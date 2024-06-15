* ОУН — запрещённая в России организация

В учебниках истории за 10-й класс украинским детям об одной из центральных фигур нового героического пантеона Евгении Коновальце говорят немного. Основатель Организации украинских националистов (ОУН*), воевал с русскими, был в российском плену, боролся за вильну Украину, основал для этого организацию с «ведущей на тот момент европейской идеологией». Акцент — на том, что был убит советскими спецслужбами. Всё.

ИА Регнум Евгений Коновалец

Хотя 14 июня Украина отпраздновала его день рождения с традиционным пафосом, говоря о «выдающемся деятеле» и «одной из ярких фигур государственного строительства». О том, что заслугой Коновальца является создание классической террористической организации с фашистскими идеями, превращение её в немецкий проект по «расшатыванию соседей» на зарплате у военной разведки (за что, собственно, он и был убит), говорить не принято.

Всё-таки фашизм в качестве «ведущей европейской идеологии» выглядит довольно стыдно — как и зарплата от гитлеровской Германии.

А ведь это немаловажная часть многотрудной жизни «австрийского пана», примеру которого на современной Украине призывают следовать молодёжь. В его честь даже назван отдельный разведывательный батальон ВСУ — персональным указом Зеленского. Только молодёжи не сообщают, что множество проблем, включая нынешние, порождены именно ОУН и лично её первым вождём, не предложившим Украине ничего хорошего — как и его последователями, продолжившими дело «провидныка».

Ведь без Коновальца не было бы Бандеры с Шухевичем, а значит, не было бы и той человеконавистнической идеологии, которая рулит современной Украиной.

Путь к терроризму

Откуда у австрийского подданного, уроженца Галичины взялось такое упорное желание воевать с Россией и почему галичане стали опорой УНР? Вопрос не праздный, ведь тремя универсалами Украинская Центральная Рада с 1917 года неизменно подтверждала позицию «не одділяти Україну од Росії» и говорила лишь об автономии в составе «единой и неделимой».

Только когда власть в Петрограде захватили большевики — встал вопрос о самостийности. А тут как раз подоспели австрийские военнопленные из легиона Украинских Сечевых Стрельцов и других формирований, находившиеся в российском плену. Среди них и был пан Евген, вопреки распространенному мифу, не офицер — на момент пленения в бою на горе Маковка вчерашний студент числился в полевой офицерской школе. А вот его друг по плену, будущий родственник (они женились на сёстрах Федак) и преемник на посту вождя Андрей Мельник командовал в УСС сотней.

Qypcha/Музей УНР Литовский паспорт, выданный на другое имя

Так почему он поехал в Киев? Ответ прост: Коновалец, как и все его друзья-соратники, слушал курс истории Украины профессора Михаила Грушевского, который возглавил Центральную Раду. При ней всем, кто убежал из плена, сделали справки (в том числе на вымышленные имена), и таким образом получилось легализоваться.

В Киеве галичане сразу начали кучковаться вокруг гуманитарной организации «Галицко-Буковинский комитет помощи жертвам войны», который в значительной мере содержался на деньги галицких же эмигрантов в США. Есть мнение, что среди основателей этого комитета был представитель львовской адвокатуры Степан Федак, будущий тесть Коновальца и активный деятель украинского национального движения в Австрии.

Собственно, Федак был в составе делегации, которая договорилась с австрийскими властями о создании отдельного украинского военного формирования при львовском ХІ корпусе, дав ему название «Украинские Сечевые Стрельцы». А когда во Львов вошла Русская императорская армия, в составе другой делегации явился к новоназначенному губернатору Галичины полковнику Сергею Шереметеву договариваться о разделении полномочий.

Самых активных деятелей тогда вывезли в Киев подальше от греха, и там Федак основал «Общество опеки и помощи для украинцев из Галичины» — впоследствии пригодившееся уже под другим названием. Соответственно, когда под имя Грушевского эмиграция дала денег на воинское формирование — его и создали из имевшихся под рукой галичан с понятным названием «Сечевые Стрельцы». А во главе поставили 27-летнего недолейтенанта Коновальца — фактически на полковничью должность. При этом сам Грушевский до ноября 1917 г. процесс тормозил, опасаясь, что его обвинят в сотрудничестве с австрийским Генштабом.

Исследователь биографии Коновальца историк Иван Хома отмечает, что изначально формировалось галицкое войско в составе УНР как сила, которая будет воевать против Австрии за освобождение других украинских земель.

