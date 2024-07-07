Покончив в 2022–2023 гг. с памятниками советским солдатам, власти стран Прибалтики взялись за ликвидацию братских кладбищ, которые находятся в людных местах.

Олег Ласточкин/РИА Новости Могилы советских воинов на Военном кладбище в Таллине

Не во всех трех государствах такая деятельность ведётся одинаково активно. Наиболее дерзко тревожат покой павших эстонцы, им на пятки наступают литовцы, а реже всего (по крайней мере, пока) беспокоят мертвецов латыши.

Кости воинов либо заново закапывают в других, менее людных местах, любо попросту перемалывают бульдозером.

Эстония: беспокоят прах собственных дедов

Эстония начала крупномасштабную зачистку советских воинских кладбищ в 2022 году, захоронения переносятся из людных мест в городах в малопосещаемые места. Также эстонцы уродуют и ликвидируют надгробные камни, установленные на захоронениях.

Так, в январе 2023 года Военный музей Эстонии и государственный Центр оборонных инвестиций приступили к установке «нейтральных табличек» на могилах бойцов Красной Армии, захороненных на территории Ида-Вирумаа, самого русскоязычного региона страны. Больше там нет никаких советских звезд, все погибшие отныне обозначены как «жертвы Второй мировой войны».

В апреле того же года было ликвидировано надгробие, установленное на месте захоронения советских солдат в волости Тори. В мае 2023-го были раскопаны три братские могилы, находившиеся в городе Хаапсалу. Находившийся там ранее мемориал советским воинам был демонтирован, а останки перезахоронили в заброшенном уголке одного из городских кладбищ.

В июне 2023-го начались раскопки братской могилы советских воинов в городе Тапа. Стоявший там памятник солдатам Советской армии снесли ещё в 2022-м, а до останков в могиле добрались только спустя год с лишним. Их тоже убрали в малолюдное место.

Недавно премьер-министр Кая Каллас заявила, что на перенос солдатских могил из «неподходящих мест» уйдёт еще как минимум два года.

А в ноябре прошлого года на военном кладбище Таллина появилось предупреждение о том, что весной 2024 года останки шестнадцати советских солдат будут перенесены в один из самых глухих его уголков под предлогом того, что их надгробные памятники загораживают путь к монументу кавалерам эстонского Креста Свободы.

Директор Военного музея Эстонии Хеллар Лилль пояснил, что, согласно действующему в Эстонии порядку управления кладбищами, они обязаны за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат — и добиться их согласия на перенос могил. Однако в данном случае к выполнению этой нормы закона отнеслись наплевательски.

Однако шестнадцатью могилами дело не ограничилось. В конце января сотрудники российского посольства обратили внимание на то, что уже у тридцати восьми захоронений на военном кладбище в Таллине появились таблички с предупреждением о переносе останков.

«Делается это втихаря, без какого-либо освещения в СМИ. Расчёт прост — не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», — отметили в посольстве.

Российская сторона оценила данное решение как «кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского военно-мемориального наследия». 20 мая работники эстонского Военного музея начали раскапывать могилы 38 советских солдат — позже их кости заново закопали на другом, менее посещаемом участке кладбища.

Минувшей весной власти самоуправления острова Сааремаа сообщили о своем желании провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить погребенные там останки советских солдат.

Гробокопательство в Техумарди началось в первых числах июля. Там были демонтированы 90 могильных камней с пятиконечными звездами, хотя памятник в форме меча остался пока на прежнем месте.

К слову, этот, уже уничтоженный к настоящему моменту мемориал был установлен в память о погибших в ночном бою, произошедшем 8 октября 1944 года, у деревушки Техумарди. В тот день части 249-й и 131-й эстонских дивизий Советской армии, освобождая родную землю от нацистов, десантировались на западный берег Сааремаа и вступили в яростное сражение с немцами, заблаговременно создавшими здесь мощную линию обороны.

То есть эстонцы, устроившие «перезахоронение» героев Техумарди, по сути побеспокоили прах собственных дедов и прадедов.

Литва: узаконили эксгумацию

В Литве в июле прошлого года была уничтожена братская могила советских солдат, находившаяся в центре города Пумпенай на севере страны. Останки тридцати одного человека эксгумировали, чтобы потом закопать их в другом месте, гораздо менее посещаемом. Уничтожение могилы проводили члены общественной организации, словно бы в насмешку называющейся «Служба защиты культурных ценностей».

В литовском департаменте культурного наследия, объясняя причины этого варварского акта, заявили, что, мол, личности погибших военных «не установлены». В учреждении подчеркнули, что «перезахоронение необходимо в соответствии с дополнительным протоколом к ​​Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов».

Но одновременно там бесхитростно проговорились, что, вообще-то, хотели освободить от нежелательной могилы с надгробным памятником с советской символикой главную городскую площадь: «С годами стала очевидной социальная необходимость того, чтобы центральная площадь города Пумпенай, где до сих пор находилось захоронение, сделалась главным местом общественной жизни».

Апофеозом кладбищенского вандализма в Литве стал в 2022 году снос мемориала, находившегося на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где похоронены более трёх тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение этого города. Там демонтировали шесть стел, выполненных в виде скульптур воинов.

