В конце минувшей недели Испания представила в Международный суд в Гааге свою официальную заявку на присоединение к иску, поданному ЮАР против Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Испанское правительство уведомляет, что подключается к процедуре расследования актов геноцида палестинского народа, возможно, имевших место в ходе военной операции Израиля в секторе Газа, — говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел королевства. — Испания делает этот шаг исходя из своей твердой приверженности международному праву и работе Международного суда с намерением способствовать возвращению мира на территорию Газы».

СМИ Пиренейского полуострова, опубликовавшие эту новость, не забыли подчеркнуть, что «таким образом Испания становится первым европейским государством, присоединившимся к инициативе ЮАР».

Инициаторы и присоединившиеся

Южная Африка подала иск в Международный суд 29 декабря 2023 года. В тексте документа утверждалось, что Израиль нарушил Конвенцию ООН 1948 года о предупреждении и недопустимости проявления геноцида.

По словам инициаторов, «в ходе наступления израильских войск была разрушена инфраструктура гражданского назначения на большой части территории Газы, погибли тысячи мирных жителей и произошло массовое перемещение населения».

В настоящий момент, подчеркивалось в иске, перемещенные лица не имеют доступа к международной гуманитарной помощи, что создает опасность возникновения голода и массовой гибели людей.

24 мая суд обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в городе Рафах на юге сектора Газа. Это решение Израилем до сих пор не выполнено.

8 февраля официальный запрос на присоединение к иску ЮАР подала Никарагуа, 5 апреля — Колумбия, 10 мая — Ливия, 28 мая — Мексика, 3 июня — Палестина. Кроме того, о своих намерениях подать заявку на присоединение к иску информировали Турция, Ливия, Египет, Мальдивы, Чили, Бельгия, Ирландия и Испания.

«Иметь намерения», конечно, не то же самое, что «официально участвовать».

Эту формулировку в зависимости от развития ситуации можно использовать как для подтверждения своей позиции неприемлемого отношения к творящемуся в Газе, так и для оправдания возможного отказа в будущем от этой позиции. Что-то вроде «мы хотели, но ситуация изменилась и никто не имеет права бросить в нас камень за отказ от участия».

Анализируя состав участников процесса, можно говорить о том, что инициатива Претории за короткий период преобразовалась в инициативу Глобального Юга, к которой осторожно присматриваются четыре европейских государства.

Осуждение действий Израиля демонстрируют политические партии многих стран Старого Света. Но на уровне правительства Испания, после преобразования своих «намерений» в «присоединение», становится единственным государством ЕС, отважившимся на столь радикальный шаг.

Причем на преодоление дистанции между «намерением» и «участием» у испанцев ушло всего три недели, в то время как бельгийцы и ирландцы в положении standby находятся с февраля и марта соответственно и никуда не спешат.

Кац обвиняет

Почему вдруг Испания, которая практически никогда не расходится во взглядах на проблемы с Брюсселем, решила «полезть поперек батьки в пекло», хотя из евросоюзной столицы руководящих указаний не поступало? И две другие страны ЕС продолжают наслаждаться позицией «имеющих намерения», хотя заявили о наличии их даже раньше Мадрида?

На решение испанцев повлияли два фактора.

Присоединение к числу «имеющих намерения» продиктовано, скорее всего, желанием корректно, но жестко ответить Израилю на дипломатические оскорбления, нанесенные испанским премьеру Педро Санчесу и вице-премьеру Иоланде Диас.

В конце мая нынешнего года королевство устами главы исполнительной власти объявило о признании существования Палестины в качестве независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Этот факт вызвал немедленный ответ со стороны Израиля, министр иностранных дел которого Исраэль Кац обвинил двух политиков в «подстрекательстве к геноциду» еврейской общины.

«Санчес будет считаться [нами] соучастником этого преступления, если только не уволит из правительства Иоланду Диас», — заявил Кац. В Мадриде это расценили, как попытку вмешательства во внутренние дела Испании и личное оскорбление, нанесенное руководителям страны.

Идея признания Палестины главным образом исходила от Диас, представляющей в правительстве многочисленную и влиятельную фракцию от лево-популистской партии Sumar (буквально — «объединяться»).

Не согласиться с предложением участников правящей коалиции было бы для Санчеса фактически шагом, ведущим к ее развалу, последующей отставке кабинета и необходимости проведения новых выборов в парламент.

А баланс между политическими партиями в Испании сегодня таков, что на возможных выборах в Кортесы победа, а с ней и право формировать правительство достанется не социалистам (PSOE), а их соперникам из право-центристской Народной партии (PartidoPopular).

Ответом на слова Каца, по большому счету, и стало обнародование 6 июня министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альваресом «намерений присоединиться к процессу расследования Международным судом событий в Газе».

«Помимо оскорблений в адрес Санчеса и Диас, Израиль предпринял маневры против испанской дипломатии. Послы Испании, Норвегии и Ирландии после признания Палестины были вызваны в израильский МИД и засняты на видео в момент выражения им позиции израильских властей. Такое поведение выходит за рамки норм дипломатии. Существует дипломатическая вежливость, правила которой нельзя нарушать», — сказал Альварес.

Беспроигрышный вариант

Через несколько часов после этого, выступая на конференции Испанской конфедерации бизнеса и социальной экономики, Педро Санчес поддержал своего министра, выразившись максимально обтекаемо:

«Учитывая неспособность правительства Нетаньяху выполнить просьбу Международного суда остановить войну и продемонстрировать уважение международного права, крайне важно, чтобы мы все поддержали суд, чтобы сопутствующие меры были реализованы. Крайне важно, чтобы мы укрепили Организацию Объединенных Наций. Нет никаких сомнений в том, что Испания останется на правильной стороне истории», — подчеркнул он.

По словам премьера, Испания не требует обязательного признания Международным судом событий в Газе геноцидом. Мадрид хочет только, чтобы расследование было проведено, а определенное решение — вынесено.

Санчес уверяет, что Испании процесс важнее, чем результат: «Мы подчинимся любому вердикту Международного суда, каким бы он ни был».

Радикально пропалестинской позицию Мадрида назвать нельзя. Испанское правительство стремится занимать такое положение, которое позволит выглядеть позитивно вне зависимости от того, как повернется ситуация.

Если последует окрик из Брюсселя и/или Вашингтона, в Мадриде спокойно укажут, что однозначную и крайнюю позицию не занимали — «мы хотим только изучить, что происходит, кто виноват и что нужно сделать, чтобы такое больше не повторилось».

Если же окрика не последует, Испания будет зарабатывать очки на образе страны, поддерживающей палестинцев — «мы намекали Израилю, что он неправильно себя ведет».

Но главное, такая позиция должна умиротворить внутреннюю ситуацию в пиренейском государстве — пропалестинские демонстрации пошли на спад, напряженность в обществе снижается. Витрины магазинов будут целее, а припаркованные на улицах городов автомобили не превратятся в факелы.

Так что решение Испании о присоединении к международному расследованию на самом деле лежит не столько в области внешней политики, сколько служит сохранению внутреннего спокойствия.