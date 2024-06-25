* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Террористические атаки в Дагестане, где целью нападений стали синагоги и церковь и был зверски убит священник Русской православной церкви Николай Котельников, могли быть частью глобальной стратегии ИГИЛ* по атакам на мирное население, прежде всего из числа христиан.

ИА Регнум

Так, в начале-середине июня в Африке (в Конго, а также в Мозамбике) были совершены многочисленные теракты в отношении местных католиков и протестантов, когда боевики ИГИЛ врывались в христианские деревни и устраивали там массовые убийства гражданских лиц, а информационные ресурсы террористов, такие как «Аль-Наба» широко освещали эти преступления.

После нападений в Дагестане связанный с «ИГИЛ-Велайят Хорасан»* медиацентр «Аль-Азаим» также опубликовал сообщение с похвалой «кавказских братьев». Хотя ИГИЛ и не взяло на себя ответственность напрямую, подобное заявление может служить свидетельством причастности этой террористической организации.

Нападение на церкви — также характерный почерк террористов «ИГИЛ — Велайят Кавказ»*. Эта группировка была распущена в конце 2017 года «центральным командованием ИГИЛ» после того, как практически все её ячейки были уничтожены федеральными силами. Тем не менее, в дальнейшем отдельные адепты ИГИЛ продолжали террористическую активность на Северном Кавказе.

Так, в феврале 2018 года на Прощеное воскресенье произошло нападение на церковь в Кизляре. Тогда террорист Халил Халилов убил 5 прихожан и сам был ликвидирован. «Центральное командование ИГИЛ» взяло ответственность за этот теракт, назвав «Халила ад-Дагестани» «солдатом халифата».

Но после терактов в «Крокус Сити Холле», в апреле текущего года появились признаки возрождения ИГИЛ на российском Кавказе. Хотя первые сигналы прозвучали даже несколько раньше, после того как в ингушском Карабулаке была ликвидирована группа из шести террористов. Однако тогда прямой связи между ними и ИГИЛ установлено не было или, по крайней мере, такие доказательства не озвучивались.

В апреле появились сведения о том, что «ИГИЛ-Велайят Кавказ» (сектор «Ингушетия») опубликовал аудиосообщение о положении группировки. В нем указывалось, что эта террористическая организация становится сильнее, больше и активнее и собирается выбрать себе «нового амира» (последний был ликвидирован в 2021 году).

22 апреля боевики, возможно связанные с ИГИЛ, напали на полицейский патруль в Карачаевске в Карачаево-Черкесии, убив двух правоохранителей и ранив третьего, а также захватив у них табельное оружие.

28 апреля предполагаемые боевики ИГИЛ напали на пост полиции в селе Мара-Аягы КЧР. Террористы подъехали к посту, бросили взрывчатку и открыли огонь, в результате чего погибли 2 полицейских и ранены как минимум 4 человека. Все нападавшие были ликвидированы.

Нынешние же теракты в Дагестане могут служить подтверждением того, что группировка начала восстановление своих позиций на Кавказе. И здесь нужно обратить внимание на историю и специфику кавказского крыла ИГИЛ и его появлении на территории России.

От «Ичкерии» к «Имарату Кавказ»

Корни появления ИГИЛ как глобального террористического проекта следует искать в прибытии в Ирак группы джихадистов «Аль-Каиды» из Афганистана во главе с Абу-Мусабом Аз-Заркави, который стал реализовывать собственную концепцию джихадизма, вступая во все большие пререкания с лидерами этой структуры Усамой бен Ладеном и Айманом аз-Завахири. А на Кавказе прологом к появлению ИГИЛ в этой части Российской Федерации стало прибытие в регион иностранных боевиков-джихадистов, прежде всего из арабских стран.

Первым из отправившихся в Чечню джихадистов стал Али Фатхи аль-Шишани, ветеран войны против СССР в Афганистане, этнический чеченец из Иордании. Произошло это еще до первой чеченской войны, в 1993 году. Тогда Фатхи, прибыв в «Ичкерию», создал «салафитский исламский джамаат», состоящий из молодых коренных чеченцев и некоторых чеченцев иорданского происхождения. С него, по сути, и начинается распространение ваххабизма в наиболее радикальной версии салафитского джихадизма на российском Кавказе.