А в начале 2024 года этот мемориал окончательно добили, уничтожив постамент и декоративное оформление Вечного огня. Однако сами могилы пока не тронули — и 9 мая к ним устремились все те вильнюсцы, кто чтит подвиг советских воинов. На сами могилы, а также на место, где ранее стоял мемориал советским воинам, принесли свечи, также установили композиции из цветов, поставили венки.

На месте дежурили сотрудники литовской полиции, скрупулёзно фиксировавшие происходящее. И вскоре на столы госчиновников легли доклады о том, что многие вильнюсцы до сих пор поклоняются «оккупационным символам». Не исключено, что скоро будет поставлен вопрос о переносе этих могил в какое-либо другое место.

До сих пор вандализм и уничтожение военных кладбищ осуществлялись, так сказать, «стихийно». Но литовский сейм решил «узаконить» эту деятельность и в дополнение к уже принятым накануне актам утвердил 13 июня законодательные поправки, которые позволят убрать останки советских воинов из общественных мест в городах и поселках и перезахоронить их на обычных кладбищах.

Эти поправки появились в ответ на просьбу двух литовских самоуправлений. Во-первых, это муниципалитет вышеуказанного городка Пумпенай. Да, братскую могилу из городского центра они убрали, но осталось прежнее место захоронения, номинально всё ещё числившееся в «Реестре культурных ценностей».

Тамошние чиновники решили уладить этот бюрократический вопрос и задним числом получить законодательное одобрение своим действиям. По факту выходит, что сначала чиновники в нарушение закона ликвидировали захоронение и лишь потом приняли соответствующий законодательный акт — задним числом.

Второе литовское самоуправление, захотевшее получить в своё распоряжение подобный закон, — муниципалитет крупного по местным меркам города Шауляй. Находившийся там обелиск ликвидировали в декабре 2019 года. Однако «решение проблемы» находившегося близ снесенного монумента кладбища в Шауляе затянулось — на Литву навалилась пандемия и на время о переносе солдатских могил пришлось забыть.

До них «дошли руки» лишь на исходе 2023 года — самоуправление Шауляя обратилось в сейм с просьбой о том, чтобы как можно скорее были подготовлены необходимые поправки в законодательные акты, регулирующие перезахоронение останков солдат. Градоначальник Шяуляя Артурас Висоцкас заявил, что этот «вопрос» должен «решаться» в масштабе страны.

Такая же ситуация и в Паланге. Ещё в 2017 году депутат сейма Кястутис Масюлис (член правящего ныне «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы») обратился к мэру Паланги Шарунасу Вайткусу с просьбой перенести мемориал и могилы советских солдат-освободителей, находящиеся напротив католического храма в центре города.

В Паланге захоронено 106 солдат Красной армии, погибших в 1944 году, их могилы и памятник внесены в «Реестр культурных ценностей Литвы».

Мечта Масюлиса частично исполнилась в мае 2022 года, когда был демонтирован обелиск с этого мемориала. Само кладбище пока осталось на прежнем месте, но, видимо, уже ненадолго. Теперь, после принятой сеймом законодательной поправки, руки самоуправления в отношении этих могил развязаны.

Латвия: кладбище раскурочили бульдозером

В августе 2022-го в латвийском городе Екабпилс состоялось перезахоронение останков советских офицеров из братской могилы, эксгумированных по приказу местных властей в июне того же года. Кости командующего артиллерией 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта генерал-майора Сергея Куприянова и гвардии полковников Гавриила Шарикалова и Сахабутдина Газеева заново погребли на братском кладбище на улице Вароню. По крайней мере, на церемонию позвали посла РФ в Латвии Михаила Ванина, которого на тот момент еще не успели выслать.

К слову, разрушение мемориала в Екабпилсе началось ещё в ночь на 24 февраля 2021 года, когда националист Гундарс Калве (позже он вступил в ряды ВСУ) бульдозером стащил с братской могилы мемориальную пушку и повредил постамент памятника.

В ноябре 2022-го российское посольство в Латвии сообщило об уничтожении советского братского воинского захоронения в поселке Шкяуне Краславского края. «Власти раскурочили бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты. Напомним, в земле под ними покоятся останки нескольких десятков советских воинов, отдавших свои жизни за свободное и мирное будущее народа Латвии», — рассказали в посольстве.

Через несколько дней в Латвии разрыли братскую могилу советских солдат, находящуюся в Тукумском крае, правда, на сей раз их кости перенесли на другое место. Местные муниципальные власти заявили: «Во время демонтажа советского монумента в Тукумском крае найдена могила более пятидесяти солдат. По документам их не должно было быть».

На это откликнулся эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов: «Не поверю, что останки 52 человек просто забыли. Хотя сейчас латвийские власти пытаются представить всё именно так. Якобы их должны были перезахоронить еще в 1977 году, но не сделали этого. И теперь нам пытаются впарить, что вандалы ещё и доброе дело сделали — перезахоронили останки героев».

Оппозиционный политик Андрей Пагор из партии «Русский союз Латвии» уже в течение полутора лет тщетно пытается добиться справедливости в деле с кладбищем, уничтоженным под Краславой.

Он напоминает, что латвийские власти, принимая в 2022 году закон о демонтаже советских памятников, договорились не трогать те из них, которые стоят непосредственно у могил. Пагор подал в Генпрокуратуру Латвии заявление о возбуждении уголовного дела и требует наказать виновных в уничтожении кладбища, а бойцов перезахоронить с почестями. Надежд на удовлетворение этого иска — никаких.