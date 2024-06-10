В Испании вышла из печати книга французского антрополога, демографа, историка Эммануэля Тодда «Поражение Запада», в которой предвосхищает событие, давшее заголовок его труду.

ИА Регнум Эммануэль Тодд

Корреспондент испанского издания ElConfidencial Эстебан Эрнандес взял интервью у автора, который, не утруждая себя подбором дипломатических выражений, прокомментировал происходящие в западных странах процессы и дал нелицеприятные характеристики некоторым лидерам этих государств.

Кто такой Эммануэль Тодд

Имя Тодда в Европе ассоциируют, прежде всего, с распадом СССР. В 1976 году, будучи 25 лет от роду, Эммануэль выпустил эссе La chute final (в русском переводе «Окончательный крах»), в котором утверждал, что в течение ближайших десятилетия-полутора произойдет «крушение Советского Союза».

К такому выводу французский специалист пришел, анализируя, по его собственным словам, огромное количество данных по развивающимся в СССР демографическим процессам.

«Свой прогноз о том, что у Советского Союза нет будущего, я основывал на данных о детской смертности в СССР. В 1970–1974 годах ее показатели росли, а в какой-то момент советские статистические органы вообще перестали публиковать информацию на этот счет. Так что это проверенный параметр, — отмечал Тодд в статье для французской LeFigaro.

— Сегодня в деле сохранения детского здоровья и детских жизней США отстают от других западных стран. Самые продвинутые в этом деле — скандинавы и Япония, но и Россия здесь среди лидеров».

Тодд, естественно, был не единственным человеком на Западе, предрекавшим распад СССР, однако он был едва ли не единственным, кто сумел подвести под это какой-то фундамент и верно определить сроки коллапса советского проекта.

Большинство же политологов западного мира, говоря о неминуемом развале Советского Союза, просто облекали свои пожелания в форму «твердых предсказаний». То есть, как любят говорить сегодня, «ванговали». На их фоне французский демограф выглядит действительно серьезным ученым.

«Запад сам виноват»

Эммануэль Тодд предупреждает сразу, что он объективно подходит к работе с имеющимися данными, он «не путинофил и не путинофоб, а серьезный историк и аналитик». Поэтому его выводы о том, что последовавший после распада СССР восстановительный рост России является головокружительным — не лесть, адресованная Москве, а лишь констатация фактов.

«Цифры роста России можно долго объяснять, но я бы сделал из них простой вывод: они обозначают для нас несколько иную реальность, чем та, которую навязывают нам западные масс-медиа. Россия является авторитарной демократией. Страна обладает четкой консервативной идеологией, а ее общество развивается, становится более технологичным, — отмечает Тодд.

— На Западе, как только вы предполагаете, что у Путина есть интеллект и что Россия существует как народ со специфическими политическими традициями, тесно связанными с идеей суверенитета, вас назовут «пророссийским и пропутинским». И звучать это будет как обвинение и приговор. Но я — житель Запада, я голосую за плюрализм и либеральную демократию и не защищаю какую-то особую мораль, которая присуща кому бы то ни было».

По мнению автора книги, Запад сам виноват в своем поражении по следующим причинам.

Во-первых, США в определенный момент стали публиковать фальшивую отчетность по своему ВВП, «искусственно раздувая показатели», а их примеру последовали и другие западные страны.

Убедив себя в том, что у них все хорошо, они стали позволять своему государственному долгу бесконтрольно расти, в итоге у многих (США, Япония, Испания, Греция, Италия) государственный долг превышает размер годового ВВП (для сравнения — госдолг России составляет 11% ВВП).

Во-вторых, индустриальный упадок США, в котором виновата «общая деградация уровня образования, длящаяся с 1965 года и, как следствие этого, в стране ощущается недостаточное количество людей с инженерным образованием».

В-третьих, незападный мир (чаще именуемый сегодня Глобальным Югом — прим. авт.), неожиданно для Запада, предпочел ориентироваться на Россию.

«Очень легко увидеть, что люди во всех больших и малых странах остального мира ненавидят нас и боятся нас одновременно, — подчеркивает Тодд. — Ведущие мировые экономики думали, что с распадом Советского Союза возникнет новая система, в которой они будут обладать превосходством. И, руководствуясь этим тезисом, они начали делать глупости.

Они отправили свою промышленность в страны, где люди не умели читать и писать, и платили мизерную зарплату тем, кого могли эксплуатировать. Но при этом они потеряли свои промышленные системы и стали зависимы от остального мира».

По словам автора книги, западные страны приняли санкции против России, которые не сработали, потому что их не поддержал остальной мир. За ошибочные меры пришлось платить западному среднему и рабочему классам.

В погоне за прибылями англосаксы и их сателлиты перестали обращать внимание на затраты, которые придется понести. И которые из-за вводимых ограничений могут оказаться выше предполагаемых доходов.