После начала войны в декабре 1994 года Али Фатхи сыграл важную роль в содействии вербовке арабских боевиков из Афганистана. Среди тех, кого он пригласил лично, был Самир Салих Абдаллах ас-Сувайлим, более известный как Хаттаб, который вскоре стал главарем всех иностранных боевиков-джихадистов в Чечне. Но тогда было еще рано говорить о присоединении Ичкерии к глобальному джихадистскому проекту во главе с «Аль-Каидой»*, хотя связи между ними, безусловно, были.

Хотя Хаттаб отрицал любые контакты с бен Ладеном, заявляя, что «нет никаких отношений между ними из-за большого расстояния и трудностей коммуникации», обе стороны все-таки поддерживали диалог через своих представителей и в 1990-х и начале 2000-х годов.

Между ними также велась переписка, вылившаяся в жесткую дискуссию о стратегии, поскольку у Хаттаба и бен Ладена были совершенно разные мировоззрения, и каждый пытался убедить другого в превосходстве своих подходов к «джихаду». Это также характеризовалось личным соперничеством между ними, особенно в связи с ростом авторитета Хаттаба в джихадистском сообществе.

Бен Ладен был одержим борьбой с «иудео-христианским союзом» и сосредоточил свою стратегию на нападении на «дальнего врага», в первую очередь на США и Израиль. Хаттаб, наоборот, стремился установить исламскую систему в Чечне, а затем использовать ее в качестве базы для насильственной экспансии в соседние территории российского Северного Кавказа. Вплоть до своей смерти в 2002 году Хаттаб никогда не угрожал Соединенным Штатам.

После того, как Хаттаб был ликвидирован, его преемником на посту командира иностранных джихадистов в Чечне стал Абу аль-Валид аль-Гамди, так же, как и Хаттаб, подданный Саудовской Аравии. Подход аль-Валида к идеям «джихада» был еще более радикален. Именно он стал открыто призывать к использованию террористов-смертников и оправдывать вербовку женщин для осуществления самоподрывов. Аль-Валид был убит бойцами батальона «Восток» в Чечне 16 апреля 2004 года.

Абу Хафс аль-Урдуни, заменивший аль-Валида, был иорданцем и окончательно поставил иностранных салафитских джихадистов на Кавказе на службу «Аль-Каиде», причем ее самому радикальному крылу во главе с Абу Мусабом аз-Заркави, который стал «родоначальником» ИГИЛ.

В частности, Абу Хафс упоминался в докладе госсекретаря США Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН еще в 2003 году. Он был заявлен как участник предполагаемой международной сети, возглавляемой аз-Заркави, из которой и произошел ИГИЛ.

26 ноября 2006 года Абу Хафс аль-Урдуни был убит в перестрелке с российским спецназом в Хасавюрте. А последним командиром «арабских мухаджиров» в Чечне был Мельфи аль-Хуссайни аль-Харби, известный как Муханнад, который заменил аль-Урдуни.

Муханнад начал свою деятельность на Кавказе в 1999 году в Панкисском ущелье Грузии, населенном в основном этническими чеченцами — кистинцами. Муханнад читал лекции по истории ислама, активно внедряя идеологию ваххабизма в этом регионе и проповедуя принципы салафитского джихадихма. В чем, надо отметить, он преуспел, так как впоследствии многие выходцы из этого ущелья стали значимыми фигурами среди иностранных джихадистов в Сирии и прежде всего в структурах ИГИЛ.

В октябре 2006 года глава сепаратистского образования «Ичкерия» (ЧРИ) Доку Умаров назначил Муханнада одним из трех заместителей Магомета «Магаса» Евлоева, который возглавлял ингушский сектор сепаратистов.

После того, как Умаров в сентябре 2007 года провозгласил образование вместо ЧРИ новой организации боевиков на Северном Кавказе под названием «Имарат Кавказ», Муханнад был объявлен его наибом, или заместителем. Это стало свидетельством усиления позиции салафитских джихадистов на Кавказе, ставших мейнстримом чеченских сепаратистов.

