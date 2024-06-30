30 июня одной из главных международных сенсаций стала статья издания The Wall Street Journal «За Давосом, обвинения в токсичном месте работы», рассказывающая о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах, дискриминации женщин, темнокожих и пожилых людей в адрес руководителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Nancy Kaszerman/Global Look Press Клаус Шваб

Материал опирается на письма с жалобами 80 бывших и нынешних сотрудников ВЭФ, начиная с 80-х годов, причем обвинения адресуются в том числе и бессменному главе, создателю и идейному вдохновителю форума Клаусу Швабу.

По данным издания, старшие менеджеры домогались сотрудниц, случалось такое даже и с VIP-гостями форума. Кроме того, беременные сотрудницы сталкивались с дискриминацией, их увольняли или вынуждали самостоятельно уйти с работы.

Темнокожих сотрудников оскорбляли по расовому признаку, WSJ формулирует это следующим образом: «Неоднократно использовалось «N-слово».

80-летний Клаус Шваб, пишет издание, лично распорядился уволить часть сотрудников старше 50 лет, чтобы снизить средний возраст работников и повысить рабочие показатели, решив «провести молодежное перевоплощение организации».

В харассменте (сексуальных домогательствах) сотрудницы обвиняют и его лично — «предлагал молодой работнице неформальное общение».

Представители йорума отказались организовать интервью со Швабом, а пресс-служба заявила, что статья «неверно описывает организацию, культуру и коллег, в том числе основателя».

«Архитектор трансгуманистической реальности»

Клаус Шваб — личность однозначно легендарная, а потому любая новость о нем неизменно становится сенсацией. Какие только титулы не получал он и в российской, и в зарубежной прессе: «глава мирового правительства», «архитектор трансгуманистической реальности», «антихрист», «всемирный экономический заговорщик», «дирижер российских перестроечных реформ».

О юных девушках (и юношах) на грандиозных вечеринках «мирового правительства» во дворце Шваба писали и говорили уже давно, но ни к каким последствиям это никогда не приводило.

Многие крупные американские СМИ также регулярно сообщали, что Всемирный экономический форум Шваба давно превратился из площадки для обсуждения актуальных тем в источник безграничного заработка.

Так, по данным Reuters и других источников, ВЭФ вложил, по некоторым данным, $5 млн в стартап Advanced Video Communications, который был потом продан публичной технологической компании USWeb Corp, как утверждается, за $16 млн.

Изначально в 1971 году Шваб позиционировал форум как встречу ведущих европейских бизнесменов и политиков с целью обсуждения перспектив развития европейского бизнеса на мировом рынке.

Но уже спустя несколько лет к вопросам сугубо экономическим была добавлена политическая повестка, вопросы экологии и гендерного неравенства, глобальных военных угроз и воспитание «молодых мировых лидеров».

Важнейшим гостем форума долгое время считался бывший госсекретарь США, эксперт по международным отношениям и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, которого называют учителем Шваба. В 2023 году его речь стала на форуме центром программы, причем говорил он на все темы одновременно: антироссийские санкции, замедление экономики Китая, энергокризис в Европе, демография, климат.

Темой форума 2024 года стала адаптация развитых и развивающихся стран к «новой нестабильной нормальности». В частности, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард говорила о росте инфляции, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала — о глобальной перестройке логистики из-за ведущихся военных действий в разных уголках мира.

Не обошлось и без скандалов: датский продюсер Дэймон Имани опубликовал видео, на котором якобы матом выругался на Шваба, выступая на ВЭФ, проклиная «новый мировой порядок» и глобалистов. Видео оказалось фейком, но его очень активно обсуждали все мировые СМИ, некоторые с заголовками «этот парень сказал то, что хотели бы сказать все нормальные люди».

В свою очередь не фейк — и не менее шокирующее заявление — сделал советник Шваба, эксперт Всемирного экономического форума Юваль Харари. Он высказался о скором вероятном появлении новой религии и влиянии искусственного интеллекта на современную жизнь:

«Искусственный интеллект может сочинять истории, создавать мифологию, целые религии. И я думаю, через пару лет появятся религии, священное писание которых будет написано искусственным интеллектом. И на что будет похожа религия, священное писание которой создано неодушевленной сущностью?»

Позиция по Украине

В качестве архитектора «нового дивного мира» Шваб комментирует любые актуальные темы, а его слова будоражат умы. В начале июня этого года российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Швабу от лица французского экономиста Жака Аттали.

В разговоре с «коллегой» Шваб заявил, что наиболее вероятным окончанием украинского конфликта считает «корейский вариант» — заморозку военных действий по существующей линии разграничения, рассказал о своем знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным:

«Но я должен сказать, не под запись, что во время моей последней поездки до того, как разразился коронавирус, я побывал в Санкт-Петербурге, и я знаю Путина с 1993 года, когда я встретил его впервые в Санкт-Петербурге, где он был вице-мэром. Я беседовал с ним в течение 75 минут.

Он в какой-то степени уже тогда говорил об истории России, как он это сделал в интервью с Такером Карлсоном. Он сказал мне, что Россия — это не Европа. «Ты ошибаешься, Клаус, у России есть своя идентичность, своя душа, своя история и так далее.»

Шваб также обвинил Украину в подрыве Северных потоков и сказал, что в целом «все должно завершиться компромиссом».

Универсальное обвинение

Почему именно сейчас одно из ведущих западных изданий публикует оглушительно обвинительную статью о Швабе и его форуме?

Начиная с дела американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого в домогательствах обвинили в том числе и такие мировые звезды, как Анджелина Джоли или Кара Делевинь, «харассмент» будто бы стал на Западе «универсальным» обвинением.

Чаще всего обвинения в домогательствах звучат в адрес известных актеров, музыкантов, режиссеров, шоуменов. Так, за последнее время речь шла о актере и телеведущем Расселе Бренде, иллюзионисте Дэвиде Копперфильде, стендап-комике Луи Си Кей. Несколько другая (речь шла о несовершеннолетней падчерице), но не менее громкая история коснулась американского режиссера Вуди Аллена.

Иногда объектами таких скандалов становятся и люди не из мира искусства, и в этом случае речь зачастую идет о политических мотивах обвинении, о том, что публичный человек отступил от общего информационного мейнстрима.

Две недели назад, например, издание Bloomberg сообщило о том, что несколько сотрудников компании SpaceX (женщины и мужчины) подали в суд коллективный иск против Илона Маска, обвиняя его в сексуальных домогательствах.

Кроме непосредственно домогательств, миллиардера обвинили в оскорбительных высказываниях, публикации чужих обнаженных фото с унизительными комментариями, дискриминации уязвимых социальных групп.

Расследование этого дела с комментариями истцов и анонимными свидетельствами публиковала все та же газета The Wall Street Journal. Тема ожидаемо стала информационной бомбой, особенно из-за регулярных высказываний Маска о конфликте на Украине: он скептически относится к западной поддержке Владимира Зеленского и критикует многие антироссийские решения властей США и Евросоюза.

Возможно, внезапно всплывшие факты о Швабе, услужливо предоставленные The Wall Street Journal, нередко задающей повестку, говорят не о домогательствах как таковых, а о том, что в очернении «серого кардинала нового миропорядка» есть заинтересованные. Тем более что готические пугающие сплетни о развлечениях в его замке ходили многие годы, но никого не интересовали.