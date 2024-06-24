Прошедшая неделя отметилась новыми успехами российской армии по всей линии фронта на Донбассе. Штурмовые части продвигаются на ряде направлений, в том числе на участках фронта, где в последние месяцы сохранялось относительное затишье.

ИА Регнум

Самым напряжённым участком остаётся Авдеевское направление, где ВСУ так и не удалось остановить продвижение российской армии.

Наступая от населённого пункта Очеретино, подразделения ВС РФ одновременно заняли часть села Новоалександровка и посёлка Сокол. Оба населённых пункта находятся на северном фасе так называемой «линии Порошенко» — системы укреплений, созданных на Донбассе в 2015–2016 годы. Наступление также развивается в сторону Владимировки и Новопокровского.

Тяжёлую для ВСУ ситуацию на этом участке фронта признают даже украинские источники. При этом командование украинской армии заявляет, что российские войска контролируют «только часть» Новоалександровки.

«Значительная часть Новоалександровки занята противником, но не вся. Полностью населённый пункт противник не контролирует», — заявили в стратегическом командовании (Стратком) ВСУ.

Подобную формулировку регулярно используют официальные лица в Киеве, когда ситуация на линии фронта выходит из-под контроля, но признавать этого нельзя. Сначала сообщается, что противник контролирует часть населённого пункта, а затем он просто пропадает из официальных сводок.

В то же время украинские журналисты отмечают сложившуюся на этом участке фронта тенденцию. Отдельные подразделения, направляемые на позиции ВСУ для ротации или пополнения, попадают в окопы, которые уже заняты российскими войсками. В этом, в частности, обвиняют командование 110-й бригады ВСУ, которое отправляет прикомандированные подразделения теробороны воевать «вслепую», а потом списывает на них собственные промахи.

Ситуацию в районе Очеретино прокомментировал ИА Регнум источник в рядах 1-го Армейского корпуса. По его информации, подразделения ВСУ были выбиты из Новоалександровки, но периодически пытаются зайти на северные окраины села со стороны населённого пункта Воздвиженка.

В то же время наш источник не смог подтвердить или опровергнуть факты отправки бойцов ВСУ в российские окопы. Однако, добавил он, подобные действия вполне в духе командования 110-й бригады.

«Чтобы кто-то в массовом порядке забредал на наши позиции — не могу подтвердить, но вообще такое случается время от времени. Так что не исключено.

Что касается 110-й всушной, то да, они ТРОшников (бойцов теробороны. — Прим. ред.) не щадят, используют как хотят. Что уже привело к их провалу у Очеретино, где их на «передок» бросили, и приводит сейчас на других участках. Итог — потери с их стороны, отступления. Но если командование ВСУ ситуация устраивает, мы не против», — рассказал источник ИА Регнум.

Российская армия продвигается

Боевые действия в Донбассе не ограничиваются Авдеевским направлением. Российские войска развивают успех в городской застройке Красногоровки — одного из последних пригородов Донецка, который остаётся под контролем ВСУ. ВС РФ продвигаются вдоль улиц Суворова и Покровской в западной части города. Бои идут за каждый квартал. ВСУ удерживаются в центре города и северной его части, постепенно отступая.

«Насколько я знаю, они не планируют контратаковать или отбивать оставленные позиции. Основная задача — затягивание городских боёв. Потом будут отходить на другой берег реки Лозовая. Обороняются они с учётом полученного опыта, но если ситуация тяжёлая, бой не принимают и отходят на новую оборудованную позицию», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Стратегически освобождение Красногоровки позволит отбросить украинские войска от Донецка и лишит их возможности обстреливать столицу ДНР.

С аналогичной целью началось наступление российских войск на другом участке фронта — в районе города Торецка и посёлка Нью-Йорк севернее Горловки. Из этого района ВСУ постоянно обстреливали Горловку и Ясиноватую. При этом противник опирался на плотную городскую застройку, до последнего времени удерживая район под контролем.

Российские войска продвигаются вдоль железнодорожной линии от станции по направлению на населённый пункт Пивденное (Южное). Сообщается о боевых действиях в районе улиц Киевской, Мира и Зелёной в восточной части населённого пункта.

Активизацию боевых действий на этом участке также признают украинские источники. Они же отмечают, что в ближайшее время на участок будут направлены дополнительные подкрепления из числа подразделений, ранее находившихся в резерве.

Ещё один участок, где фронт в последние дни пришёл в движение, — район города Соледар. Здесь российские войска смогли занять большую часть населённого пункта Раздоловка и продвинуться в направлении Северска.

Чем могут ответить ВСУ

Для Киева ситуация на фронте продолжает ухудшаться. Это ставит командование ВСУ перед сложным вопросом: на какое направление бросать подкрепления, а какие вынужденно ослабить. При этом стоит учитывать, что наступательные действия российской армии, включая прорыв к Волчанску в Харьковской области, — это зачастую лишь отвлекающие манёвры.

Направление главного удара ещё неизвестно.

В то же время всё больше признаков указывает на подготовку ВСУ своего нового наступления в Запорожской области. В четверг, 20 июня, украинские дроны нанесли серию ударов по подстанциям в городе Энергодар, из-за чего город оказался частично обесточен. Подобные действия могут свидетельствовать о разработке генштабом ВСУ плана нового наступления на Крым, сообщил член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

«Они решили обесточить весь плацдарм возможного контрнаступа через Днепр на Крым и заставить всё хозяйство в атомном городе Энергодаре запитаться от украинских сетей», — отметил Рогозин.

Ранее сенатор сообщал, что ВСУ стали чаще использовать тяжёлые коптеры «Баба-Яга» для минирования дорог в тылу российских войск, что также может свидетельствовать о подготовке наступления.

В ближайшие недели Киев начнёт получать артиллерийские боеприпасы, закупленные по всему миру по инициативе правительства Чехии. Первая партия снарядов должна прибыть на Украину до конца июня, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью CNN Prima.

По словам министра, перед передачей ВСУ снаряды осмотрят чешские специалисты и при необходимости доведут их до необходимых показателей.

Также на горизонте маячит передача ВСУ первых партий военных самолётов западного производства.

При этом украинское министерство обороны заявило, что в последнее время темпы мобилизации позволили существенно пополнить ряды армейских частей, так что отдельные подразделения могут демобилизовать.

В распоряжении Киева может находиться армейская группировка, которая до последнего удерживается в резерве для нового наступления. Поэтому крайне вероятно, что самые тяжёлые летние бои, как и год назад, пройдут не в Донбассе, а в Запорожской области.