Каждое 4 июля в США в последние годы проходит в условиях бесконечных войн вокруг собственной истории. Когда-то день независимости США был самым главным и максимально аполитичным праздником, который должен был объединять всех американцев независимо от их взглядов. Но эти времена прошли.

ИА Регнум День независимости США, Проект 1619

На фоне нынешнего раскола Америки уже и 4 июля становится камнем преткновения, вокруг которого ведутся ожесточённые баталии.

В этом году день независимости США стал поводом для начала выплат репараций чернокожим в Калифорнии. Правда, денег под них выделили очень мало — всего лишь 12 миллионов долларов. Хотя требования у сторонников репараций гораздо более масштабные. Например, они предлагали выделить каждому чернокожему жителю Сан-Франциско по 5 миллионов долларов в виде компенсаций за все годы расизма, сегрегации и дискриминации.

Имеются и другие планы. Скажем, левое крыло Демпартии в Конгрессе выкатило свой проект выплаты репараций в 350 тысяч долларов всем жертвам «американского колониализма». На это придётся потратить аж 14 триллионов долларов.

Казалось бы, это слишком много, больше половины от американского ВВП. Но отдельные демократы задаются вопросом: если Вашингтон способен тратить сотни миллиардов на бесконечные войны, то почему бы не спустить триллионы на достижение социальной справедливости?

Стоит ожидать того, что тему выплаты репараций на федеральном уровне начнут продвигать более активно. Особенно в тот момент, когда молодые и более радикальные левые демократы окажутся во власти, спустя пару электоральных циклов.

Либеральная Америка уже который год занимается переписыванием собственной истории, и процесс этот резко ускорился после волны погромов БЛМ в 2020 году. Под ревизию попал и праздник 4 июля, когда отмечается подписание декларации независимости США на континентальном Конгрессе.

Саму декларацию независимости всё чаще уличают в том, что она была «основана на лжи». Ведь там речь шла о правах человека, но не учитывались права чернокожих рабов или коренных американцев — индейских племён.

Пересмотр отношения к историческим фактам идёт рука об руку с большой многолетней кампанией по сносу памятников. Сначала — ещё до 2020 года — под неё попадали монументы конфедеративным генералам. Затем уже стали сносить и памятники Христофору Колумбу, которого обвиняют в колониализме и геноциде коренных народов Америки.

А теперь принялись и за отцов-основателей США. Первым под горячую руку попал Томас Джефферсон — ведь он был богатым плантатором и рабовладельцем. Но сейчас всё зашло еще дальше — обсуждается даже снос памятников Джорджу Вашингтону.

Иногда доходит до полного абсурда.

Например, в начале 2024 года попытались «отменить» известнейшую фотографию целующегося с девушкой моряка в августе 1945 года после капитуляции Японии.

©ТАСС/AP Photo/U. S. Navy/Victor Jorgensen

Её захотели убрать со стен всех ветеранских госпиталей в США, потому что она оскорбляла чувства феминисток. Только после того, как разразился большой скандал, эту фотографию решили не трогать. Пока не трогать.

Либеральная ревизия собственной истории идёт в рамках так называемого «проекта 1619», которым заведуют многие близкие к Демпартии историки. Этот проект предлагает перевернуть с ног на голову всю историю США. Даже точкой отчёта своей государственности они предлагают считать не 1776 год, а 1619-й — год привоза первого чернокожего раба на американский континент.

Впрочем, далеко не все историки согласны даже с тем, что именно тогда первый чернокожий оказался на территории североамериканских колоний. Так что даже само название проекта может быть исторически некорректным.

Ну а что касается содержания, то здесь «проект 1619» предлагает рассматривать всю историю США сквозь призму угнетения меньшинств — в первую очередь индейцев и чернокожих.

США, по мнению историков «проекта 1619», возникли только из-за расистских устремлений колонистов. К тому моменту в Британской империи уже шла активная дискуссия от отмене рабства. Но богатые плантаторы не хотели от него отказываться, поэтому они и начали революцию против короля Георга III.

По этой логике декларация независимости США была не освободительным документом, а, наоборот, репрессивным. Из-за неё рабство на территории Америки продержалось куда дольше, чем в Британской империи, и было отменено лишь в ходе гражданской войны в 1865 году.

Но даже после отмены рабства в южных штатах ещё целое столетие существовала система сегрегации. Она была ликвидирована только с принятием акта о гражданских правах в 1964 году. Поэтому историки из «проекта 1619» уверены, что США являются демократической страной лишь менее 60 лет.

Подобная трактовка истории США имеет право на жизнь, но она сильно расходится с официальной американской историографией. Например, заявленные причины объявления независимости от британской короны не подтверждаются документами отцов-основателей.

Некоторые из них были не против отменить рабство сразу после обретения независимости. Но помешало этому сильное лобби зажиточных рабовладельческих кругов.

Тем не менее, «проект 1619» с 2021 года получил две пулитцеровские премии и стал активно внедряться для преподавания в школах в демократических штатах.

Совсем иная повестка у другой половины Америки.

Республиканские штаты, наоборот, пытаются сохранить патриотическое преподавание своей истории. Пионером в этом направлении является Флорида.

И это ещё сильнее раскалывает США, где уже и подход к собственной истории сильно разнится от штата к штату.

Ситуация с войнами вокруг своей истории наверняка обострится в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Он в 2020 году с размахом отмечал день независимости США на горе Рашмор, где высечены лики четырёх американских президентов — Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна.

Демократы же тогда обвиняли Трампа в том, что празднования проходят на «украденной» у индейских племён земле.

Монумент на горе Рашмор имеет очень важное символическое значение для США, хоть и появился он не так давно — менее 100 лет назад. Однако нельзя исключать и того, что через одно-два поколения станут мейнстримом призывы либеральной части американского общества уничтожить монумент в качестве своеобразного извинения перед индейцами.

Баталии вокруг собственной истории, с которой США не могут примириться, будут становиться всё более ожесточёнными. Ведь теперь под вопрос ставится даже правильность самого образования США — было ли это актом освобождения от британского произвола или же проявлением расизма колонистов.

И раскол Америки на этом фоне будет только усиливаться. В таком напряжённом состоянии американцы и будут встречать свой предстоящий 250-летний юбилей государственности, до которого осталось всего лишь 2 года.