Казалось бы, русский язык в странах Балтии пребывает в полнейшем загоне — его яростно искореняют, запрещают, выжигают, что называется, калёным железом. Главная мечта тамошних националистов заключается в тотальной дерусификации — чтобы русских языка и культуры и духу там не было!

ИА Регнум

Однако произошла удивительная вещь — русский язык в этом регионе по-прежнему живет и здравствует. И не просто пробивается ростками сквозь асфальт, в который его пытаются укатать, а вполне успешно конкурирует с местными государственными языками, которые холят, лелеют и стараются обеспечить им всевозможные преимущества.

Причем по иронии судьбы крепкие позиции русского языка в этом регионе — заслуга в том числе беженцев с Украины и релокантов из России.

Непонятливые работодатели

Недавно депутат Сейма Латвии от главной коалиционной партии «Новое Единство» Андрейс Юдинс дал интервью газете Latvijas Avize. Юдинс — персонаж занятный. Будучи по происхождению русским (Андрей Юдин), он ради политической карьеры отказался от родной идентичности и постарался стать образцовым латышом.

И в силу этнического происхождения ему отвели особое место в системе латвийского политикума — озвучивать разные гадостные инициативы, направленные против русского меньшинства.

На сей раз Юдинс рассказал о том, почему он поддержал свежие поправки к «Закону о труде», предполагающие почти полный запрет требований знания русского языка при приеме на работу. Он привел «шокирующую», по его словам, статистику: последние исследования госагентства латышского языка показали, что 55% молодых латвийцев сталкивались с отказом в приеме на работу из-за незнания русского языка.

Ситуация вполне понятна — в Латвии подросло молодое поколение латышей, не знающих русского. Так получилось из-за того, что их родители решили, что русский язык в Латвии «неперспективен» и что детям нужны знания других, «востребованных» языков. На поверку же выходит, что даже сейчас в Латвии отсутствие знания русского серьезно снижает шансы на трудоустройство.

«Такого не должно быть у нас в стране! Работодатель, если его бизнес находится в Латвии, также должен знать и использовать государственный язык», — подчеркивает Юдинс.

Депутат, правда, настаивает, что речь идет не о борьбе с русским языком как таковым, а о том, чтобы «у всех были равные возможности на рынке труда», чтобы «не было дискриминации одной группы населения». Другими словами, по словам Юдинса, латыши чувствуют себя из-за русского языка дискриминируемыми в родной стране!

«Ситуация сегодня такова, что наших детей фактически дискриминируют, потому что они не знают третьего языка — русского. В Латвии этого допускать нельзя», — требует парламентарий.

Он признает, что работодателю нельзя запретить принимать на работу людей, говорящих на многих языках. «Наша самая большая проблема в том, что наши потенциальные сотрудники получают от работодателей ответ — вы бесполезны, потому что не знаете русский язык», — заключил депутат.

Отметим, что это не первая попытка заставить латвийских работодателей отказаться от требований русского языка — подобный законодательный акт был принят еще десять лет назад. Однако работодатели все никак не торопятся подчиниться требованиям националистов.

Высокая востребованность

Степень выживаемости русского языка в Латвии не может не поражать. В течение последних лет в стране осуществляется настоящая травля русскоязычных. Их всячески запугивают и унижают, а местная Фемида смотрит на это совершенно безучастно. Дошло до того, что сами же русские начали бояться говорить на своем родном языке.

Так, проживающая в Риге психотерапевт Надежда Зейглиш приводит в своей книге «Депрессивный русский терапевт. Хроники исцеления» один личностный, но чрезвычайно характерный эпизод:

«Летом 2022 года я возвращалась с моря. Рядом с кафе кто-то соорудил маленькую летнюю сцену. Там музыканты исполняли песни. На русском. Мне показалось, что они делают что-то ужасное. Я испугалась, что их сейчас арестуют за нарушение общественного порядка. Раньше я бы остановилась и послушала. Но тем вечером я только прибавила шаг, чтобы поскорее пройти мимо…»

Действующие в Латвии торговые сети и прочие коммерческие предприятия одно за другим отказываются от использования русского языка. Так, недавно заместитель председателя самоуправления города Кекава Андрис Витолс (член праворадикальной Новой консервативной партии) с торжеством поделился у себя в соцсети очередным «победным известием».

Витолс опубликовал скриншот поста некоего мужчины, рассказавшего, что хотел заказать что-то в сети закусочных Hesburger, но, увидев исчезновение русского языка на аппарате быстрых заказов, делать этого не стал.

«Hesburger дерусифицировался, а русский возмущен», — ехидно написал политик, добавив к тексту три клоунских «смайла». Большинство подписчиков Витолса выразили удовлетворение этой новостью, пообещав поддержать «дерусифицировавшийся Hesburger» покупкой бургера.

