Роспуск парламента, задуманный президентом Франции Эммануэлем Макроном как способ упрочить своё пошатнувшееся положение, оказался губительным для него и его сторонников. Президента обошли противники. В политических кругах ходят слухи о его возможной отставке.

ИА Регнум

В ходе короткой предвыборной кампании по выборам депутатов Национальной ассамблеи раскрылись глубокие социокультурные изменения, произошедшие во французском обществе за последние 20–30 лет.

Решение о роспуске Ассамблеи, судя по всему, уже несколько лет лежало в запасе у Макрона и советников его теневого кабинета. Объявить об этом вечером 9 июня, в момент обнародования результатов голосования в Европарламент, может, и было хорошим ходом.

Но современная политическая ситуация отличается от той, которая была актуальна даже два-три года назад, поэтому результат оказался для команды президента противоположным: она набрала лишь 20% голосов.

Такие итоги продемонстрировали, что высказанное избирателями на выборах в Европарламент 9 июня недоверие главе государства — не погрешность, а ярко выраженная тенденция.

Предвыборный цейтнот действительно имел мобилизационный эффект. Явка на первом туре 66,7% — рекордное число за последние почти 30 лет. Также 76 кандидатов на 577 парламентских мест были избраны уже в первом туре голосования — это необыкновенно высокое для Франции число, где традиционно главная интрига почти всех выборов происходит во втором туре.

Во время этой кампании Эммануэль Макрон возродил подзабытый бренд коалиции «Вместе», который он использовал в 2017 году, когда боролся за президентский пост в первый раз.

Однако, несмотря на преимущества, которыми на любых выборах объективно обладают кандидаты, находящиеся в данный момент у власти, у сторонников президента было много проблем в подготовке программ своих кандидатов.

Для этого срочно пришлось бросить клич по Министерству экономики и мэриям в поисках волонтёров, умеющих письменно излагать мысли.

В итоге всё равно получился сумбур. Ввиду непопулярности Макрона его старый союзник Франсуа Байру в самом начале этой кампании посоветовал ему уйти в тень. Несмотря на это, Макрон в очередной раз назначил себя главным лицом предвыборной агитации.

Глава государства чётко обозначил своих врагов, воплощающих, по его словам, две одинаково опасные крайности: правых из «Национального объединения» с их союзниками и левых из объединения «Новый Народный фронт».

Нехватку аргументов экономического и политического характера Макрон решил компенсировать банальным запугиванием, угрожая «гражданской войной» в случае победы оппонентов. И эти слова шокировали большую часть избирателей и журналистов.

Правда, в чудодейственность подобного нагнетания не верят даже внутри пропрезидентского лагеря. Так, премьер-министр Габриэль Атталь, поддерживая идею опасности со стороны «ультраправых» и «ультралевых», решил воспользоваться своей популярностью в соцсетях и призывал народ выбирать скорее не членов парламента, а премьер-министра. То есть переизбрать его, голосуя за пропрезидентскую коалицию. И надо сказать, что в своём избирательном округе известность принесла ему 43,9% голосов.

В целом в лагере сторонников Макрона доминируют пораженческие настроения. Возможность создать третий фронт вместе с республиканцами и центристами провалилась. В связи с этим некоторые представители коалиции Макрона задаются вопросом о выборе тактики на случай провала.

И видя ситуацию как перспективу получить лоскутный парламент из постоянно спорящих друг с другом партий или заключить союз с большинством от «Национального объединения», они выбирают второе.

«Национальное объединение» и на этих выборах оправдало прогнозы, получив 33,15% голосов. Это уже сейчас делает партию самой влиятельной в парламенте, если бы его состав формировался по результатам первого тура.

Цифра выглядит серьёзнее, если учесть, что количество проголосовавших за неё человек равно 10,6 млн, а это практически 1/6 часть страны.

Как сказала Марин ле Пен, если бы Макрон распустил парламент в сентябре, то у её партии были бы сложности, но тут он сделал всё как нельзя лучше для «Национального объединения».

Партия привлекает к себе молодёжь за счёт популярности своего лидера Жордана Барделла, чей аккаунт в соцсетях является одним из самых популярных во Франции. Марин ле Пен позиционирует себя как защитницу простого народа, до которого нет дела политикам.

При этом она и её сторонники сумели завоевать симпатии крупного бизнеса, умело адаптируя программу под их требования и обещая гарантировать стабильность деятельности их предприятий.

На сегодняшний день победа «Национального объединения» кажется неоспоримой. Речь идёт лишь о том, получит ли партия абсолютное большинство в Национальной ассамблее или просто станет самой влиятельной парламентской фракцией.

Третьей стороной на этих выборах стало объединение левых «Новый Народный фронт», состоящее из «Франции непокорённой» Жана-Люка Меланшона, коммунистов, экологов, социалистов, стоящих как за Оливье Фором, так и за Рафаэлем Глюксманом, «Новой антикапиталистической партии» и других.

За левых проголосовали почти 28% избирателей.

Во многом это произошло благодаря голосам кандидатов либерально-центристской направленности. Таким как Глюксманн — стороннике НАТО и Евросоюза, выступающем за самую широкую военную поддержку Украины. Или бывшем президенте Франсуа Олланде, совершившем триумфальное возращение, получив в первом туре 37,63% голосов избирателей в своём округе, несмотря на то что тремя неделями ранее на европейских выборах на этой территории победил кандидат от «Национального объединения».

Можно сказать, что именно эти кандидаты стали в глазах электората воплощать «умеренность», за которую так ратовал Макрон.

Традиционные левые в лице коммунистов, наоборот, переживают падение. Так, лидер Французской компартии Фабьен Руссель не вышел во второй тур, с сильным отрывом уступив первенство в своём избирательном округе кандидату от «Национального объединения».

Важным фактором, играющим против левой коалиции, стали обвинения в антисемитизме в адрес Меланшона, чьей электорат имеет большой вес в этом объединении. Такая риторика активно тиражируется в СМИ и озвучивается ведущими политиками Франции.

Поводом к ней послужила кампания в поддержку палестинцев, которую ведут Меланшон и его последователи. Обвинения стали настолько распространены, что две ключевые фигуры, связанные с историей Холокоста, — знаменитый «охотник за нацистами» юрист Серж Кларсфельд и философ Ален Финкелькрот — публично заявили, что будут голосовать за «Нацобъединение» против «Нового Народного фронта».

В некоторых округах во второй тур вышли три или даже четыре разных кандидата.

Некоторые партии призвали своих выдвиженцев отказываться от борьбы, если они занимают третью или четвёртую позиции, и голосовать самим и агитировать других голосовать за противников кандидата от «Национального объединения».

Но сторонники Макрона не всегда чётко формулировали свои обращения к избирателям. Некоторые из них, а также глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп, бывший премьер-министр, предостерегли голосовать как за лепенистов, так и за левых.

Есть и те, кто говорит, не конкретизируя, что голосовать надо против «Нацобъединения», но только за тех, кто уважает «республиканские ценности».

Неизвестно, что будет делать Эммануэль Макрон после 7 июля, когда состоится первый тур.

Ранее в окружении президента ходили слухи о его возможном досрочном уходе с поста. Сам он заявил о том, что не станет этого делать. Однако противоречивость намерений Макрона является всемирно известной притчей во языцех.

Вполне возможно, что вскоре можно будет наблюдать отток его сторонников в другие партии, чьё положение прояснится по итогам второго тура. В любом случае, скорее всего, можно утверждать, что, если не произойдёт невероятное, период «макронизма» во Франции переживает последние дни.