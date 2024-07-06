Матч Чемпионата Европы по футболу Австрия-Турция, проходивший в Лейпциге в минувший вторник, был отмечен настоящим накалом восточных страстей. После игры, завершившейся победой турок с минимальным перевесом 2:1, весь немецкоязычный интернет пестрел шутками, обыгрывающими австро-турецкие войны XVI–XVIII веков.

Daniela Porcelli/Global Look Press Мерих Демирал

Однако если исторический юмор был отчасти уместен и не особенно обиден для обеих сторон, то эмоциональный националистический жест героя матча Мериха Демирала вызвал бурную дискуссию и привел к двухматчевой дисквалификации защитника, который теперь будет вынужден пропустить четвертьфинал и, возможно, полуфинал своей сборной.

«Осада Вены. Победа османов. К счастью, странная крылатая кавалерия на этот раз не прибыла вовремя», — примерно так зубоскалили светящиеся от счастья фанаты турецкой сборной, коих в Германии по самым скромным подсчетам насчитывается минимум 5 миллионов человек.

Турецкая армия дважды — в 1529-м и в 1683-м годах стояла под Веной, но так и не смогла взять австрийскую столицу. В 1683-м году победе османов помешал подход польских союзников австрийского императора во главе с королем Яном Собесским, в решающий момент приведшим хоругви крылатых гусар, которые обратили в бегство турецкое воинство.

Учитывая столь сложные исторические взаимоотношения двух стран и народов, не стоит удивляться тому, что страсти в ходе матча зашкаливали как во время игры, так и на просторах интернета.

Увы, турецкая история, и так пестрящая неоднозначными моментами еще со времен взятия Константинополя, в ХХ-XXI веках была омрачена рядом проявлений крайнего национализма, явно не добавившего туркам любви со стороны ближайших соседей и приводящего в ужас прогрессивных европейцев, воспитанных в духе либеральных ценностей.

«Волчье приветствие», которым Мерих Демирал отпраздновал свой гол в матче против Австрии, считается символом правоэкстремистской турецкой организации «Серые Волки».

Эта пантюркистская радикальная организация придерживается крайнего национализма и не брезгует откровенно террористической деятельностью. На ее совести жизни как минимум нескольких сотен левых активистов в Турции и странах Ближнего Востока, а также попытка покушения на римского папу Иоанна-Павла II в 1981 году.

Федеральное ведомство по защите Конституции относит эту организацию, известную также как Ülkücü, к правоэкстремистским группировкам и следит за ее деятельностью на территории ФРГ.

В Германии в группировке состоит 18 500 членов, что, согласно позиции немецких властей, делает ее крупнейшей правоэкстремистской организацией в стране. При этом организация «Серые волки» официально не запрещена.

Федеральный министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, обожающая выискивать в спорте политический подтекст, а в некоторых случаях и подливать в огонь керосина (достаточно вспомнить ее дефиле с повязкой LGBTQ+* на минувшем чемпионате мира по футболу в исламском Катаре), тут же встрепенулась, как хорошо выезженный боевой конь при звуке трубы, почуяв отличную возможность для самопиара.

Глава всея германской полиции немедленно призвала УЕФА рассмотреть возможность введения санкций для как для самого игрока, так и для сборной Турции. Анкара, в свою очередь, выступила в защиту Демираля.

«Реакция немецких властей в отношении г-на Демирала сама по себе является ксенофобской», — пояснили в турецком министерстве иностранных дел. Учитывая, что в нынешней Турции откровенно недолюбливают германских системных политиков, реакцию эрдогановского правительства можно счесть вполне прогнозируемой.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел ФРГ вызвало турецкого посла. «Как хозяева чемпионата Европы, мы надеемся, что спорт объединит нас, — написал МИД ФРГ по этому поводу, симметрично ответив на вызов немецкого посла в Анкаре, последовавшего после критики Фэзер.

Примечательно, что Демираля на родине за националистический жест никто не только не пожурил, но он даже получил поддержку от главы турецкого государства. В разгар дипломатического противостояния между Берлином и Анкарой по поводу празднования гола президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем визите в Берлин на четвертьфинал в грядущую субботу, где он посетит матч между сборной Турции и Нидерландами на Олимпийском стадионе.

Однако федеральный канцлер Олаф Шольц, личные отношения которого с Эрдоганом можно в лучшем случае охарактеризовать как натянутые, тоже включился в обмен дипломатическими уколами и объявил, что не будет принимать Эрдогана во время его визита в Германию.

«Встреча президента Турции Эрдогана с федеральным канцлером Шольцем в субботу не планируется», — заявила представитель правительства в ответ на вопрос, заданный в Берлине в четверг вечером.

По мнению председателя курдской общины в Германии Али Эртана Топрака, Эрдогану не следует предоставлять «большую сцену» во время его визита. «Автократы должны оставаться дома», — сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). — Но, вероятно, мы не сможем предотвратить посещение им матча, (…), хотя его визит вновь подогреет турецкий национализм на стадионах и на улицах».

Председатель турецкой общины в Германии Гёкай Софуоглу, напротив, не видит причин для критики визита Эрдогана на чемпионат Европы. «Если Эрдоган хочет приехать в Берлин, то пусть приезжает», — сказал Софуглу в интервью RND. — Нет никаких причин расстраиваться по этому поводу».

Политик от ХДС Штефан Хек раскритиковал визит главы турецкого государства как вмешательство во внутренние дела Германии. Визит на матч чемпионата Европы между Турцией и Нидерландами — «явная провокация», заявил Хек в интервью Die Welt: «Надо полагать, что господин Эрдоган приезжает в Берлин не по спортивным причинам».

«Совершенно неприемлемо злоупотреблять сценой чемпионата Европы по футболу, демонстрируя правоэкстремистские символы и тем самым распространяя расистские идеи», — в свою очередь заявил Дирк-Ульрих Менде из СДПГ. — Предполагаемые извинения игрока Мериха Демирала, согласно которым он просто хотел выразить свою «турецкую идентичность», также неприемлемы».

Политик от ХДС Кристоф де Врис подчеркнул: «Футбол и фашизм — это вопиющее противоречие. Ничто не оправдывает демонстрацию правоэкстремистских символов».

Кассем Тахер Салех, член партии «зеленых» в Бундестаге, пояснил, что «тот, кто использует волчье приветствие на поле, потерял уважение не только к спорту, но и к людям».

В общем, предстоящий четвертьфинал Нидерланды-Турция обещает добавить градус накала страстей не только на футбольном, но и на медийном поле.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.