В последнее время наблюдается настоящее паломничество европейских лидеров в Пекин. Они пытаются добиться от Китая изменения благожелательного отношения к России и навязать китайцам свои правила торговли с ЕС, а потому встречают холодный приём. Но совсем в другой атмосфере прошел визит польского президента Анджея Дуды.

ИА Регнум Анджей Дуда и Си Цзиньпин

Причина тому довольно проста: несмотря на заверения о том, что Дуда будет пытаться «донести до Пекина» точку зрения Европы на недопустимость связей с Москвой, на деле визит польского президента был деловым вояжем. Цель которого — продемонстрировать не только готовность к торговому сотрудничеству с КНР, но и скрытый потенциал фигуры Дуды.

Стоит отметить, что подготовка к визиту проходила в условиях, близких к конспирации. Помимо появившихся в мае слухов о возможной поездке, никаких разговоров о том, что визит Дуды состоится, не было, а все подробности раскрыли только накануне вылета.

Для Дуды это уже третий визит в КНР на посту.

Впервые действующий польский президент побывал в Китае в ноябре 2015 года, затем в феврале 2022 года — Дуда был единственным избранным лидером ЕС, присутствовавшим на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В свою очередь Си Цзиньпин посещал Польшу в 2016 году.

Обращает на себя внимание продолжительность поездки: с 22 по 26 июня. Кроме того, в отличие от явно неудавшегося вояжа министра экономики Германии Роберта Хабека, Дуда не только смог встретиться с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, но и удостоился аудиенции с китайским лидером Си Цзиньпином.

Вместе с тем первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда и супруга главы КНР Пэн Лиюань вместе посетили Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, а также насладились народной музыкой Китая, фрагментами из пекинских опер и фортепианными произведениями обеих стран.

И с такими вводными трудно не отметить особое расположение к польскому президенту. Вероятно, дело как раз в том, что Дуда приезжал не для того, чтобы пытаться указывать китайским властям, с кем и как дружить, а ставил своей целью иные задачи.

Нужно понимать роль КНР на мировой арене и то, что сотрудничество с республикой означает некий экономический и географический приоритет. Партнёрство с Пекином несёт за собой не только успешную торговлю, развитие логистики и большой открытый рынок, но также и доступ к новым маршрутам, а следовательно, возможности дополнительного заработка и международного развития.

Из сотрудничества с Китаем гораздо легче формировать связи со странами Центральной Азии, взаимоотношения с которыми предельно важны в то время, как в мире происходит передел логистических путей. Первостепенное значение имеет возможность продемонстрировать свою лояльность китайским властям и получить таким образом свой «кусок» маршрутов.

Поэтому одной из центральных тем переговоров польской и китайской сторон стала инициатива «Один пояс — один путь». Ещё пару лет назад в ней одно из мест уделялось именно Польше как своеобразным воротам в Западную Европу. В частности, Китай выражал заинтересованность в создании в Польше мегахаба — Центрального коммуникационного порта.

Однако международная обстановка в итоге повлияла на то, что Пекин исключил Варшаву из инициативы.

В итоге оказалось, что мегапроект «Новый шёлковый путь» огибает территорию Польши: на севере — через Калининградскую область, а на юге — через Венгрию. Вполне вероятно, что именно неумение польских властей вести себя независимо стало одной из причин такого решения со стороны китайцев.

Кроме того, несмотря на то что поляки на протяжении многих лет пытались вовлечь Китай в крупное сотрудничество в сфере инфраструктуры, ничего толком не получалось: польский рынок китайцам не настолько интересен, чтобы выполнять многочисленные требования местных регуляторов и постоянно сталкивать с коррупционными схемами.

Безусловно, за одни переговоры мнение Си Цзиньпина не изменилось, но вполне вероятно, что Дуда проявил нужную гибкость для того, чтобы Польше как минимум позволили принять участие в других инициативах и попробовать попасть на китайский рынок.

Именно это стало одним из основных результатов поездки Дуды: стороны подписали несколько экономических соглашений, в том числе об экспорте польской птицы в КНР.

В частности, оно предусматривает, что одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) не будет исключать весь польский рынок птицы из экспорта мяса в Китай. В настоящее время возникновение заболевания в любом регионе страны приводит к запрету на экспорт птицеводческой продукции со всей территории Польши.

Благодаря подписанному соглашению запрет на торговлю, связанный с HPAI, будет распространяться только на те регионы, где болезнь была подтверждена у домашней птицы. Таким образом, производители смогут избежать потенциальных экономических потерь, связанных с этим заболеванием.

Важнейшим же итогом визита Дуды стало решение Пекина отменить краткосрочные визы для граждан Польши. Программа позволит полякам с обычными паспортами путешествовать в КНР без визы на срок до 15 дней для деловых, туристических, семейных и транзитных целей.

Частью экономической стороны визита стало и участие Дуды 25 июня в летнем Всемирном экономическом форуме в Даляне, где он представил Польшу как привлекательную страну для инвестиций, а 26 июня президент посетил польско-китайский экономический форум в Шанхае.

На этих мероприятиях польский лидер активно презентовал свою страну и неоднократно подчёркивал, что поляки стремятся к «развитию экономических связей на основе принципов партнерства и взаимности». Дуда также подчеркнул, что Варшава хочет развивать воздушное и железнодорожное сообщение с Пекином, в том числе чтобы повысить динамику туристического обмена и сотрудничества в сфере науки и технологий.

Вместе с тем вполне вероятно, что Дуда также обсудил в Китае так называемый проект lex China.

В декабре ЕС выпустил директиву об уровне кибербезопасности на территории Союза: государства-члены должны реализовать её до 17 октября 2024 года. Это закон о кибербезопасности, который призван защитить страны сообщества от китайского влияния.

В этом законе наиболее важным моментом в отношении безопасности является возможность для польского правительства — в лице министра цифровых технологий, который должен принимать административные решения, — признавать некоторые компании «поставщиками с высоким уровнем риска». На практике это может касаться именно китайских производителей и ограничит их возможности к доступу на польский рынок.

Также важно, что Дуда открыто заявил о поддержке политики «одного Китая» — принципа, в основе которого лежит признание существования только одного китайского государства. В то время, пока практически все западные правительства выступают за независимость Тайваня, это заявление польского президента является принципиально важным.

В отличие от европейских лидеров, которые пытаются поочерёдно то умасливать Пекин, то ему угрожать, польский президент приехал налаживать связи и заручиться поддержкой китайских властей на международной арене.

Дело в том, что Дуда прекрасно понимает, что выиграть следующие президентские выборы в Польше ему не позволит в том числе и Конституция, поэтому уже давно президент пытается подготовить себе местечко в какой-то мировой институции, где он мог бы продолжить карьеру. Для этого поляку необходимо заручиться поддержкой (или хотя бы нейтралитетом) других лидеров, а также накопить политические очки и сформировать необходимый авторитет.

Именно с этой целью Дуда прибыл в КНР.

Безусловно, в заявлениях для прессы Дуды подчеркнул, что обговорил с Си Цзиньпином как украинский вопрос, так и напряжённую обстановку на польско-белорусской границе, однако совершенно очевидно, что даже если таковые обсуждения и велись, то они не стали главными темами встречи.

И как бы ни пытались противники Дуды высмеять его визит, как бы ни старались другие представить его как попытку оказать давление на Китай в украинском вопросе, на деле президент приехал в Пекин как человек деловой — так его там и встретили.