, где они служат или дислоцируются», — сообщили источники The Hindu на условиях анонимности.

Также индийские СМИ сообщают, что этот вопрос уже обсуждался с Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане.

Нужно отметить, что США выразили Индии обеспокоенность по поводу её отношений с Россией, о чем сообщил журналистам в понедельник представитель Госдепартамента. Индия же эту обеспокоенность Госдепартамента отвергла, подчеркнув, что «всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия — это путь вперед».

Китайское издание Global Times отмечает, что «Китай не рассматривает развитие российско-индийских отношений как угрозу, в то время как западные страны все больше недовольны отношениями Индии с Россией… Несмотря на давление Запада, Моди выбрал Россию в качестве своего первого зарубежного визита после начала своего третьего президентского срока в прошлом месяце.

Этот шаг направлен не только на укрепление связей Индии с Россией, но и на усиление её влияния в отношениях с США и другими западными странами… Многолетнее сотрудничество в области обороны затрудняет замену позиций России в оборонном секторе Индии в краткосрочной перспективе. Хотя США стремятся постепенно заменить Россию в качестве основного поставщика оружия в Индию, этот переход, несомненно, требует времени.

Но для такой крупной страны, как Индия, крайне важно поддерживать стабильные отношения с Россией и продолжать сотрудничество в оборонной промышленности».

Со ссылкой на слова профессора Школы международных отношений Сычуаньского университета международных исследований Лун Синчуня издание также пишет, что «в настоящее время Запад более склонен раздувать отношения между Китаем, Россией и Индией, пытаясь посеять раздор между этими тремя странами. Однако на самом деле у самого Запада может быть больше причин для беспокойства, поскольку он надеется, что Индия выступит против России, объединившись с Западом, отметив, что внешняя политика Индии направлена на поддержание баланса, не склоняясь полностью ни к какой стороне, для отстаивания своих собственных интересов».

Собственные интересы Индии, пожалуй, наиболее точная характеристика умной стратегии Нью-Дели. Однако и от российских интересов никуда не уйти, если речь идет о сотрудничестве двух евразийских гигантов. А в контексте глобальной трансформации, конечно же, вопрос стоит и о превращении Индии в более самостоятельный полюс, что вполне вписывается в чаяния и Китая, и России по построению многополярного мироустройства.

А вот западные СМИ акцентировали внимание на том, что Индия купила в 2023 г. российскую нефть на $46,5 млрд, хотя в 2021 г. эта сумма составляла всего $2,5 млрд. В политических оценках преобладает мнение, что как для России, так и для Индии развитие их двусторонних отношений важно для уравновешивания влияния Китая. Напрашивается вывод: визит Моди показал всему миру — Россия не так изолирована, как того хочет Запад.

The New York Times также цитирует Владимира Зеленского, который охарактеризовал визит как «огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям». В Bloomberg не забыли упомянуть, что Путин принимает Моди после того, как сам заявил, что Россия и Китай находятся в расцвете своих двусторонних отношений. А сам Моди отправился в Москву после недавнего визита в Индию делегации высокопоставленных чиновников США, которые заинтересованы в сотрудничестве в области технологий, безопасности и инвестиций.

Но пока западные СМИ сокрушались о том, что Нью-Дели не идет на поводу у Вашингтона, конструктивная повестка визита Нарендры Моди продолжалась. 9 июля он посетил могилу Неизвестного солдата и экспозицию компании «Росатом» совместно с Владимиром Путиным, после чего начались официальные переговоры в Кремле.

Вместе с премьер-министром Индии в составе делегации прибыл министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, еще несколько высокопоставленных чиновников МИД Индии и советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По итогам переговоров было озвучено совместное заявление, согласно которому Россия и Индия планируют развивать дальнейшее сотрудничество по многим направлениям.

Страны договорились достичь к 2030 году объема взаимной торговли более $100 млрд, развивать расчеты в национальных валютах, оптимизировать таможенные процедуры, наращивать грузооборот. Предполагается развитие сотрудничества в атомной отрасли, нефтепереработке, энергетике, авто — и судостроении, в разработке и поставках медпрепаратов и медоборудования и многих других сферах.

Россия и Индия договорились развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы; подчеркнули необходимость мирного разрешения украинского конфликта через дипломатию и вовлечение обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Индия проявляла интерес к участию России в строительстве новых ядерных реакторов в Индии и поставках топлива. В начале 2000-х США активно препятствовали попаданию в Индию ядерных технологий, но потом пошли на послабления, правда, с учетом того, что сами США и будут являться поставщиками. Видимо, в Нью-Дели решили окончательно избавиться от этой зависимости и заручиться поддержкой России.

Аналогичная договоренность достигнута и в отношении бесперебойных и гарантированных поставок нефти в следующие годы.

Обсуждалось и наращивание военно-технического сотрудничества. Отметим, что, по данным SIPRI, наибольшая доля импорта вооружений Индии приходится на Израиль (48%), тогда как Россия занимает второе место (28%), хотя десять лет назад её доля была около 70%. Поэтому правильнее говорить не о начале, а о восстановлении отношений в этой сфере.

Итоги визита индийского главы государства можно назвать весьма плодотворными для обеих сторон. Смена Россией вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг продолжается. А с учетом того, что Индия уже является третьей по величине экономикой мира, обозначенные совместные проекты свидетельствуют о том, что как минимум в ближайшие пять лет двустороннее сотрудничество достигнет новых высот и принесет значительную пользу двум странам.

И это будет в очередной раз закреплено на саммите БРИКС+ в октябре в Казани, куда приглашен Моди, а также на 23-м саммите двух стран в Индии в 2025 г., куда приглашен Владимир Путин.