Российская армия продолжает наступать на Донбассе, тесня ВСУ на нескольких участках фронта. За неделю ВС РФ освободили ряд населённых пунктов по всей линии соприкосновения, сообщили в Минобороны. В частности, освобождены Спорное северо-восточнее Бахмута и Новоалександровка северо-западнее Авдеевки.

ИА Регнум

При этом подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии, отметили в ведомстве.

При этом Донбасс сейчас превратился в буквальном смысле в горячую точку: днём в регионе температура поднимается до 32–33 градусов, а в ближайшие дни станет еще жарче. Невыносимый зной осложняют ведение боёв и окопный быт для обеих сторон, рассказал источник ИА Регнум в рядах 1-го Армейского корпуса.

«Представьте: стальная бронемашина, в которой ещё двигатель работает. При этом на улице жара за 30 градусов, броня раскаляется. Это крайне тяжёлые условия для экипажа и десанта. Аналогично в окопе. Есть самые банальные моменты вроде подноса воды на позиции, что в отдельных случаях не так просто сделать, особенно на «передке». Считай, Афган, а не Донбасс», — говорит источник.

ВСУ готовы отходить

Если жара продлится несколько недель, степь высохнет и начнёт гореть, что также осложнит ведение боёв для обеих сторон. Однако, даже несмотря на тяжёлые условия, российские войска продолжают идти вперёд — от Авдеевки до Красногоровки. Это направление раньше называли Авдеевским, теперь всё чаще фигурирует Покровское — по названию районного центра, пока еще находящегося под контролем ВСУ.

На северном фасе фронта после освобождения Новоалександровки российские войска продвигаются в направлении населённого пункта Воздвиженка. Раньше командование ВСУ отрицало проблемы на этом направлении, сейчас же украинские источники сообщают, что соединения ВСУ и теробороны понесли тяжёлые потери, стремясь отбить Новоалександровку. Теперь им приходится откатываться назад, без ротации и подкреплений.

Не лучше для ВСУ обстоят дела и южнее, в районе населённого пункта Сокол. Здесь противник цепляется за укрепления бывшей «линии Порошенко» — старой линии обороны, созданной в 2015–2016 годах. По сути, это последний рубеж обороны, который командование ВСУ планировало удерживать при самом негативном для себя развитии событий. Бои идут на западных окраинах населённого пункта, в направлении посёлка Восход.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Дальше на юг бои продолжаются в районе посёлка Яснобродовка, где ВСУ, по сообщениям с мест, также отступают. На южном фасе российской армии удалось продвинуться к населённому пункту Карловка.

«Есть слух, что они фронт, по сути, держать уже не планируют. Резервы прибывают не на передовую, а на новую линию обороны — это правый берег реки Волчья и за Карловское водохранилище. По крайней мере, к этому всё идёт», — поясняет источник ИА Регнум.

Городские бои продолжаются также в Красногоровке — пригороде Донецка, который всё ещё может использоваться для обстрелов столицы ДНР. После освобождения города российские войска выйдут на оперативный простор, как произошло после освобождения Авдеевки. Единственным решением для командования ВСУ на этом направлении станет отход за ту же реку Волчья.

Удары по тылам

Продвижение российских войск на Донецком направлении — далеко не единственная проблема для командования ВСУ. Боевые действия также идут в районе Торецкой агломерации — на окраинах населённого пункта Нью-Йорк. При этом источники сохраняют режим молчания и не комментируют продвижение российских войск.

С украинской стороны же поступает противоречивая информация. С одной стороны, встречаются панические сообщения, что «русские прорвались в центр Нью-Йорка», а бои идут в городской застройке. С другой стороны, напротив, утверждается, что ситуацию удалось стабилизировать за счёт переброски резервов из Часова Яра.

В целом можно констатировать, что полноценное наступление российских войск в этом районе не началось. Проводится разведка боем, чтобы прощупать оборону противника, найти слабые места. Также ВС РФ бьют по тылам ВСУ. В частности, под удар попал штаб 41-й бригады в центральной части Нью-Йорка.

Аналогичная ситуация сложилась в районе Часова Яра и Волчанска. Российская авиация планомерно выбивает штабы, склады и узлы обороны противника, которому приходится бросать в бой резервы.

А на Запорожском направлении накануне ударом ОТРК «Искандер» был поражён эшелон с бронетехникой на станции Вольнянск. Уничтоженные танки могли перебросить как на покровское направление, так и на запорожское, где ВСУ, по слухам, готовят своё наступление.

Снарядного голода нет, но дефицит остался

Спустя год после начала провального контрнаступления ВСУ в Запорожской области отдельные источники всё чаще сообщают, что Киев планирует новое наступление. На этот раз без помпезных заявлений и угроз, но при поддержке авиации.

Ранее министерство обороны Дании сообщило, что первая партия техников для обслуживания истребителей F-16 завершила обучение на европейских полигонах и готова приступить к исполнению своих обязанностей. Правительство Бельгии, в свою очередь, отмечало, что поставки самолётов могут начаться буквально со дня на день.

Однако планировать наступление, полагаясь на пять-десять истребителей, очень странно. Тем более ВСУ нужно в первую очередь решить вопрос нехватки снарядов. Запад же, судя по всему, пытается остановить развал фронта, восполняя опустевшие арсеналы украинской армии, а не занимается подготовкой своих подопечных к новым наступательным операциям.

За минувший квартал ни США, ни их союзники не анонсировали поставок бронетехники для Киева, как это было накануне «контрнаступа» год назад, а наступать без неё невозможно. В то же время за последние недели ВСУ получили артиллерийские боеприпасы, сообщает французская газета Le Tribune.

«За последний месяц улучшилась и продолжает улучшаться ситуация со снабжением, по крайней мере в том, что касается артиллерийских снарядов калибра 155-мм», — цитирует издание заявление артиллериста ВСУ.

Однако боеприпасов в украинской армии хватает далеко не всем, отмечает источник ИА Регнум.

«Стрелять начали чаще, да. Но всё равно видно, что экономят. Короче говоря, снарядный голод у них, может, кончился, но серьёзный дефицит остался. Либо они снаряды от западников очень дозированно распределяют, либо копят на чёрный день», — резюмирует собеседник агентства.

Не исключено, что Киев оставляет часть снарядов на складах, опасаясь, что ситуация со снабжением в ближайшее время может вновь ухудшиться и воевать придётся «своими силами». В то же время в штабах ВСУ могут вынашивать план взять реванш за недавние поражения на Донбассе и попытать счастья на другом направлении.