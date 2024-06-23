Вечером 23 июня террористы напали на православную церковь в дагестанском Дербенте. От их рук погибли настоятель храма, 66-летний Николай Котельников и охранник. Также преступники совершили нападение на синагогу, которая в результате сгорела.

Эрик Романенко/ТАСС

В муфтияте республики сообщили о том, что общее число погибших — 9 человек, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали, в Махачкале 16 человек госпитализированы. В Дербенте погиб начальник отдела полиции н. п. Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев, приехавший на подмогу коллегам.

Одновременно с нападением в Дербенте в столице Дагестана Махачкале группа террористов напала на пост ДПС. На распространившихся в Сети кадрах видно, как несколько преступников, захватив полицейский автомобиль, ведут стрельбу из автоматического оружия. Ранее правоохранители сообщали об уничтожении четверых злоумышленников.

Также в центре села Сергокала, расположенного в 65 км к югу от Махачкалы, был обстрелян автомобиль с полицейскими, один человек ранен.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о введении в Дагестане режима контртеррористической операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения терактов и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, сказано в заявлении ведомства.

Сейчас центральная часть Дербента обесточена, активная фаза операции, по заявлению НАК, завершена. В Махачкале террористы были блокированы в Свято-Успенском соборе, бой также уже завершен. Прихожан храма заблаговременно вывели из опасной зоны, они не пострадали. Поступают сообщения о том, что на улицах обоих городов появилась бронетехника. Выезды из столицы республики перекрыты полицией, чтобы уцелевшие террористы не смогли вырваться из города.

Власти Дагестана создали оперативный штаб. «Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики», — написал глава республики Сергей Меликов.

Он также отметил, что террористы рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей соблюдать спокойствие.

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт».

Правоохранительными органами задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник были в составе террористической группы.

После терактов в Дагестане силовики соседней Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы. Им поручено усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений.

«Кучка провокаторов только этого и добивается — нарушить спокойствие, посеять на Кавказе вражду между представителями разных народов и религиозных конфессий. Мы это уже проходили — не получится», — отметил глава республики Сергей Меняйло.