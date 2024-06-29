Ежегодно в разгар лета россияне празднуют День молодежи. В этом году он приходится на 29 июня — в субботний день в мероприятиях по всей стране принимают участие миллионы молодых людей.

Дарья Драй ИА Регнум

День молодежи проходит в более чем 37 регионах под девизом «Объединяя Россию!». Учитывая то, что текущий год объявлен указом президента Годом семьи, торжества объединяют не только молодых людей, но и все поколения, делая праздник по-настоящему семейным.

Праздник по всей стране

Отмечать этот праздник в России начали более 60 лет назад, с тех пор менялась только его дата. С 1993 года фиксированной датой Дня молодежи стало 27 июня, однако это не всегда было удобно — праздник зачастую выпадал на рабочие дни.

С недавнего времени по просьбе студентов День молодежи приходится на последнюю субботу июня. Это было установлено распоряжением президента РФ Владимира Путина от 2 мая 2023 года.

Что ждет российскую молодежь сегодня? Основными точками празднования Дня молодёжи выступают две молодёжные столицы России-2024 — Москва и Владивосток. Вместе с восходом солнца над Россией марафон фестивалей начался во Владивостоке, а когда день дошел до европейской части страны, мероприятия продолжились в столице.

На площадках российских городов молодых людей ждет множество мероприятий: концерты, фестивали искусства, квесты, выставки, встречи с популярными артистами, блогерами и музыкантами. Акции для молодежи проходят также в музеях, кинотеатрах и культурных центрах страны.

Нужно отметить, что авторами и инициаторами большинства форматов празднования являются сами представители молодого поколения. Воодушевление тех, кто предлагает варианты проведения праздничных мероприятий, вместе с широким вовлечением в них молодых людей говорит о том, что в России молодёжная политика строится вокруг запросов и интересов молодого поколения.

Широкие возможности

День молодежи — это праздник, посвящённый тем, кто является будущим нашего государства. А Россия — страна уникальных и широких возможностей для молодых людей. По инициативе президента в стране сегодня создаются новые возможности в сфере образования, профессиональной и семейной самореализации, чтобы для молодежи были открыты все дороги.

В основе молодёжной политики нашего государства лежит принцип соучастия: Россия не диктует молодёжи, что ей делать и какой быть, а создаёт максимально благоприятную среду для вовлеченности в жизнь страны и реализации собственных конструктивных идей и проектов.

Это позволяет направить энергию молодости в позитивное русло, у наших молодых граждан есть все условия для полноценного включения в социально-политическую жизнь. Молодые люди откликаются на вызовы, стоящие перед страной, а государство помогает им воплотить свои стремления на благо России и на благо своего развития.

Как сегодня молодому человеку можно проявить себя, показать, что он готов принять участие в жизни России и нашего народа? Этому могут помочь созданные по всей стране площадки для самореализации, которые уже привлекают множество активных молодых людей.

Так, платформы РДДМ «Движение первых» и «Россия — страна возможностей» (РСВ) открывают молодым специалистам возможности для реализации своих идей и проектов в совершенно различных областях — от управления до высоких технологий. Популярность проектов РСВ (а с 2018 года их участниками стали более 20 миллионов человек) является важным показателем активности представителей молодого поколения.

Новый нацпроект

Сегодня, когда наше государство находится на новом этапе своей истории, представители молодого поколения сплотились вокруг своей страны, патриотизма и любви к Родине. Молодёжь активно проявляет себя в волонтёрстве, оказывая помощь нуждающимся.

Более того, представители «Волонтёрской роты», «Молодёжки» ОНФ, МГЕР, «Волонтёров Победы», Российского студенческого корпуса спасателей, Российских студенческих отрядов и других молодёжных общественных организаций с самого начала спецоперации находятся в зоне СВО и приграничных регионах.

Многие из этих организаций помогали и помогают республикам Донбасса, начиная еще с 2014 года. В волну ковида волонтёры спасали жизни сотен тысяч граждан. Вклад молодых неравнодушных людей также незаменим в сфере социальной помощи и защиты природы.

Дальнейшему развитию стремлений молодых людей должен помочь недавно инициированный президентом страны национальный проект «Молодежь и дети». Он начнет работу уже в конце 2024 года. Показательно, что другие нацпроекты будут запущены только с начала 2025-го.

При его реализации предстоит огромная работа, в нацпроекте будут задействованы все ключевые социальные ведомства, а для реализации блока патриотического воспитания будут задействованы Минобороны и Росгвардия. Впечатляющая цифра — проведение нацпроекта коснется порядка 50 млн человек, фактически каждого третьего гражданина страны.

Масштабная программа включит различные инструменты работы с школьниками, студентами, рабочей молодежью. Важная часть работы будет возложена на регионы и муниципалитеты, которые смогут приспособить меры поддержки к условиям «на земле».

Новое поколение

Три последних года отчётливо показали, что в России выросло новое поколение активных созидателей и защитников Родины. Наша страна побеждает в борьбе за сердца и умы подрастающего поколения — это, несомненно, одна из самых важных задач для нас в такое турбулентное время.

Попытки Киева и Запада сделать молодёжь проводником своих интересов провалились. Несмотря на то, что Вашингтон и его сателлиты поставили одним своих приоритетов информационное давление на подрастающее поколение россиян, молодые люди России четко сделали свой выбор в пользу патриотизма.

Долгое время извне велась активная работа по многим направлениям. Мы видели многочисленные попытки привить молодежи ложные представления о семье и жизненных приоритетах, через западных агентов и зарубежные программы распространялись идеи социальной розни, получали поддержку пропагандисты идеологий ненависти, отречения от собственных корней и истории своей страны.

Сегодня мы понимаем, что вопреки разрушительным веяниям с Запада подрастающее поколение осознает своим внутренним долгом активное и позитивное участие в жизни России. Более того, тысячи молодых героев Отечества ежедневно трудятся и рискуют жизнью для защиты страны на фронтах СВО.

В этих непростых условиях закаляется и выковывается характер молодого поколения россиян. Каждый день на фронте представители российской молодёжи совершают подвиги, проявляя настоящий героизм. Кстати, среди тех, кто получил звание Героя России, очень много молодых участников спецоперации.

Например, Балдану Цыдыпову было 24 года, когда он был удостоен этого почётного звания, Дамиру Гилемханову — 22 года (посмертно), Максиму Песковому — 27 лет (посмертно), примерно столько же Антону Старостину, Владиславу Головину («Струна») — 25 лет, Илье Каркавину — 19 лет (посмертно). И таких примеров еще очень и очень много.

Абсолютное большинство военнослужащих — это молодые люди, которые, рискуя своими жизнями, защищают нашу страну. Всё это и есть наша молодёжь, они гордость и опора Родины. День молодёжи — это их день. И они всецело заслуживают наших теплых слов и самых искренних поздравлений.