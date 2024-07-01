В конце июня в правительстве Белоруссии произошли крупные перестановки. Интереснее всего, что они не анонсировались заранее.

ИА Регнум

Никаких намеков на то, что именно в этот день будут назначены ключевые фигуры, в публичном поле страны не появлялось. Хотя было понятно, что, к примеру, должность главы администрации президента долго пустовать не будет.

Проводник воли президента

В итоге это место занял 43-летний Дмитрий Крутой, имеющий за плечами богатый управленческий опыт — министр экономики (2018–2019), первый вице-премьер (2019–2020), заместитель главы администрации (2020–2022) и посол Белоруссии в России (2022–2024).

Выходец из министерства экономики, где он работал с 2010-го, Крутой некогда был самым молодым белорусским министром и имеет в чиновничьих кругах страны репутацию умелого управленца, автора свежих идей и человека, настроенного на дело, а не на то, чтобы кому-то угодить.

Его деятельность на посту посла в России была вполне успешной. В частности, Белоруссия реализовывала в России множество проектов и твердо придерживалась союзнических обязательств.

Должность главы администрации президента традиционно считается в Белоруссии одной из наиболее важных. Человек, занимающий её, далеко не всегда находится на переднем плане, однако служит как бы непосредственным проводником воли Александра Лукашенко в жизнь, является уполномоченным от президента во всех сферах.

То, что этот пост займет Дмитрий Крутой (а его замом недавно стал экс-министр информации 50-летний Владимир Перцов), говорит об активном пополнении высших эшелонов администрации молодыми политиками, которые тем не менее придерживаются традиционного для Белоруссии курса.

На место Крутого послом в Россию назначен министр промышленности, 48-летний Александр Рогожник. Его опыт более скромный — директор минского ОАО «Оптоволоконные линии» (2011–2018), гендиректор Минского моторного завода (2018–2022), министр промышленности (2022–2024).

Исходя из этого, очевидно, что новому послу будут в первую очередь поставлены задачи наращивания сотрудничества с Россией в экономической сфере.

В сфере политической все шероховатости были сглажены еще в период 2020–2021 гг., а окончательно доработал эту тему Крутой. Так что можно предположить, что новый посол Белоруссии в России особенно заметной фигурой не станет.

Новые-старые приоритеты

Весьма любопытная перемена произошла в белорусском МИД.

После скоропостижной смерти долгое время занимавшего должность главы ведомства Владимира Макея (оппозиционные белорусские СМИ уверены в том, что он свел счеты с жизнью) министром с декабря 2022 г. был Сергей Алейник.

Ранее он служил временным поверенным Белоруссии в Нидерландах (1996–1999), послом при Святом Престоле и Мальтийском ордене (2002–2013) и послом в Великобритании (2013–2020), а также заместителем (2020–2022) и первым заместителем (2022) министра.

Несмотря на внешне богатый опыт, Алейник не запомнился на посту главы МИД Белоруссии ровно ничем. Да и вообще, после смерти Макея роль этого ведомства в белорусской политике сократилась до минимума.

До 2020 г. МИД Белоруссии «звучал» достаточно громко. Регулярно публиковались заявления и Макея, и пресс-атташе Анатолия Глаза, создавая впечатление того, что глава внешнеполитического ведомства обладает собственным мнением и ведет «свою игру». Некоторые даже считали его «серым кардиналом» белорусской политики.

Однако после августовских событий и последовавших за ним демаршей нескольких белорусских дипломатов, по-видимому, МИД был сочтен «неблагонадежным». Его роль во внешней политике страны свелась к минимуму: все ключевые вопросы «закрывал» лично Лукашенко.

И вот вместо Алейника на пост пришел 52-летний Максим Рыженков, сын министра спорта и туризма Белоруссии в 1990-х Владимира Рыженкова. Он профессиональный дипломат, советник-посланник в Польше (2003–2005), начальник управления Америки МИД (2005–2006), затем перешедший в администрацию президента, начальник управления внешней политики (2006–2012) и первый заместитель главы (с декабря 2016 года).

Таким образом, это «многоцелевой» чиновник, имеющий богатый опыт работы как во внешнеполитическом секторе, так и во внутренней политике, давний соратник Лукашенко, неизменно поддерживавший его во всех ситуациях, в том числе и в августе 2020-го.

Как же будет работать теперь МИД Белоруссии? Лукашенко сразу нацелил Рыженкова на несколько направлений:

«Чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Все вопросы. И Снопкова (первого вице-премьера Николая Снопкова, который курирует отношения с Китаем. — Прим. ред.) по Китаю, и Крутого по России. И на дальней дуге ответственный у нас будет министр (Индия тоже у тебя будет), и премьер-министр. Это дальняя дуга. Все должно сходиться в МИД».

Идеи «дальней дуги» активно озвучивались в МИД и при Макее, и при Алейнике, но теперь мы видим три главных приоритета Белоруссии — Китай, Россия, Индия.

Беспокоят Лукашенко и кадры МИД: «Шанс дайте всем. Знаю, что там непростая обстановка. Всем дайте, но тот, кто не хочет работать, и тот, кто меня сегодня не услышит, они работать не должны».

Слова о «непростой обстановке» — скорее всего, намек на недавнее самоубийство экс-посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко, занимавшего должность в 2016–2024 гг.

Так или иначе, одной из главных задач Рыженкова будет оздоровление обстановки в МИД, чтобы не допустить ситуации 2020-го, когда некоторые белорусские дипломаты не выказали лояльности действующей власти, а экс-посол Беларуси во Франции Павел Латушко вообще возглавил эмигрантскую структуру.

Кстати, обращает на себя внимание еще один любопытный факт: Максим Рыженков женат на бывшей жене Латушко.

В общем, пожелания Лукашенко Рыженкову сводятся к следующему: «Вы — человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать».

Таким образом, в конце июня в Белоруссии обозначились сразу несколько тенденций, которые сохранятся на ближайшее время, в том числе и на электоральный 2025 год.

Во главе Администрации президента поставлен молодой энергичный чиновник, который хорошо проявил себя в практической деятельности и до недавнего времени весьма качественно работал на ключевом посту посла в России.

О том, что никаких политических проблем в отношениях с Россией не предвидится, говорит и назначение новым послом «чистого» экономиста-промышленника.

Что касается МИД, то от министра Рыженкова стоит ожидать гораздо большей активности, чем от Алейника.

Можно предполагать, что Белоруссия продолжит работу на «дальней дуге» с особым прицелом на Китай и Индию, однако без реверансов в сторону Запада, которые были свойственны эпохе макеевской «многовекторности», и без конфронтаций, даже минимальных, с Россией.

Намеков на то, что Минск намерен «чинить» отношения с Европой в преддверии президентских выборов, также нет — риторика Белоруссии в отношении ближайших соседей и НАТО в целом остается жесткой и бескомпромиссной.