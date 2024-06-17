Вот и состоялся с такой помпой разрекламированный Владимиром Зеленским саммит в Швейцарии — мероприятие, провал которого участники признали ещё до открытия. Нужно было собрать почти сотню стран, чтобы осознать очевидное.

ИА Регнум

По результату двух дней работы участники всё же приняли итоговое заявление, хотя и насчёт этого были сомнения. Однако документ подписали не все — визировать его отказались Бразилия, Мексика, Индия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Таиланд, Армения и Ватикан.

До чего же договорились 79 стран из 91 присутствующей:

— долгосрочное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны;

— путь к миру должен базироваться на международном праве, Уставе ООН прежде всего;

— освободить всех военнопленных с обеих сторон;

— вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны»;

— обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Чёрном и Азовском морях;

— не использоваться продовольственную безопасность в военных целях;

— вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС.

Выходит, что представители стольких государств собрались в Швейцарии для того, чтобы повторить ряд требований Киева (как, например, передача Запорожской АЭС, которую ВС РФ заняли в первые дни СВО, чтобы предотвратить ядерную катастрофу) и озвучить очевидные истины. Вдруг их озарило, что, оказывается, для урегулирования конфликта нужна и вторая его сторона — Россия!

«Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе конференции в Бюргенштоке.

О том, что мира на Украине без участия России не достичь, говорили в частности Мексика, Индия, Швейцария, Венгрия, Турция, Саудовская Аравия. С этим согласились даже канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Евросовета Шарль Мишель, правда, сделав оговорку, что, мол, только Киеву решать, когда такой диалог может начаться, а Москва якобы никаких шагов для урегулирования не предпринимает.

Эти два дня наглядно продемонстрировали усугубившийся раскол мирового сообщества по украинскому вопросу. Часть стран вообще проигнорировала междусобойчик в Альпах из-за отсутствия России, а многие поставили во главе национальной делегации чиновников среднего звена. Итоговый документ поддержали лишь традиционные партнёры Киева, а представители Глобального Юга отказались ставить свои подписи.

На церемонии закрытия саммита 16 июня президент Швейцарии Виола Амхерд не стала отрицать, что между участниками были разногласия.

Путинский «ход конём»

По задумке Зеленского этот саммит должен был стать звёздным часом его «формулы мира», мировое большинство должно было поддержать план, представляющий по сути капитуляцию России, и в итоге предъявить ультиматум от лица международного сообщества.

А пошло всё по страшному для утратившего легитимность президента Украины сценарию. По требованию стран Глобального Юга, как рассказали источники, из 10 пунктов «формулы» в повестку включили лишь 3: ядерная и продовольственная безопасность, обмен пленными. Ни о каком полном выводе ВС РФ с территории Украины упоминания не было.

А ведь перетянуть на свою строну те самые страны Глобального Юга было одной из ключевых целей встречи в Швейцарии. На итоговой пресс-конференции Зеленский упрекнул Китай, отказавшийся участвовать в саммите: «Мы хотим, чтобы Китай уважал нашу территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Китай имеет влияние на Россию и мог бы помочь нам».

Чем обусловлен такой гнев в адрес Пекина, позволяет понять статья издания Politico.

Украинские официальные лица, присутствовавшие в Швейцарии, рассказали, что Киев работает над созданием коалиции посредников. В ней должны будут участвовать в том числе пророссийски настроенные страны, чтобы с их помощью Украина могла продвинуть свою «формулу мира» и на её основе добиться окончания конфликта, а вступать в прямые переговоры с Россией она не будет. Так что Украина всё же надеется когда-нибудь привлечь Китай к сотрудничеству.

Только вот Россия сыграла на опережение — прямо накануне открытия конференции в Швейцарии президент России Владимир Путин публично предложил новые мирные инициативы для урегулированию конфликта на Украине, тем самым чётко обозначив, на каких условиях готов договариваться: ВСУ выходят с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; затем происходит признание статуса всех этих регионов плюс Крыма как части России; закрепляется внеблоковый и безъядерный статус Украины; происходит её демилитаризация и денацификация, а также отмена антироссийских санкций.