«Далее у них состоялась Стрелецкая рада, где они — Коновалец, Мельник, Сушко — чётко поняли, что врагом №1 для украинского государства являются Россия и большевики. Сечевые стрельцы — это военная формация, которая вступает в первую большевистско-украинскую войну за независимость Украины против Красной армии, не против Австрии. И для них это серьезный вызов, в том числе и правовой, потому что значительная часть военнопленных с таким не согласилась. Они присягали одной армии, а если Австрия сохранится как государство, то будут дезертирами. …Домой, если будет Австрийская империя, они вряд ли вернутся, потому что там будут предателями и будут подлежать уголовной ответственности», — говорит он.

cdvr.org. ua Коновалец с членами УВО в Канаде

Так что в итоге получается, что самые боеспособные части армии УНР не столько «боролись за Украину», сколько боялись «бабци-Австрии», а больше им деваться было некуда. А когда всё закончилось вполне логичным предательством, проигрышем и продажей проекта Польше, то вчерашние романтики «Вильной Украины» послушно переместились под её крыло. Но оказались Симону Петлюре уже не нужны — он предпочитал вести дела с поляками сам. Да и в лучшее время галичан в синих жупанах он боялся и не любил, стараясь держать их подальше от Киева, в Белой Церкви.

Тогда в августе 1920 г. Коновалец вместе с Мельником и экс-главой ЗУНР Евгением Петрушевичем (тоже представителем львовской адвокатуры и воспитанником Федака) создали Украинскую Военную Организацию. Поначалу она имела две цели: поддержка связей с оказавшимися в эмиграции галицкими вояками и создание подпольной агентурной сети на западноукраинских землях для продолжения борьбы радикальными методами уже против «предателей-поляков».

В рамках всё того же галицкого междусобойчика 25 сентября 1921 г. член УВО, шурин Коновальца Степан Федак во Львове неудачно попытался убить начальника Польского государства Юзефа Пилсудского.

С этого момента началась совсем другая жизнь. Но из всех этих перемещений уже понятно, что «выдающийся деятель» просто плыл по течению, пытаясь быть хоть кому-нибудь полезным. Никакого чёткого понимания цели своей борьбы у него не было.

На службе абвера

После покушения на львовского воеводу (он был ранен) и Пилсудского (не пострадал) поляки объявили на УВО настоящую охоту. Поэтому штаб пришлось перенести в Берлин, куда переехал и Коновалец.

В свою очередь, на территориях Речи Посполитой, где проживало около 2 млн этнических украинцев, организация занималась покушениями на польских чиновников, полицейских, грабежами и диверсиями, её боевики резали связь, жгли фольварки. В течение 1922 г. в Галичине только на железнодорожной дороге было совершено 38 терактов. Заодно устранялись и соплеменники с неправильной политической позицией: лидера Украинской хлебопашеской партии Сидора Твердохлеба боевики УВО расстреляли за то, что он отказался саботировать выборы в польский Сейм.

По сути, именно эта террористическая деятельность стала главной причиной политических репрессий против украинцев в Польше с 1921 года. Власти инициировали массовые аресты и обыски членов националистических организаций, трясли явки и в 1923 г. смогли прибрать к рукам практически весь актив организации в Галичине.

К 1934 г. проблема была уже настолько серьёзной, что в Березе Картузской появился первый концлагерь, заполненный, как писал участник «освободительного движения на Закерзонье» Иван Кривуцкий, «почти только украинской молодежью». Как раз тогда, после неудачного нападения боевиков УВО на почту в Городке, краевой руководитель скрылся за границей, и его место занял «энергичный и решительный» Стефан Бандера.

cdvr.org. ua Офицер связи с абвером Рико Ярый и Евгений Коновалец на прогулке, 30-е гг

Но то уже был новый этап, когда на передовые позиции вышла деятельная молодёжь из «краевиков». А пока нужно было к кому-то приткнуться в условиях, когда поляки гоняли Коновальца и его друзей по Европе как бешеных собак. Весной 1922 г. были проведены переговоры с немецкими властями, и вскоре контора галицких террористов получила финансирование.

Германская контрразведка создала «Бюро по подготовке войны с помощью нацменьшинств» и специальный фонд для оплаты услуг националистических организаций за границей. Она ежемесячно платило УВО, а позже частично взяла на содержание и Организацию украинских националистов.

Бывший офицер сечевых стрельцов, правая рука вождя Рико Ярый был назначен помощником главы «Бюро». Так «украинские патриоты» стали немецким проектом, призванным расшатывать изнутри другие страны.