Также это подчеркивает роль самого Муханнада, который обрел гораздо больше влияние на принятие решений «Имаратом», чем его предшественники во времена «Ичкерии». 21 апреля 2011 года Рамзан Кадыров сообщил журналистам об уничтожении Муханнада в результате специальной операции, прошедшей в тот же день в Чеченской Республике.

От «Имарата Кавказ» к «ИГИЛ — Велайят Кавказ»

«Имарат Кавказ» пытался дистанцироваться от международных террористических сетей, заявляя о себе как о самостоятельном центре мирового «джихадизма», хотя был не против получать помощь от той же «Аль-Каиды» и принимать ее эмиссаров.

Но после ликвидации Доку Умарова, начиная с ноября 2014 года, главари т. н. «джамаатов» «Имарата Кавказ» один за другим начали присягать на верность ИГИЛ (которое с 2013 года смогло осуществить широкую экспансию в Сирии и Ираке) и его лидеру Абу Бакру аль-Багдади.

Сперва под знамена ИГИЛ перешел т. н. «чеченский джамаат», лидеры которого присягнули ИГИЛ, их примеру последовали дагестанские «джамааты». А затем к ним присоединился и ингушский, чей главарь хотя прямо и не присягал Аль-Багдади, но, тем не менее, заявил о поддержке ИГИЛ. В конечном итоге тогдашний руководитель «Имарата Кавказ» Абу Мухаммад (Алиасхаб Кебеков) оказался изолированным и вскоре был ликвидирован российскими силовиками.

Таким образом, регионалистский джихадистский проект на Кавказе был заменен на глобальный джихадисткий проект под знаменем ИГИЛ.

«Центральное» ИГИЛ объявило о создании группировки «ИГИЛ — Велайят Каказ» 23 июня 2015 года и назначило ее лидером Рустама Асильдарова. Таким образом, «ИГИЛ-Кавказ» стал частью более широкой террористической сети.

Во многом это могло быть связано с вопросами финансирования, так как с одной стороны западные кураторы теряли интерес с «Имарату», а с другой «Аль-Каида», которая оказывала кавказским террористам поддержку ранее, погружалась во все более глубокий кризис.

Участие же джихадистов с Кавказа в сирийском конфликте и их присоединение к ИГ в Сирии и Ираке создали связку между «халифатом» и кавказскими боевиками, в том числе и финансовую. Что и предопределило бегство полевых командиров из «Имарата Кавказ» под знамена ИГИЛ. Тем более, что многие из них понимали, что время их пребывания на Кавказе истекло, и если они не попытаются его покинуть, найдя себя занятие в других филиалах ИГИЛ, то вскоре будут ликвидированы федеральными силами.

4 декабря 2016 года российские спецслужбы сообщили, что убили Асильдарова и четырех его пособников во время рейда в Махачкале. Новым лидером ИГИЛ на Северном Кавказе стал Аслан Батюкаев.

Однако после назначения в 2017 году он был вынужден покинуть российский Кавказ, чтобы спасти себе жизнь, скрываясь за границей. Тогда же «ИГИЛ-Велайят Кавказ», по-видимому, был распущен «Центральным командованием ИГИЛ» как прекративший существование. Хотя теракты от имени ИГИЛ на Кавказе продолжались, но проводились они либо террористами-одиночками, либо автономными ячейками, не связанными с центральным командованием.

Но в самом начале 2021 года была предпринята попытка восстановить «ИГИЛ-Велайят Кавказ». Тогда в Россию вернулся Батюкаев. Эта попытка казалась неудачной, так как он был уничтожен вместе со своей группой из пяти боевиков в результате спецоперации силами полка полиции им. А. А. Кадырова на окраине села Катыр-Юрт.

Тем не менее, возможно, что это была не единственная проникшая на территорию РФ группа, и именно с того времени на российском Кавказе стали восстанавливаться спящие ячейки ИГИЛ, которые были активированы в Дагестане. Также нельзя исключать, что и нынешняя террористическая активность в российских южных регионах поддерживается «третьими силами», с которыми Россия ведет войну на Украине.

Собственно, и неожиданное появление Батюкаева на российском Кавказе в начале 2021 года после его исчезновения могло курироваться внешними акторами, которые уже тогда пытались восстановить террористическую сеть, чтобы в случае необходимости открыть второй фронт. И этот момент наступил.

*террористические организации, запрещенные в РФ