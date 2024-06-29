Недавно на уровне Еврокомиссии было принято официальное решение: премьер-министр Эстонии Кая Каллас выдвинута на должность комиссара ЕС по внешней политике. Она уже сообщила, что уходит с поста главы эстонского правительства, и ей ищут преемника.

Иван Шилов ИА Регнум Кая Каллас

Для вступления в новую должность Каллас осталось лишь пройти слушания в Европарламенте, но это, как ожидается, лишь необходимая формальность, которая вряд ли сможет помешать ей занять обещанный пост.

Назначение Каллас, которую на родине прозвали за ее непримиримое отношение к России «принцессой войны», означает, что Еврокомиссия выбрала путь продолжения конфронтации.

«Слишком агрессивна»

Кая Каллас принадлежит к числу тех политиков, которые относятся к России наиболее непримиримо — данную «заслугу» отметил несколько месяцев назад российский МВД, объявив Каллас в розыск.

В прошлом году ходили слухи о том, что ее хотели назначить главой НАТО, но назначение не состоялось, так как это действительно очень опасно: нервическая, несдержанная, ненавидящая Россию особа во главе противостоящего Москве военного блока.

Однако Каллас в итоге досталась иная должность, хотя и менее престижная, но тоже очень значимая. Ее прочат на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и утверждается, что все уже решено. Откровенно говоря, такая кандидатура мало у кого вызвала восторг в силу специфичности личности премьер-министра Эстонии.

Среди тех, кто весьма критически отнесся к новому посту Каллас, оказалась ее же собственная соотечественница Яна Тоом, депутат Европарламента. Тоом, по ее словам, «бесит», что авторы этого назначения «даже не пытаются делать вид, что Европарламент играет здесь хоть какую-то роль».

Она напоминает, что ЕП после слушаний технически одобряет кандидатуры и утверждает состав Еврокомиссии. «В прошлый раз мы отправили домой аж двух кандидатов. Как минимум обиженная Джорджа Мелони (премьер-министр Италии, которая негативно отнеслась к назначению Каллас в Еврокомиссию. — Прим. ред.) позаботится о том, чтобы старт Каллас оказался максимально неприятным, а уж что у нее во время парламентских слушаний спросить, как мы знаем, найдется», — предрекает Тоом.

Яна Тоом ожидает, что Каллас на новом посту займется тиражированием скандальных и провокационных заявлений. Евродепутат напоминает, как недавно Каллас ездила с визитом в эстонскую волость Вырумаа, жители которой протестуют против расширения находящегося там военного полигона Нурсипалу.

Премьер не сумела убедить жителей в стратегической необходимости этого объекта и в сердцах бросила, что в Вырумаа живут «злые люди», чем изрядно обидела выруумасцев. «Можете себе представить, что после неудачного зарубежного визита верховный представитель ЕС говорит: в этой стране живут злые люди», — предрекает Тоом.

Еще более жестко высказался о новом назначении Каллас коллега Яны Тоом по Центристской партии, депутат парламента Эстонии Александр Чаплыгин.

«Я сильно сомневаюсь в успехах европейской дипломатии при Кае Каллас. Во-первых, она слишком агрессивна. Во-вторых, она чрезмерно эмоциональна и не всегда способна контролировать свои слова.

И, наконец, ей будет мешать роль вечной жертвы, весьма странная для дочери высокопоставленного коммуниста, а впоследствии европейского чиновника высокого уровня», — пишет Чаплыгин.

Пишут «псы шелудивые»

Под «вечной жертвой» Чаплыгин полагает то амплуа, в котором Каллас решили представить среднему европейцу, ранее мало что о ней знавшему. Издание Bild и радиостанция Radio Free Europe (признана в России нежелательной организацией) сообщили своей аудитории, что «европейскую дипломатию возглавит заклятая противница Путина, чья семья была репрессирована в СССР».

Трудно найти более наглядный пример злостной манипуляции общественным мнением. Действительно, под репрессии в советское время попал дедушка Каллас по матери. Однако ее отец Сийм Каллас был высокопоставленным советским чиновником, о чем западные пропагандисты стараются лишний раз не упоминать.

В 1972 году, вскоре после окончания учебы, он вступил в КПСС и сделал в Советском Союзе весьма впечатляющую карьеру. Каллас-старший работал в Министерстве финансов Эстонской СССР, возглавлял эстонское отделение советского Сберегательного банка. Позже Сийм Каллас, известный как весьма пронырливая личность, руководил ежедневной общественно-политической газетой на эстонском языке, издававшейся ЦК компартии, и стал депутатом Верховного Совета СССР.

В начале 90-х Каллас уже командует главным государственным банком независимой Эстонской Республики. Именно тогда он провернул вместе с несколькими другими высокопоставленными лицами аферу.

Эстония первой из стран Балтии перешла на собственную валюту. При этом Таллин обязался передать собранные 1,4 млрд рублей России, однако деньги ушли в Чечню. Покупателя рублевой наличности установить не удалось. В результате этой сделки Эстония потеряла по крайней мере 1,5 млн долларов, зато кое-кто крепко нагрел руки.

В 2010–2014 гг. Каллас, «переросший» к тому времени маленькую Эстонию, занимал посты вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара по транспорту. Находясь в этой должности, он развил гиперактивную лоббистскую деятельность, отстаивая необходимость строительства железнодорожной трассы Rail Baltica, которая пройдет из Польши через страны Балтии в Финляндию.