Заодно с 1923 года была установлена связь УВО со спецслужбами Литвы, которая претендовала на Виленский край, захваченный Польшей, а Коновалец получил литовский паспорт и удостоверение журналиста, что позволяло ему перемещаться по Европе. Галичане предоставляли развединформацию, имели в Каунасе свою резидентуру и регулярно получали денежку за работу.

Финансы позволили вернуться к активным действиям. 5 сентября 1924 года во Львове была совершена попытка убийства президента Польши Станислава Войцеховского — и снова неудачно. По всей стране колесила «Летучая бригада», грабившая почты и банки. 19 октября 1926 года во Львове был убит польский школьный куратор Ян Собиньский, это преступление совершил боевой референт УВО в крае Роман Шухевич, ещё один известный нам персонаж.

А дальше список длинный: нападения на полицию, взрывы, закладки бомб — классический терроризм, которому в трёх школах на территории Германии обучали немецкие специалисты.

С Петрушевичем дороги разошлись — он хотел сотрудничать с УССР как с уже существующим украинским государством. Старые вояки и деятели УНР и ЗУНР постоянно ссорились и не могли найти общий язык. Тогда-то и была сделана ставка на фашистскую молодежь: на учредительном конгрессе в Вене из объединения нескольких праворадикальных организаций в 1929 году создана ОУН — как политическое продолжение УВО, где не нужно было быть военным.

«De Telegraaf» Место покушения в Роттердаме, где сработала бомба Судоплатова

Фашистской — потому что итальянский фашизм рассматривался галичанами как образцовая идеология. Он уже зарекомендовал себя, контролируя всю власть в стране, запретив оппозиционные партии, истребив несколько тысяч политических оппонентов, ликвидировав профсоюзы и независимую прессу, введя режим тотального доносительства и всепроникающей пропаганды.

Бывший член правительства при Центральной Раде, гетмане и член дипломатической миссии УНР в Швеции и Швейцарии Дмитрий Андриевский, ставший главным идеологом программной части, убедительно доказывал, что украинский народ не готов к демократии и парламентаризму, что ему нужен гетман с твердой рукой. «Идея Гетьмана се целиком отвечает идее Диктатора, Украинского Мусолиния, а вы ее испугались», — убеждал он коллег.

Когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, Коновалец начал сотрудничать с абвером — военной разведкой, хотя поначалу пытался не афишировать связи ОУН с германским национал-социализмом. Тем не менее её представители имелись в штаб-квартире НСДАП, а одновременно было оформлено и сотрудничество украинских националистов с гестапо.

В 1934 году националистам удалось совершить свой самый громкий теракт — убийство министра внутренних дел Польши, генерала Бронислава Перацкого. Немцы, недавно подписавшие с Польшей договор о мире и добрососедских отношениях, такой самодеятельности не приветствовали, так что пошла волна арестов, в частности, поляки арестовали Степана Бандеру, Романа Шухевича и ещё с десяток оуновцев.

Но вызывающее поведение боевиков ОУН во время Варшавского и Львовского судебных процессов сделало им серьёзную рекламу. В западноукраинских городах и сёлах начался настоящий бум — и ОУН превратилась в самую авторитетную и многочисленную политико-террористическую организацию. И это вернуло прагматичным немцам интерес к своим подопечным. В воздухе пахло большой войной, а для работы внутри СССР требовались люди, привычные к местным условиям.

Это и определило судьбу Коновальца: «представитель подполья в УССР» Павел Валюх, а на самом деле агент НКВД Павел Судоплатов, вошёл в доверие к вождю и вручил ему коробку шоколадных конфет со взрывчаткой. Сентиментально украшенную украинским узором. Кстати, о том, кто взорвал «австрийского пана», никто не знал до 1994 года, когда вышли мемуары Судоплатова — думали на своих.

Но тогда задача расколоть ОУН была выполнена, хотя своё она все равно отыграла, о чем известно всем: батальоны специального назначения «Роланд» и «Нахтигаль», сформированные в 1941 году с санкции руководителя абвера Вильгельма Канариса, шуцманшафт, местная полиция, дивизия СС «Галичина», борьба с советскими партизанами, массовые убийства поляков и евреев, формирование оккупационных администраций, пропаганда и пр.

Всё то зло, которым известен западноукраинский национализм, все те беды, которые он принес современной Украине во втором своём пришествии, начинаются от фигуры Евгения Коновальца. Террориста, назначенного героем. В истории украинского народа можно было найти достаточно персонажей, которые стремились к процветанию своей земли. Но однажды выбранный путь определил её судьбу.

*признана в России экстремистской и запрещена