Ничего общего с «формулой» Зеленского, как видим, этот план не имеет. И после заявления Путина ни у кого теперь язык не повернётся обвинять Россию в неготовности к переговорам.

Да и в Швейцарии одна из стран вновь предложила свои услуги в качестве посредника между Москвой и Киевом, причём страна западная — Венгрия. Глава МИД республики Петер Сийярто, возглавлявший делегацию, сказал: «Возможно, мы последняя страна в Европе, которая не разорвала каналы коммуникации с Россией. Мы готовы оказать помощь и говорить с ними, но прошу не относиться к этому негативно. Мы готовы передать любое сообщение хоть Москве, хоть Санкт-Петербургу, куда хотите».

А раз так, получается, что к переговорам не готова Украина.

Зеленскому тоже пришлось выступить по этому поводу. На пресс-конференции он заявил: «Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность». Иными словами, если Россия выведет свои войска и вернёт под контроль Украины отделившиеся от неё регионы.

Чтобы не выглядеть явным милитаристом, Зеленский выразил желание об участии России на втором подобном саммите: «Если Россия будет присутствовать на втором саммите это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну. Сама ли она этого захочет, либо её заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание этой войны».

Любопытно, кто мог бы заставить Россию, имеющую преимущество на поле боя, отказаться от своих целей и пойти на поводу у Украины? Западные лидеры, которые по итогам выборов в Европарламент в одночасье дружно превратились в «хромых уток»?

А переговоры с Россией Зеленский видит так: «Сейчас существует процесс — это саммит мира, потом — разработка детального плана. Потом, когда он будет готов, его передадут представителям РФ. И потом мы с вами увидим, готовы ли они завершить эту войну. Вот такие условия».

Всё понимают, но боятся сказать

Удивительный, конечно, человек: саммит провалился, всё, фиаско, но нет же, он продолжает делать вид, что всё удалось наилучшим образом! Его не смутил даже то, что Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис улетели, не дождавшись окончания мероприятия, а премьер-министр Японии Фумио Кисида и вовсе побыл в Бюргенштоке всего 2,5 часа.

Зеленскому потакают ещё и власти Швейцарии. Президент Виола Амхерд выразила готовность организовать следующую встречу по украинскому вопросу, которая, по словам руководителя отдела коммуникаций МИД конфедерации Николя Бидо, может состояться до президентских выборов в США, то есть до 5 ноября.

К проколам Киева на международной арене все уже привыкли, но Швейцария-то зачем в это ввязалась? Постоянно нейтральным государством она перестала быть, когда присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, хотя должна была одинаково относиться к обеим сторонам конфликта и содействовать мирному процессу. И проведя этот саммит, она окончательно себя дискредитировала. Чего ради, спрашивается?

«Даже среди тех, кто выступает за активную поддержку Украины Швейцарией, возникает вполне обоснованный вопрос: стоит ли тратить деньги и прикладывать усилия для проведения этого, возможно, бессмысленного мероприятия? [Его провал] может сильно подорвать репутацию страны», — говорит швейцарский историк Себастьен Шазо.

Другой швейцарский эксперт, полковник Генерального штаба в отставке Жак Бод обращает внимание на очень плохое положение Зеленского, поскольку тот знает, что не сможет добиться успеха: возможность получить выгодное решение была в марте 2022 года и уже упущена.

«Идея состоит в том, чтобы ослабить, обескровить Россию, но проблема в том, что Россия не обескровлена — Украина обескровлена, и мы сейчас находимся в ситуации, когда Украина попала в свою собственную ловушку. Мы видим, что Зеленский на самом деле боится вести переговоры и, по сути, издал указ, который предотвращает любые переговоры с Россией. Теперь они попали в такую ловушку, они сами себя загнали в неё», — заявил Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Безвыходность положения, впрочем, осознают не только в Киеве.

«Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на Титанике. Они все знают, что всё кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку», — написал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, предприниматель Ким Дотком в соцсети.