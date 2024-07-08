Несколько дней назад инфосферу разогрели сообщением о том, что правительство Испании будет отправлять всем активным любителям порнороликов предупреждения о необходимости продлить разрешение на доступ к онлайн-платформам для взрослых.

ИА Регнум

Дело оказалось в новом формате цифрового паспорта, который разрабатывают местные чиновники, — электронном документе, который будет необходимо иметь каждому ценителю определенного контента уже в конце этого лета.

Платформы и веб-сайты для взрослых также должны будут усложнить механизмы проверки возраста, ведь те, которые есть сейчас, никуда не годятся.

Порно по правилам

Согласно предложению, озвученному министерством цифрового развития, все граждане, которые желают зайти на сайты для взрослых, должны иметь специальную цифровую карту — своего рода аналог абонемента, который дает право посещать такие ресурсы 30 раз в течение 30 дней.

По мнению чиновников, такой механизм затрудняет отслеживание, ведь каждый раз на сайт будто бы заходит уникальный пользователь.

В дальнейшем гражданину необходимо загрузить на свой смартфон специальное приложение, благодаря которому система будет активирована.

Испанским чиновникам также хватило ума заявить, что приложение можно также использовать для хранения свидетельства о собственности, регистрации чего-либо, а также документов об образовании.

Механизм проверки возраста также может предназначаться для доступа к призам от онлайн-ставок или видеоигр, которые тоже будут запрещены лицам моложе 18 лет.

Справедливости ради, кажется, что именно видеоигры пользуются наибольшим интересом у несовершеннолетних, но действовать моралисты решили с другого конца.

Предвкушая все возможные вопросы, чиновники обещают, что цифровая карта для просмотра контента «для взрослых» будет выдаваться Генеральным секретарем цифрового управления, предварительно проверяться Национальным криптологическим центром и — очевидно! — «никогда и никем не будет взломана».

При этом для входа в приложение потребуется использовать отпечаток пальца, систему распознавания лица, введение кода или рисунка. Предполагается, что эти данные дальше смартфона пользователя не уйдут.

Со стороны кажется, что процесс просмотра порно становится уж слишком муторным — здесь уже не то что испанцы с горячей южной кровью, тут бы даже скандинавские пользователи начали возмущаться. Однако специалисты обещают, что при правильной настройке весь процесс будет занимать «считаные секунды».

При этом для тех товарищей, у кого порно — такая же необходимость, как утренний кофе или сиеста, говорится, что зайти на один и тот же ресурс может будет 10 раз, не тратя лишней единицы допуска.

В обоснование введения таких мер испанцы ссылаются на законодательство Евросоюза, которое обязывает все страны ввести систему цифровых кошельков к 2027 году.

Испания в этом случае решила пойти еще дальше и решить важнейшую социальную проблему современности — интерес детей к порнографии.

В министерстве цифрового развития сообщают, что порно наносит существенный ущерб психике подрастающего поколения, искажает их представления о сексуальной жизни (здесь сам собой напрашивается вопрос, не делает ли то же самое пропаганда ЛГБТ*?).

В связи с этим взрослым предлагается «приложить немного усилий», ведь дети начинают проявлять интерес к взрослым темам уже в 11 лет.

Юристы сомневаются

О малолетних детях, чьему нравственному и психическому здоровью могут нанести ущерб фильмы для взрослых, все подумали и даже прониклись. Но тут подняли голову юристы.

Они выразили сомнение, что для защиты несовершеннолетних уместно заставлять взрослых устанавливать на смартфоны приложения с требованием загрузить туда персональные данные.

Попахивает, страшно сказать, нарушением конституции и права на неприкосновенность частной жизни — ценности, к которой в европейских широтах относятся с особым пиететом.

Например, правоведы из Университета Кордовы интересуются, как определить, что является страницей с порнографическим содержанием, а что нет? Как быть с рядовой эротикой?

И нужно ли в таком случае что-то делать с ресурсами, где публикуются кадры насилия (это уже без отсылок к сексуальным темам) или регулярно появляются оскорбительные комментарии (до которых может опуститься любой кружок любителей вязания)?

По сути, получается не разработка фильтра для детей и подростков, а тотальный контроль и слежка за взрослыми.

При этом как-то работать с несовершеннолетними — и в вопросах полового воспитания, и при обучении использованию информационных технологий — никто не стремится.

В Университете Барселоны юристы придерживаются другой точки зрения. Здесь интересы совершеннолетнего имеют приоритет, и развитие личности ребенка не должно быть искажено тем видением сексуальных отношений, которое насаждается коммерсантами для получения прибыли.

Цифровое приложение в данном случае рассматривается не как разрешение, а как «механизм проверки возраста». В казино и ночных клубах используется ведь — и ничего!

В Университете Сантьяго соглашаются с подобным подходом, но все же настаивают на факте потенциального нарушения права на частную жизнь, что может передать в руки испанским властям информацию, которая вполне может быть использована как элемент давления на того или иного гражданина.

Анонимность гарантирована?

В министерстве цифровой информации уверяют, что волноваться не стоит: анонимность пользователей якобы гарантирована, а учет пользователей вести «никто не будет» — поэтому списки фамилий не смогут украсть и использовать.

Аргумент, по мнению каждого, имеющего отношение к IT-сфере, просто смехотворный. Даже если представить, что кто-то специально не будет собирать эти данные, история посещений все равно сохраняется. Специально «чистить» такую информацию никто не будет, и прикроется (вполне законно, кстати) необходимостью профилактики кибератак.

Также подобные предложения несколько противоречат международным стандартам Евросоюза (в который Испания по-прежнему входит), и на этом уровне также придется давать какие-то объяснения. Ну или постараться перекроить закон или саму инициативу наиболее приемлемым образом.

Определенным нюансом является то, что обязанность внедрять механизмы возникнет только у владельцев испанских ресурсов — а таковых в профильной среде пока меньшинство.

Таким образом, при определенном старании и средненьком владении основами ВПН испанские подростки продолжат эксперименты со своим психическим здоровьем и половым воспитанием без разрешения правительства. И весьма сомнительно, что там о таком не догадываются.

Честно говоря, пока история с цифровым кошельком и доступом к порносайтам в Испании попахивает попыткой цифрового ведомства получить бюджетные средства на разработку, а затем и внедрение соответствующих механизмов.

При этом никто не гарантирует, что это внедрение достигнет обозначенных правительством целей — защиты детей от непотребного контента. Ведь когда евро упадут на нужные банковские счета, вопрос перестанет играть какое-либо существенное значение — во всяком случае, до первой проверки и создания системы штрафов за нарушение новых правил.

*Экстремистское движение, запрещенное в РФ.