И он добился-таки своего: Еврокомиссия утвердила этот заведомо убыточный проект, который не воплощен и по сей день, зато исправно служит «кормушкой» для прибалтийских чиновников.

Видимо, семейство Каллас сумело как-то вкрасться к доверие к высшим правящим элитам Запада, доказать им свою преданность и полезность, раз уже второй представитель этой семьи в кулуарном порядке получает пост еврокомиссара.

Но, конечно, рассказы о пострадавшей от советской власти семье Каллас вызывают у любого, кто знаком с прошлым этой семейки, горькую усмешку. Эстонский публицист Эйно Ингерман в сердцах призвал отправить написавшего об этом «журналиста» бандеролью профессору Преображенскому: «пусть он ему его природное изначальное состояние вернёт — пса шелудивого».

Ингерман пишет, что назначение Каи Каллас главой дипломатии ЕС ставит «жирную точку» в истории этого союза, и добавляет, что Каллас относится к числу тех, кто «ведёт Европу к упадку, во тьму».

В свою очередь, калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Балтии, напоминает, что Каллас является в Эстонии одним из наименее популярных политиков — об этом свидетельствуют как данные соцопросов, так и публикация открытых писем с призывами к отставке правительства.

На родине ее не любят за то, что при ней страна провалилась в экономический кризис, и в этой ситуации Каллас не нашла ничего лучшего, как поднимать налоги. Носович ставит Каллас, у которой «рыльце в пуху», в один ряд с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте.

«Прибалтизация» Евросоюза

Отметим, что ту же Литву при Грибаускайте в ЕС называли «страной одной проблемы». Единственное, что волновало Вильнюс при этой президентше (и данную традицию вполне подхватили и преемники Грибаускайте), — это «агрессивные происки Кремля» на всех направлениях, которым необходимо «давать отпор».

Можно предсказать, что, когда Кая Каллас начнет рулить европейской дипломатией, уже весь Евросоюз станет «союзом одной проблемы» — просто потому, что ничего другого, кроме России и борьбы с ней Каллас не интересует, ничего другого в её политическом портфолио нет. Когда такой деятель возглавит внешнеполитическую службу ЕС, это будет означать «прибалтизацию» Евросоюза, его фиксацию на одном направлении.

До нынешнего момента Евросоюз считал себя глобальным игроком и активно пытался продвигать свои интересы в Азии, Африке и Южной Америке.

Тот же Жозеп Боррель во главе внешнеполитической службы ЕС являлся рудиментом того времени, когда Испания с Португалией видели свою роль в том, чтобы быть мостами между Брюсселем и Латинской Америкой.

Однако конъюнктура заставила испанца Борреля стать рупором русофобии, что выглядело весьма неестественно — Россия и Испания разделены значительным расстоянием и не имеют никаких поводов для конфликта.

«Так что Кая Каллас на место Жозепа Борреля зайдёт очень органично. И символично. Она будет символом того, что ЕС на мировой арене притушил свои амбиции, слился из Африки, слился из Южной Америки и посвятил всего себя нанесению стратегического поражения России», — полагает Носович.

На новое назначение Каллас обратил внимание и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил в своем телеграм-канале, что, пока эстонский премьер «в истерике орала на всю страну про русскую угрозу», ее муж Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы Stark Logistics, «с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями» и за 2022–2023 годы «наколотил около 1,5 миллиона евро».

Когда вскрылись эти факты про супруга Каллас, истерически требовавшей от эстонских бизнесменов не иметь никаких дел с Россией, зазвучал хор голосов о том, что премьеру-лицемеру надо бы уйти в отставку. Но Каллас тогда намертво вцепилась в свое кресло, и спихнуть ее не удалось.

Дмитрий Медведев со злой иронией пишет, что Каллас «отлично разбирается в защите прав человека», намекая на то, что в Эстонии при этом премьере было принято решение о ликвидации русских школ, ведется охота на политических активистов и журналистов, защищающих интересы местной русской общины.

Также Каллас является автором известной фразы «посещение Европы — это не право, а привилегия». А вся «защита прав человека» в Эстонии при Каллас свелась к узакониванию гей-браков…

Вообще, конечно, тот факт, что внешней политикой ЕС будет «рулить» именно Кая Каллас, выглядит немалым нонсенсом. Ведь дипломатию гигантского образования, в состав которого входят в том числе и некоторые старейшие и уважаемые народы, возглавит представительница маленькой дотационной страны на восточной окраине сообщества, чрезвычайно непопулярная у себя на родине.

Стоит напомнить, что руководимая Каллас эстонская Партия реформ выступила на недавних выборах в Европарламент довольно неудачно, сумев продвинуть туда всего одного кандидата.

Другими словами, Кая Каллас будет вещать от имени всего Евросоюза, не представляя по факту почти никого, то есть речь идет о проявлении вопиющего антидемократизма. А такое навязывание своей воли большим народам ни к чему хорошему не приведет.

Однако нельзя отрицать хотя бы один позитивный факт от этого назначения — эстонцы, избавившись от своего ненавистного премьера, вздохнут, по крайней мере, с облегчением.