Так получается, когда классический постулат «политика есть продолжение экономики» выворачивается наизнанку и кто-то стремится добиться своих политических целей в ущерб собственной экономике.

«Просто вспомните Никсона и Киссинджера. У них были большие проблемы с коммунистическим миром. Они увидели, что между СССР и Китаем существуют разногласия, и смогли воспользоваться этим в своих интересах, договорившись с Пекином, чтобы избежать союза между двумя коммунистическими странами. Это разумная геополитика, сейчас же сделано всё наоборот, — убежден Эммануэль Тодд.

— Посмотрите на сектор Газа. Американцы не способны приказать израильтянам остановиться. Эффект от этого для арабского и мусульманского мира заключается в том, что они в конечном итоге желают победы России, потому что большая часть их населения видит в русских щит от американского образа действий. Короче говоря, в действиях Вашингтона слишком много глупости и слишком много иррациональности».

«Украина обречена на поражение»

«Книгу я написал прошлым летом во время так называемого украинского контрнаступления. Нам тогда сказали, что украинцы отвоюют территорию и дойдут до Крыма. Но это было контрнаступление, которое существовало только в головах людей из Пентагона и британцев, а погибали в этой обреченной на негативный результат атаке украинцы.

Я не военный и не идеолог, а историк, и мне с моей колокольни было легко увидеть — и именно так я написал — что это не сработает. В конце концов, Украина потерпит поражение, потому что Россия теперь стабильна и становится все мощнее, — заявляет французский специалист.

— Она способна производить больше оружия, чем Запад. Мы видим, что российская армия понемногу прогрессирует. Русские продвигаются медленно, потому что хотят не столько завоевать территорию, сколько уничтожить украинскую армию, и стараются, насколько это возможно, избежать слишком больших собственных людских потерь. Конечно, такая позиция совершенно противоречит тому, что пишут в нашей печати».

«Поражение Украины неизбежно и будет поражением Запада. Нам придется выбирать: либо мы признанием это поражение и начинаем переговоры на российских условиях, либо отрицаем реальную ситуацию и продолжаем жить надеждами на то, что украинские войска пойдут вперед к прежним границам.

Отсюда все спекуляции о том, что Путин не остановится на Украине и продвинется в сторону Западной Европы, угрожая нашей безопасности, — констатирует Эммануэль Тодд и продолжает.

— Но то, что мы видим сегодня — это не согласие на переговоры, а чувство паники. Западные правительства, которые считали себя такими могущественными, мысленно не приняли того, что Россия существует такой, какая она есть сейчас. Поэтому они пытаются обострить конфликт».

Автор книги предупреждает, что запуск ракет большой дальности по целям на территории России Москва приравняет к фактическому объявлению войны.

Владимир Путин, напоминает французский историк, «на прошлой неделе дал пресс-конференцию, в ходе которой пояснил, что эти ракеты не могут эксплуатироваться украинцами: у них нет подготовленного военного персонала или спутниковых систем, которые были бы необходимы. Участие европейцев в запуске ракет большой дальности будет равносильно объявлению войны. Он пригрозил конкретным и серьезным возмездием».

Каков же ответ Запада на предупреждение, озвученное президентом России? А вот такой:

«И тут появляется Макрон, самый тупой президент в мире, который говорит, что эти ракеты будут использованы сейчас или чуть позже, — не скрывает своего разочарования Тодд. — Он понятия не имеет, что делает. Франция, возможно, хочет объявить войну России, но руководство страны постеснялось объяснить французам, что будут ответные удары по нам и нашим базам».

Интервьюируемый уверен, что «русские захотят не только вернуть Харьков, но и дойти до Одессы, не зря же Путин называет ее русским городом». Виноватыми в возникновении у Москвы такого желания Тодд считает британцев, с подачи которых настолько активно летят и плывут украинские беспилотники в направлении Севастополя в таком количестве, что даже глупцу понятно: англосаксам нужен Крым в качестве непотопляемого авианосца.

Исходя из этого «русские знают, что их флот не будет в безопасности, пока над Одессой не поднимется российский флаг». И только после этого Москва согласится вести переговоры о сохранении остатков территории Украины в качестве украинского независимого нейтрального государства.

Угадает или ошибется?

Эммануэль Тодд не открыл Америку, не обнаружил что-то новое в существующих сегодня отношениях между Западом и незападом. Он действительно взял всю нужную для его анализа информацию, находящуюся в открытом доступе, и постарался не передергивать факты, а подойти к ней с объективных позиций. И выдать результат, не стараясь пощадить чьи-то нервы в высоких кабинетах.

Есть основания полагать, что его пророчество насчет грядущего поражения Запада окажется столь же точным, как это было в случае с прогнозом относительно распада СССР. Хотя СМИ недружественных нам государств выражают надежду, что «пророк Тодд» на этот раз ошибся.