Последние дни принесли обострение ситуации, сложившейся на границе России и Эстонии, которая медленно, но верно отгораживается от нашей страны. На минувших выходных КПП «Нарва-1», через который направляется основная часть пассажиропотока, вообще в течение двух дней не действовал. При этом эстонская сторона выдвинула обвинение в адрес российских пограничников

Иван Шилов ИА Регнум

Только пешком и в дневное время

На границе Эстонии с Россией три КПП: «Нарва-1» (находящийся в одноименном городе), «Койдула» и «Лухамаа» (на юго-востоке Эстонии). При этом эстонскими КПП пользуются жители не только этой страны, но и многих других государств, в особенности граждане Финляндии, полностью заблокировавшей свою границу с Россией.

В нынешнем году «Нарва-1» временно превратилась в чисто пешеходный пропускной пункт — это связано с реконструкцией российского пункта пропуска «Ивангород». Однако этот пункт до сих пор используется большим количеством пассажиров, которые приезжают в Нарву на автобусах, пешком переходят пограничный мост, в Ивангороде садятся в другие автобусы и следуют дальше к месту назначения.

1 мая эстонцы перевели «Нарву-1» с круглосуточного на дневной режим работы — теперь с 23:00 до 07:00 данный погранпункт бездействует. Естественно, это привело к резкому увеличению очередей.

А на прошлой неделе, в четверг, 20 июня, эстонские власти неожиданно объявили о том, что закроют нарвский погранпереход раньше обычного — в 17:00.

Глава оперативной службы эстонской Идаской префектуры Лийзу Ангер высказала обвинения в адрес российских пограничников и таможенников — дескать, они специально работают медленно, чтобы создать «пробку». По словам Ангер, эстонские пограничники в четверг преждевременно закрыли КПП, потому что видели, что многие люди не смогут добраться до российской стороны до 23:00 и им придётся ночевать на мосту между Нарвой и Ивангородом.

Однако те жители Эстонии, кто знаком с реальной ситуацией, обвинили Ангер во лжи.

«Люди, которые шли в Эстонию вчера в 20:00, наблюдали отсутствие очереди на вход в РФ. Именно вчера российские пограничники превзошли себя и пропустили за три часа всю очередь. Но эстонский КПП остался закрытым. И да, Ангер соврала, говоря о том, что в Россию надо зайти до 23:00. Там работают до последнего человека», — отмечает жительница Эстонии Ольга.

В свою очередь, жительница Таллина Инга рассказала: «Мы стояли в этой очереди с 17 часов вечера до полуночи. Границу закрыли прямо перед нами. И когда ты стоишь в начале очереди, в первой десятке, то естественно есть надежда, что границу вот-вот откроют и ты пройдёшь, пусть даже проход в Россию будет ночью. Я привезла на машине из Таллина свою родственницу восьмидесяти лет, которая прилетела из Франкфурта, чтобы попасть в Россию на могилу к сыну. У неё нет возможности добираться другим путём».

По словам Инги, в 17:00 мост действительно был забит людьми, но к 20 часам там осталась уже лишь половина от первоначальной массы. «Что Эстонии мешало пропускать людей порционно, хотя бы по 10-20 человек для начала?!» — интересуется таллинчанка.

Впрочем, по словам Инги, у нее по опыту прохождения границы появились вопросы и к россиянам: «Почему у них на пропуск работают при таком обилии народа лишь три пограничника, как это вообще возможно?!»

21 июня поступила информация о том, что «Нарва-1» не будет действовать на выезд в Россию в течение всех выходных и возобновит свою деятельность лишь в понедельник, 24 июня, (въехать из России в Эстонию через «Нарву-1» в эти дни разрешалось).