Позже, когда проживающий в Риге активист-правозащитник Дэги Караев написал у себя на страничке, что отныне отказывается от потребления продукции Hesburger, этот его пост собрал сто тысяч просмотров. Началось нашествие националистов в комменты к Караеву — все они изощрялись в оскорблениях в адрес автора поста и тех, кто выразил ему поддержку.

Еще раз стоит подчеркнуть, что при всем этом русский остается в Латвии столь востребованным, что его незнание серьезно затрудняет шансы на трудоустройство. Напомним, что русскоязычные в Латвии составляют не менее 35 процентов населения.

Многие из них в условиях прессинга выбрали политику молчаливого сопротивления — продолжают общаться на родном языке в быту, устраивают детей в зарубежные онлайн-школы на русском, бойкотируют продукцию и услуги тех фирм, что «прогнулись» под русофобскую повестку.

Украинцы разочаровали националистов

А в последнее время у местных русских, борющихся за родной язык, появились неожиданные помощники — несколько десятков тысяч украинских беженцев, осевших в Латвии за последние два с лишним года.

Латышские националисты не сразу разобрались, что большинство приезжих — отнюдь не идейные сторонники «самостийности, виры и мовы», а, по сути, те же самые русские. Но когда разобрались, гневу их не было предела. И теперь латышей бесит, что эти гости предпочитают использовать для общения именно русский язык.

Руководитель благотворительной организации, занимающейся работой с этими приезжими, Рута Диманта возмущается: «Тридцать тысяч беженцев с Украины уехали в Латвию, потому что здесь они могут говорить по-русски, и продолжают это делать до сих пор».

Кстати, самые неглупые из националистов, которые честны перед собой и не следуют задаваемым из Вашингтона и Брюсселя либеральным трендам, откровенно говорят, что Прибалтика заинтересована в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы беженцы поскорее убрались на родину.

В последнее время в латвийской прессе пишут о том, что у приехавших украинцев стали появляться проблемы с Центром государственного языка, который выявляет, штрафует и отстраняет от работы нарушителей, не использующих латышский «в объемах, предусмотренных должностными обязанностями».

Так, недавняя резонансная история оказалась связана с одним украинцем, который открыл в Латвии небольшой бизнес, а потом его посетил сотрудник ЦГЯ, указавший, что «поступили жалобы» от «поклонников».

Украинец вывесил в интернете видеоролик, в котором выражает удивление, кому и зачем понадобилось давить его, не желающего сидеть на пособии и готового честно трудиться на благо приютившей его страны?

На мужчину обрушились с насмешками поэтесса Лиана Ланга-Бокша, провозгласившая себя главной «дерусификаторшей», и её сторонники. Они издевательски выговорили ему за то, что свой ролик он записал на русском языке, и посоветовали искать другую работу, не связанную с общением с клиентами.

«Агенты» русского языка

Другими «агентам» русского языка в Прибалтике стали релоканты из России. И будь они хоть трижды «против режима», они все равно остаются носителями русского языка и культуры. Поэтому националисты относятся к этим эмигрантам без всякой приязни и при случае жестко ставят на место.

Чему примером стал недавний инцидент с отменой показа в Латвийском национальном театре спектакля, поставленного режиссером-релокантом Дмитрием Крымовым с актрисой-эмигранткой Чулпан Хаматовой (иноагент) в главной роли.

Однако и борьба на культурном фронте особых результатов не дает. Тот же режиссер Крымов, получив отказ от Латвийского национального театра, договорился о другой площадке в Риге.

Или на днях там же, в Риге, прошел многолюдный концерт группы «Би-2» — пели, разумеется, песни на русском языке. Националисты негодовали, но сделать ничего не могли, ведь «Би-2» вроде как тоже «пострадали от режима», повода для запрета их концерта нет…

Ряд уехавших из России актеров и музыкантов выступили в Юрмале на фестивале, организованном Лаймой Вайкуле. Его посетили и многие латыши, вновь вынужденные слушать песни на русском языке. Недаром националисты всё чаще говорят, что релокантов нужно скопом выставить вон — и наплевать, что это вроде бы «хорошие» русские.

Русские язык и культура вызывают столь бешеную ненависть латышских националистов не случайно. «Нацики» порою сами откровенно признают, что их язык и культура неконкурентоспособны и имеют шанс на выживание только в том случае, если расчищать им путь строгими запретами на все русское.

Однако их проблема заключается не только в том, что никак не получается искоренить «оккупационное наследие». Латышский язык обречен в любом случае, ибо в последние годы он угодил, как под каток, под англоязычную глобализацию.

В последнее время молодые латыши даже при общении друг с другом все чаще переходят на английский. Поэтому в относительно недалеком будущем «латвиешу валода» будет выполнять функцию лишь музейного экспоната.