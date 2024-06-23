Визиты в Поднебесную редко приносят высшему руководству германского государства политические очки.

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press Роберт Хабек

О том, насколько «тепло» встречают китайские товарищи визитеров с берегов Рейна и Эльбы, могут поведать и глава МИД Анналена Бербок, столкнувшаяся с жесткой обструкцией в апреле прошлого года после попытки прочитать членам Высшего Совета КПК лекции о природе демократии, и Олаф Шольц, в апреле года нынешнего получивший вежливое, но холодное «нет» на просьбы к Пекину иметь совесть и перестать демпинговать на рынке ЕС высокотехнологичной продукцией китайского автопрома.

ЕС угрожает Китаю торговой войной и введением запретительных пошлин на китайскую продукцию, Германия фактически выступает против введения таких тарифов, поскольку важнейшая для экономики страны автомобильная промышленность предупреждает о негативных последствиях возможной торговой войны.

Несомненный ответ Китая, имеющего критическое значение для немецкой экономики как экспортный рынок и торговый партнер, может оказаться катастрофическим для ФРГ, и так все глубже опускающейся в пучину рецессии и деиндустриализации.

На прошлой неделе Комиссия ЕС объявила о введении специальных тарифов на электромобили из Китая, посчитав доказанным, что производители из Народной Республики имеют несправедливое конкурентное преимущество при экспорте в ЕС.

Предварительные тарифы ЕС должны вступить в силу 4 июля. Однако Евросоюз хочет провести переговоры с Китаем до их окончательного вступления в силу в ноябре.

Причиной такого поведения ЕС является китайская государственная поддержка. Комиссия опасается, и, следует отметить, вполне справедливо, что дешевые электромобили «Made in China» вытеснят европейских производителей с рынка.

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, с чего-то решивший, что на «пути боли», недавно пройденном канцлером Шольцем, его может ожидать успех, также столкнулся в Поднебесной с жесткой обструкцией, едва сойдя с трапа самолета.

На стартовой встрече китайско-германского диалога по климату и преобразованиям председатель влиятельной Национальной комиссии по реформам и развитию (NDRC) Чжэн Шань Цзэ назвал планы Брюсселя по введению тарифов на электромобили из Китая «неприемлемыми».

«Тарифы нанесут ущерб потребителям в Европе и развитию автомобильной промышленности», — раскритиковал претензии Германии Чжэн, имеющий ранг министра.

Чжэн отметил, что только 12,5% электромобилей, произведенных в Китае, экспортируются. «В Германии эта доля гораздо выше», — подчеркнул он.

NDRC отвечает за макроэкономическое развитие Китая и имеет большее влияние, чем, например, Министерство торговли КНР.

В субботу Хабек также встретился с министром торговли Ваном Вэньтао, который был столь же суров и без обиняков заявил вице-канцлеру, что «по сути, это попытка подавить промышленное развитие Китая», а «экономическое сотрудничество не должно использоваться в качестве оружия».

Хабек, в свою очередь, четко опроверг заявления Чжэна из NDRC, заявив, что «проблема заключается не в подходе ЕС, а в нежелании китайской стороны идти на компромисс».

Вице-канцлер также подчеркнул, что речь не о «карательных тарифах», а о «тарифах для выравнивания несправедливых конкурентных условий». «Важно, что речь не идет об отказе в доступе на рынок», — подчеркнул министр экономики ФРГ.

Пути решения

Теоретически существует несколько вариантов компромисса между Пекином и Брюсселем. Китай может сократить субсидии в будущем, но это считается маловероятным. Другим вариантом может стать повышение тарифов на автомобили и снижение импортных пошлин в других странах, чтобы избежать эскалации.

Также рассматривается вариант введения системы квот: тарифы будут применяться только к определенному количеству китайских электромобилей, экспортируемых в Европу.

Однако представляется маловероятным, что введение тарифов, «карательных» или «уравнительных», удастся полностью предотвратить.

«Возможно, мы еще сможем что-то сделать с количеством ввозимых электрокаров, но полностью предотвратить введение тарифов мы уже не сможем, — заявил высокопоставленный представитель правительства Германии газете Handelsblatt. — И китайская, и европейская стартовые позиции слишком сильно ограничивают пространство для маневра обеих сторон».

В Европе отмечают, что Брюссель настроен в отношении Пекина гораздо жестче, чем Берлин. Франция хочет ввести новые тарифы любой ценой. Кроме Германии, только Нидерланды и Венгрия решительно выступают против подобной меры, способной спровоцировать торговую войну.

Вскоре после того, как Брюссель объявил о намерении ввести заградительные пошлины, Пекин предпринял ответные меры. Министерство торговли начало антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС. Целью была выбрана Испания, где экспорт свинины является крупной составляющей в структуре национального экспорта.

Китайский политолог Чжан Дао Цзюнь, профессор международной политэкономии Пекинского университета пояснил, что в итоге сам вопрос о тарифах не обязательно имеет непосредственное значение для будущих отношений ЕС с Китаем: «Главное, чтобы каждая сторона в процессе переговоров смогла убедить другую в своей доброй воле».

Пока, однако, этого не происходит. Но шаги для урегулирования ситуации все же предпринимаются. 22 июня состоялась видеоконференция между руководителем китайского Минторга и комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом, где стороны договорились начать консультации по введению пошлин.

«Снисходительное пренебрежение»

Однако то, что переговоры Хабека с премьером Ли Цяном так и не состоялись — плохой знак для Германии и виртуальная пощечина лично для немецкого вице-канцлера. Пекин и раньше использовал отмену встреч на высшем уровне как дипломатический прием, дабы продемонстрировать свое недовольство западными партнерами.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) даже дважды становился жертвой такой практики: во время поездки в Китай в 2019 году почти все встречи с представителями китайского государства были отменены всего за несколько часов.

В середине 2023 года встреча между ним и его китайским коллегой также была отменена буквально накануне.

Официально Пекин тогда сослался на сложности с расписанием. Однако в обоих случаях было много признаков того, что встреча отменяется по принципу «око за око».

Например, в 2023 году министр образования Беттина Штарк-Ватцингер незадолго до своего визита в Поднебесную совершила поездку на Тайвань, что стало в глазах китайского руководства явным оскорблением и провокацией.

После того, как для высшего политического руководства Германии стало ясно, что на «феминистскую политику» и «женский дипломатический напор» в исполнении Беттины Штарк-Ватцингер и Анналены Бербок у китайских товарищей врожденный иммунитет, в Берлине решили сменить тактику.

Но если «провокаторши» Бербок и Штарк-Ватцингер вызывали в Пекине лишь холодную ярость, то отношение высшего руководства партии и правительства Народной Республики к «униженным просителям» Шольцу и Хабеку можно в лучшем случае охарактеризовать как «снисходительное пренебрежение».