Людям, застрявшим на автовокзале Таллина, пришлось самостоятельно искать способы пересечь границу через другие пограничные пункты — в транспортной компании Lux Express, обслуживающей нарвский маршрут, отметили, что возможности направить автобусы по альтернативным маршрутам у них нет. «У нас есть рейс Таллин — Псков, который отправляется ежедневно в 7:20 утра. Вчера моментально он был раскуплен на сегодня и уже по состоянию на сейчас нет билетов и на завтра», — рассказал в субботу утром коммерческий директор автобусной фирмы Baltic Shuttle Игорь Пащук.

Просто не нужно ездить в Россию

В Нарве перед закрывшимся шлагбаумом осталась огромная колонна, состоявшая из более тысячи человек.

Первой из политиков отреагировала евродепутат от Эстонии Яна Тоом, член оппозиционной Центристской партии. «Говорят, фраза «терпение лопнуло» не имеет смысла — терпение или есть, или его нет. Ну так вот у меня — есть. Но — лопнуло! Получила из нескольких источников фото из Нарвы — люди сидят/лежат на траве, ждут утра. Туалетов нет. Воды нет. Крыши над головой нет. Слава Богу, нарвитяне не подвели — принесли пледы, термосы, перекусить. Это — люди. Спасибо вам!» — написала Тоом в соцсети.

Она отправила главе МВД Лаури Ляэнеметсу (Социал-демократическая партия Эстонии) и гендиректору департамента полиции и погранохраны Эгерту Беличеву целый ряд вопросов о действиях их подчиненных, спровоцировавших гуманитарный кризис.

«Поездка в Россию — не поддержка Путина, а, как правило, дань семье», — резюмировала евродепутат.

В свою очередь депутат Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов в ходе парламентского инфочаса спросил министра иностранных дел Маргуса Цахкна: планируется ли что-то сделать с огромными очередями на границе в Нарве?

Ответ министра оказался лапидарен: просто не нужно ездить в Россию.

Однако мэрия Нарвы не пожелала разделить такой подход. В муниципалитете решили помочь людям, ожидающим в очереди на границе, — их обеспечили водой, биотуалетами, поставили на дежурство рядом скорую помощь и помогли с размещением женщинам с детьми.

Что касается главы МВД Ляэнеметса, то в появлении очередей он дежурно обвинил российских пограничников. Министр обвинил Россию в намеренной «провокации». Однако это противоречит свидетельствам тех, кто в этой очереди оказался. Они утверждают, что виной всему решение эстонских властей закрывать «Нарву-1» на ночь.

«Россияне не закрывают границу на выпуск на ночь — то есть выпускают на свою территорию всех, кто стоит на мосту, работая иногда до двух-трех ночи. И позавчера, когда эстонцы закрыли перед носом у прошедших российскую границу двери в Эстонию, россияне выпустили их всех к себе. Многим людям пришлось ночевать на улице, но с российской стороны, потому что они не смогли пройти мост», — рассказывает Ольга.

Люди жалуются: «Весь хаос и трудности создаются осознанно, начиная с закрытия эстонской стороной российского консульства в Нарве. Не однажды представители эстонского государства заявляли: мол, нечего туда ездить. А если с российской стороны что-то и не совсем так, как нам хотелось бы, так тоже объяснимо: ну сколько можно молча и в бездействии принимать плевки от эстонцев в их сторону…».

24 июня «Нарва-1» возобновила работу на выезд. Перед шлагбаумом выросла огромная очередь, которая стала на глазах «распухать».

В настоящее время по отзывам тех, кто пересекает границу на этом КПП, весь процесс может занять пять и более часов. «Берите с собой побольше воды, потому что в «парнике» реально пытка, даже здоровым тяжело вынести… Не говоря уже о пожилых, детях и животных», — советуют в чатах бывалые новичкам.

Несколько дней назад группа граждан Евросоюза разместила в интернете петицию с призывом о восстановлении круглосуточной работы пограничного пункта в Нарве. Авторы петиции считают, что эта ситуация нарушает права людей на свободное передвижение, на здоровье и безопасность.

