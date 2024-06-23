Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает делать яркие и провокационные шаги на международной арене. Так, он поручил министру иностранных дел Арарату Мирзояну провести встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии (которую Запад как раз считает президентом) Светланой Тихановской. А затем издал указ о признании палестинского государства.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские эксперты встретили эти шаги с очевидным возмущением, увидев в них элементы уже традиционной стратегии Пашиняна, направленной на создание серии мелких пакостей и провокаций в адрес Москвы.

Провокаций (куда относится и недавнее участие Еревана в военных встречах НАТО, и участие в финансировании украинской армии, и ретрансляция нарративов киевской пропаганды) для того, чтобы Россия сама выбросила Армению из ОДКБ, очистив поляну для превращения армянской территории в французско-американский оплот на Кавказе. Ну, той территории, которая не будет оккупирована Азербайджаном.

Однако в конкретном случае всё несколько сложнее. Под антироссийскую стратегию попадает — да и то частично — лишь встреча с Тихановской. Палестинская же история является — и это редкость в период Пашиняна — очень грамотным внешнеполитическим ходом, не имеющим к Москве особого отношения.

Так, легитимацию Араратом Мирзаяном Светланы Тихановской можно считать определенным выпадом против Москвы потому, что госпожа Тихановская открыто финансирует убийство россиян.

«Её офис снабжает оружием полк Калиновского (белорусских нацистов, которые воюют на стороне ВСУ. — Прим. ред.). Армения поддерживает воющий против России неонацистский полк Калиновского. Ниже, наверное, в деятельности ОДКБ падать уже некуда», — пишет российский историк Александр Дюков.

Однако этот шаг всё-таки стал выпадом прежде всего против настоящего президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым у Пашиняна давний личный конфликт. Пашинян таким образом уколол Лукашенко, открыто поддержавшего Азербайджан во второй Карабахской войне и примерно месяц назад назвавшего эту войну «освободительной».

После этого в Ереване потребовали от белорусского лидера извинений. И, не получив их, сразу пошли с козырей. «Это в отношении России Пашинян пытается действовать осторожно, устраивая мелкие провокации шаг за шагом. Россия ведь страна большая, может ответить. А Белоруссия — страна маленькая, ответить она не может, поэтому можно не сдерживаться», — поясняет ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Ну и своего рода довеском к сладкому чувству мести стал набор очков на Западе, которому выгодны любые дипломатические ходы, создающие для Тихановской образ легитимного лидера Белоруссии. А то в последнее время её стали как-то забывать.

Вопрос в том, пойдет ли Пашинян на новые шаги? По мнению некоторых экспертов, нет. «Мне кажется, отношения с Тихановской останутся исключительно в медийной плоскости. Если армянское руководство начнет оказывать ей реальную поддержку, то вот тогда может прилететь в ответ», — говорит Иван Лизан. Однако конфликт с Белоруссией с большой долей вероятности будет обостряться. Поэтому и шаги эти вполне возможны.

Что же касается признания Палестины, то армянские эксперты объясняют это прежде всего влиянием со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Признание Палестины было жестом в сторону Анкары. А может, и выполнением того предложения, которое сделал Эрдоган в ходе недавней телефонной беседы с Пашиняном. Именно эта версия сейчас наиболее популярна в армянских СМИ и соцсетях», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. По мнению эксперта, еще одним мотивом мог быть ответ Израилю за то, что Тель-Авив активно поставляет оружие Азербайджану.

При этом не очень понятно, что в результате подобного шага реально получила Армения, если не считать одобрения со стороны арабских стран и организаций.

«Если предположить, что Ереван мстил Израилю за поставки оружия Азербайджану, то почему это не было сделано раньше? Сейчас же получается, что Армения для того, чтобы уколоть Израиль, пошла на шаг, который никак не способствует укреплению её безопасности. Шаг, который не повторяет ни одна из ведущих стран НАТО (кроме Турции).

США, на партнёрство с которыми делают ставку армянские власти и убеждают, что они смогут лучше России обеспечить безопасность Армении, традиционно поддерживают Израиль и выступают против признания Палестины», — продолжает Айк Халатян.

Однако, с другой точки зрения, Ереван скорее выиграл. Причём, помимо угоды Эрдогану и демонстрации неприязни к Тель-Авиву, убил одновременно ещё второго и третьего важных зайцев.

Для начала он сделал приятное Европе. Да, не все страны ЕС признают Палестину. Да, они являются союзницами Израиля.

Но при всём этом леволиберальные руководители ЕС — как и значительная часть тамошнего политико-журналистского сообщества — в конфликте между Палестиной и Израилем сочувствуют именно первой.

Отчасти из-за антисемитизма, отчасти из-за левых стремлений сочувствовать жертвам, отчасти из-за большой мусульманской диаспоры в Европе. Ну и, конечно же, отчасти из-за бесчеловечных методов израильской операции в Газе.

Да, европейские страны не могут открыто выступить против Израиля — это вызовет гнев США из-за демонстративного раскола в западном лагере. Однако европейцы будут симпатизировать всем, кто займет пропалестинскую позицию.

И, наконец, Пашинян потрафил Ирану. Не секрет, что в Тегеране к нему относятся с откровенной неприязнью — иранские дипломаты в частных беседах с 2018 года называли армянского премьера западным агентом и утверждали, что он был поставлен для превращения Армении не только в антироссийский, но и антииранский форпост.

И сейчас Пашиняну, стратегия которого требует избегать резких шагов и создавать форпост постепенно, нужно было каким-то образом притупить иранскую бдительность.

Например, через признание Палестины, которое иранская дипломатия (как и турецкая) продвигает на всех мировых площадках. Возможно, после этого кто-то в Иране будет относиться к Пашиняну с чуть большей симпатией.