Испанские и португальские средства массовой информации готовили население своих стран к выборам в европарламент точно так же, как и пресса остальных государств — членов ЕС. Они рассказывали о добродетелях центристских и левых партий, клеймили позором так называемых ультраправых, которых обвиняли почти во всех смертных грехах, начиная от неприятия ЛГБТ* и заканчивая подозрениями в симпатиях к России и ее президенту лично.

ИА Регнум

Нельзя сказать, чтобы эта пропаганда особенно напугала электорат Пиренейского полуострова. Да, каких‑то эксцессов вроде провала правящей партии (как это случилось у соседей‑французов) в Испании не произошло, но это нельзя объяснить зашоренностью избирателя.

Королевство просто опаздывает: политические процессы, характерные для Центральной Европы — выступления против «озеленения» экономики, призывы к пересмотру миграционной политики — здесь пока только дают слабые ростки, мощные антисистемные движения не сформированы. Ветры перемен, дующие с материка, пока не в силах преодолеть высокие хребты Пиренеев.

Отсюда и результаты: всё прошло тихо-спокойно. Социалисты и народники (две основные партии страны — Испанская социалистическая рабочая партия — ИСРП и Народная партия) были заняты собой и на конкурентов внимания не обращали. Потому что таковых фактически не было.

Народной партии удалось не просто улучшить свой результат по сравнению с голосованием пятилетней давности, добавив к тогдашним 12 парламентским креслам еще 10, но и обойти на два места социалистов. Руководитель народников Альберто Нуньес Фейхоо назвал это «впечатляющей победой» и возвращением НП лидерства в стране.

Первый номер кандидатского списка ИСРП и третий вице-премьер правительства Испании Тереса Рибера выразила удовлетворение повторением результата, показанного партией на выборах 2019 года. И с пафосом заявила, что депутаты-социалисты «отработают с достоинством каждый голос, отданный за них избирателями».

Можно было бы отметить как «впечатляющий прогресс» достижение партии Vox («Голос»), добившейся удвоения своего представительства в Европарламенте. Но красиво выглядящий в относительных цифрах результат партии Сантьяго Абаскаля не будоражит кровь испанского обывателя при виде абсолютных — пятью годами раньше у партии, считающейся крайне правой (не признает ЛГБТ*, выступает против безграничного приема иммигрантов) было три депутатских кресла. Теперь их станет шесть.

До позиций коллег из «Национального объединения» соседней Франции «Голосу» очень далеко. Хотя если особо не углубляться в выборную цифирь, Vox можно причислить к категории победителей — третье место и двукратный рост как-никак.

Абаскаль, конечно, не преминул воспользоваться выборной трибуной и отметился в прессе заявлением в духе немецкой ХДС/ХСС, которая, как известно, предложила канцлеру Олафу Шольцу распустить правительство и объявить новые выборы в бундестаг. Лидер «Голоса» предложил то же самое испанским социалистам, но реакции на это ожидаемо не последовало.

Стоит вспомнить, что идея слагать с себя досрочно полномочия вообще в последние годы в Испании популярностью не пользуется.

Не так давно, например, персонально премьеру Педро Санчесу оппозиция предлагала покинуть занимаемый пост в связи с ведущимся расследованием в отношении его супруги Бегоньи Гомес. Та подозревается в «незаконном оказании протекции некоторым компаниям при распределении государственных заказов и использовании при этом своего фактического высокого положения в обществе».

Санчес думал несколько дней и в конце концов отказался уходить в отставку, заявив, что намерен всего себя отдать заботам о народе. И это — случай с участием оппозиционной партии, обладающей чуть меньшим весом в стране, чем правящая. Что же говорить, не в обиду будь сказано Абаскалю, о реакции власти на заявление политического карлика?

Испанские социалисты и народники, добавим, только внутри страны соперничают. На европейском же уровне они действуют в одной упряжке, хотя формально и принадлежат к разным политическим группам.

В Португалии электоральный процесс и вовсе выглядел тихим омутом: социалисты там традиционно победили, хотя и потеряв одно место по сравнению с предыдущим составом Европарламента (восемь и девять кресел соответственно). Партия «Демократический альянс», входящая в Европаламенте в группу народников, пришла к финишу второй, сохранив прежний уровень (семь и семь).

Два места себе отхватили либералы Renew — в предыдущих выборах у них был нулевой результат. А черт, который в тихом омуте обязательно должен водиться, явился в Португалии в виде крайне правой партии «Чега» («Хватит!»), которой досталось два кресла в законодательном органе ЕС. Пятью годами раньше «Чега» в списках Европарламента вообще не значилась

Для самой партии это, конечно, большой прогресс и достижение, но на общую картину в этом европейском органе не повлияет никак. Как, впрочем, и португальская «диаспора» в целом: 22 места, отведенных стране из общих 720, просто обязывают депутатов с западной оконечности Европы искать, к кому бы пристроиться, а не гордо ждать, что кто-то решит присоединиться к ним.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ.