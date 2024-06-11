Фотографии дедов-«новобранцев» 43-й пехотной бригады ВСУ в Харьковской области, опубликованные турецким агентством Anadolu, у многих вызвали содрогание. Пожившие и потертые дядьки с потухшими глазами, неумело сжимающие оружие, «последняя надежда фюрера». На вид ни одного моложе пятидесяти — люди предпенсионного возраста.

ИА Регнум

Те самые «ненужные люди», избавиться от которых — приоритетная задача нынешнего украинского государства. Потому что выплата пенсий в его планы не входит совершенно. В ближайшем будущем украинцы могут остаться без пенсионных выплат, и чем меньше будет тех, кто этим возмущен — тем лучше.

Сенсацию, громом прокатившуюся по медиа (но быстро потухшую), выкатила в эфир первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. В частности, она заявила, что »…украинская нация стареет. Сейчас 18% населения в возрасте 65+ лет, а соотношение работающих и пенсионеров составляет один к одному… То есть уже сейчас один работающий содержит одного пенсионера».

Поэтому граждане должны быть заинтересованы позже выходить на пенсию. «Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии», — утверждает Марчак.

При этом она же недавно советовала украинцам самим копить на старость и быть готовыми работать до преклонных лет — поскольку пенсии от государства на Украине будут «минимальной гарантией». Второй ее рецепт в условиях, когда мобилизации подлежат люди в возрасте до 60 лет — «активное долголетие», при котором «мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как только сможем». И только когда уже совсем нет сил — отправляться на «заслуженный отдых».

При этом уже давно Международный валютный фонд системно внедрял на Украине политику по повышению пенсионного возраста. Например, в нынешнем году продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту, возрастет: если хочешь это сделать в 60 лет — нужно иметь в активе минимум 31 год страхового стажа.

Стрингер / РИА Новости Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне

У кого нет — придется ждать 63 лет и накопить 21 год стажа. А если опять норма не выработана — то пенсия будет в 65 лет, а при 15 годах трудового стажа человек сможет получить только государственную социальную помощь.

В нынешних условиях, когда на одного работающего уже приходится один пенсионер, демографическая яма означает катастрофу. Стаж всё равно получить возможностей немного, а на любые выплаты у государства нет денег.

И это не первое заявление высших правительственных чиновников страны о том, что счастливой старости ждать не стоит. Еще до 2022 года министр финансов Сергей Марченко говорил в одном из своих интервью:

«Если у вас нет накоплений в накопительном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит… Мне, сорокалетнему, на пенсию рассчитывать в нынешних условиях не следует. Тогда два варианта — или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия для таких накоплений для всех граждан».

Ещё по старым прогнозам Госслужбы статистики Украины предполагалось, что в 2025 году четверть населения будет старше 60 лет. Средняя продолжительность жизни в этой стране — 66 лет, на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы. Но за время войны средняя продолжительность жизни мужчин сократилась с 65 до 57 лет, а женщин — с 75 до 70.

Как показывает статистика, Украина стремительно теряет не только работающих людей, пополняющих солидарную пенсионную систему, но и самих пенсионеров.

«Так, на начало 2024 года в Украине насчитывалось 10,52 миллиона пенсионеров, а в 2012-м их было 13,8 миллиона. Накануне полномасштабной войны этот показатель сократился до 10,9 миллиона человек. За два года войны количество пенсионеров уменьшилось на 325 тысяч, а за два года пандемии (2020–2021) — на 494 тысячи. Странные процессы происходили и в 2024 году: за январь–март количество пенсионеров сократилось сразу на 362 тысячи — до 10,15 миллиона. То есть сокращение за квартал превысило аналогичный показатель за два последних года», — говорит киевский экономист Алексей Кущ.

Ключевая причина — это учет сокращения числа пенсионеров вследствие перехода в состав России новых территорий, их немедленно отрезают от украинских пенсий. А те жители Донбасса, кто успел переоформить карточку до 2022 года, тоже будут «отключены» после уточнения данных, которое уже объявлено.

Алексей Майшев / РИА Новости

При этом есть и целенаправленные действия власти на повышение смертности. За последние десять лет численность пенсионеров сократилась на 3,65 миллиона, или на 27%. Однако если прямо сейчас не собрать «дедов» для отправки в окопы, а их «бабушек» не загнать в жесткие рамки с трудовым стажем, с окончанием войны в ближайшее время число пенсионеров будет непосильным.

При нынешней численности населения порядка 27 миллионов ещё миллион-полтора трудоспособных людей покинет страну, в которой больше нечего делать. Пенсионеров из них будет порядка 10 миллионов, до 5 миллионов — несовершеннолетние и еще около 10 миллионов — население в экономически активном возрасте. Минус 3 миллиона безработных, инвалидов (число которых взрывным образом выросло) и льготников. И получается, что на каждого работающего придется один ребенок или льготник и полтора пенсионера.

А накопить что-либо на старость в такой стране, как Украина, вряд ли возможно.

Во-первых, собственные сбережения вложить практически не во что. Банкам доверия нет, слишком часто они оставляли людей без денег. Рынок ценных бумаг отсутствует, да и традиция обращения с ними тоже. Недвижимость падает в цене, и, учитывая общие перспективы Украины, это выброшенные деньги. Кроме того, в тамошних условиях масса новостроев — это строительные аферы.

Во-вторых, постоянная инфляция уже обесценила гривну с 2014 года в пять раз по отношению к доллару. А доллары можно хранить только под матрацем. Даже если вдруг украинское государство введет дополнительно обязательную накопительную систему, это заранее обречено на провал. Эти деньги тоже вложить некуда по причине отсутствия надежных долгосрочных активов. А инвестиция в западные акции и активы — фактический вывод денег из страны.

«Если взять ставку дисконтирования хотя бы в размере 10% сроком на 15 лет, то можно подсчитать, какая часть средств участников системы будет съедена инфляцией и девальвацией гривны. Для этого надо взять месячную зарплату, вычесть из нее взнос в пенсионный фонд в размере 2 или 4% (такие варианты рассматриваются) и поделить на 1,1 в 15-й степени. Например, зарплата 15 тыс. грн, 2% — 300 грн, в год — 3600 грн. За 15 лет в нынешних ценах годовая сумма накоплений превратится в 1390 грн», — отмечает Кущ.

А ещё свой процент снимет структура, которая управляет этими средствами. И кому нужны такие «сбережения»? Пенсионные накопления требуют стабильности и перспективы. Этого Украина своим гражданам предложить не в состоянии.

Как не в состоянии она предложить им то, что гарантируется конституцией: собственную землю, которая является «национальным богатством, находящимся под особой охраной государства». Сельскохозяйственные земли (и еще полезные ископаемые) — последнее, что еще может обеспечить пенсионную ренту. Если, конечно, исходить из интересов украинцев.

Те деньги, которые откладываются на пенсии, теоретически можно было бы под контролем государства вкладывать в земельные активы, передающиеся в долгосрочную аренду. Месторождения полезных ископаемых, в принципе, тоже годятся. Их нельзя украсть и вывезти из страны. Их стоимость в долгосрочной перспективе только растет. Арендная плата, проценты по ипотечным договорам, повышение цены гектара — всё это работает в плюс.

Украинский земельный фонд в нынешних ценах можно оценить в 15–20 млрд долларов и в 60–80 млрд долл. через 10–15 лет. Как раз тот срок, который нужен для накопления. Живой пример: по данным минагрополитики Украины, с начала 2023 года средняя цена на землю выросла на 10,4% за один гектар.

Из этой истории можно выйти с продажей своего пая и получением живых денег. И шанс одновременно провести земельную и пенсионную реформу был в 2019 году, дать людям эксклюзивное право получать хотя бы какую-то выгоду от украинского гражданства.

Однако уже тогда «слуги народа» пошли по другому пути, нацелившись на продажу украинской земли крупному транснациональному капиталу, а не своим пенсионерам. После большого шума права иностранцев были урезаны, но с 1 января 2024 года право покупки земель уже получили юрлица. А огромные массивы самой лучшей земли уже прибраны к рукам крупных компаний через механизм долгосрочной аренды.

Скажем, украинская агрофирма UkrLandFarming по состоянию на 2022 год контролировала 670 тыс. гектаров, по площади земель это восьмая крупнейшая компания в мире. Вот только зарегистрирована она на Кипре и владеют ей две другие компании, принадлежащие гражданину Украины Олегу Бахматюку. «Запрет на продажу земли иностранцам» здесь — чистый абсурд, поскольку деньги уплывают за кордон, а это главное.

Что же касается прочего, то американский сенатор Линдси Грэм прямо указал, кому это принадлежит: «Украина — это 12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Путину, чтобы он поделился с Китаем».

Как и то, что других путей решения пенсионной проблемы Украины, кроме физической утилизации как можно большего количества будущих пенсионеров, просто не существует.