Русские граждане Эстонии не нужны никому

Латвиец Валерий, пересекавший на днях российско-эстонскую границу в районе Нарвы, сообщил ИА Регнум, что готовился провести томительные часы в очереди, но действительность превзошла все его ожидания. Как только Валерий предъявил свои документы эстонскому пограничнику, его выдернули из общей очереди и велели ждать. Томительное ожидание затянулось на два часа.

«По истечении этого времени меня вызвали и сообщили, что, оказывается, я еще в 2022 году был внесен в список персон нон-грата — у меня пятилетний запрет на въезд в Эстонию. О конкретных причинах этого запрета эстонские пограничники рассказать мне не смогли, но дали понять, что меня признали человеком, «представляющим опасность» для эстонского государства», — разводит руками Валерий.

Сам он подозревает, что ему таким образом вышел боком факт его участия в митингах в защиту русских школ Латвии несколько лет назад.

Действительно, в 2022 году пронесся слух о том, что эстонцы массово заносят в свой черный список тех русских латвийцев, которых ранее уличали в «антигосударственных действиях». Но в прошлом, 2023 году Валерий уже въезжал в Россию через Нарву — и тогда ему не сообщили о том, что он числится в эстонском чёрном списке!

«Ответить мне на вопрос о том, как же это получается, эстонцы не смогли. Зато предложили ознакомиться с бумагой о том, что я осведомлен о запрете на въезд, и подписать ее. Бумага была на эстонском, и я, естественно, не понял ни слова. Сказали, что если я потребую переводчика, то они смогут его мне предоставить где-то через сутки», — делится Валерий.

По его словам, перспектива «куковать у эстонцев сутки в обезьяннике» его не прельстила — и бумагу он подписал. После этого эстонский пограничник провел Валерия отдельно от общей очереди к российскому КПП.

«Со стороны россиян у меня никаких проблем не было — они достаточно быстро ознакомились с моими документами, открыли шлагбаум, и я оказался в Ивангороде», — заключает Валерий рассказ о своих злоключениях на границе.

Добавим, что на остальных КПП ситуация ничуть не лучше, чем в Нарве.

Петр Ковалев/ТАСС

Вечером 26 июня в эстонской таможенной службе сообщили, что на «Лухамаа» и «Койдула» образовались огромные очереди из транспортных средств. И снова эстонцы обвиняют в этом российскую сторону.

«На данный момент на границе наблюдается большое количество автомобилей… Где-то около пяти дней им приходится стоять в живой очереди, чтобы пересечь границу», — сказал сотрудник эстонской таможенной службы Томас Хуйк.

По его словам, преимуществом эстонских пограничников и таможенников стало внедрение электронной системы очередей, которая позволяет сократить время ожидания на «один-два дня, не больше». Хуйк добавил, что в Латвии, где электронной очереди нет, в конце мая перед границей наблюдалась очередь из транспортных средств длиной почти 20 километров.

Эстонские пограничники на «Лухамаа» обвинили своих российских коллег в том, что те в минувшие выходные закрыли свой погранпункт на три с половиной часа, потому что красили его ворота.

«Я думаю, что российская сторона намеренно препятствует движению автомобилей, чтобы вызвать недовольство водителей на нашей стороне», — уверяет Хуйк, добавив, что «на российской стороне работают то быстро, то медленно, и из-за этого невозможно точно сказать, сколько машин может проехать за сутки».

Главными проигравшими в этой ситуации остаются русскоязычные жители Эстонии, составляющие до 25% населения страны. У большинства из них есть родня по другую сторону границы, и поездки в Россию для этих людей жизненно важны.

«Я с ужасом наблюдаю всё происходящее… Не представляю, как я буду возвращаться с ребенком домой с такими очередями и возвращаться в Россию по прямой необходимости. В человечность наших властей я не верю. Это всё про античеловечность», — пишет в соцсети жительница Таллина Ирина Андрейчикова.

Она тут же нарвалась на оскорбления эстонских националистов, пожелавших ей «убираться в Россию» насовсем…