Про ужесточение мобилизации на Украине обычно говорят на примерах того, как забирают людей, а ведь новые правила предусматривают, что на нужды ВСУ можно бесплатно изымать машины как у граждан, так и у предприятий и организаций. Этот процесс потихоньку тоже набирает обороты, что уже ударило по бизнесу и привело к росту коррупции. Поскольку когда государство начинает наседать — люди тут же ищут варианты, как защититься.

ИА Регнум

Согласно действующим нормам, у физических лиц могут забирать транспорт, если в собственности у них находится больше одного автомобиля. Но если машин две или больше, то определять, какую из них могут забрать, а какую — оставить, будут не их собственники, а представители силовых структур, имеющих право на изъятие транспорта: военкомат (ТЦК), Служба безопасности Украины и разведка.

На словах представители власти уверяют, что забирать будут те автомобили, которые больше подходят для нужд фронта. К примеру, если у вас есть седан и внедорожник, то заберут второй. Однако юридически это никак не зафиксировано, так что вполне могут забрать ту, что дороже и комфортнее, и потому больше понравится представителям власти.

А кто и где будет потом на ней кататься, собственнику знать не положено, потому как это страшная военная тайна.

Правда, такие тайны периодически всплывают, и оказывается, что машины, приобретенные для нужд ВСУ или для гуманитарных целей, использовались то заместителем главы президентской администрации Кириллом Тимошенко, то известным «антикоррупционным активистом» Виталием Шабуниным, близким к американскому посольству. Так что в итоге изъятые у граждан автомобили вполне могут оказаться в личном гараже какого-нибудь начальственного тела.

Впрочем, это ещё не худший вариант, так как есть хотя бы призрачный шанс, что после завершения военного положения машину всё же удастся вернуть. А вот если она действительно попадёт поближе к фронту, то таких шансов практически нет. На передовой «железный конь» живёт недолго — от двух недель до пары месяцев.

Предчувствуя нехорошие перспективы, хозяева массово кинулись перерегистрировать свои транспортные средства на других людей. Из-за этого количество регистрационных операций с автомобилями в апреле этого года возросло на 42%, а в мае — на 79,1%, достигнув рекордного показателя за последние 10 лет.

Но власти решили использовать в своих интересах даже эту ситуацию. Адвокат Роман Симутин поделился в соцсетях историей со своим клиентом, который пришел переоформлять автомобиль в сервисный центр.

«Вы подходите к окну оператора сервисного центра, отдаете документы по купле-продаже авто и слышите в ответ: «Подождите, вас позовут». Проходит час — и к вам подходят четверо полицейских, этакая мини-группа захвата, и сообщают новость. Оказывается, вы находитесь в розыске как уклоняющийся. Вот так! Вы шокированы и пытаетесь понять, как же так, ведь ни разу не получали повестки. Кроме того, а откуда эта полиция узнала, что вы сейчас здесь в приемной сидите?» — рассказывает он.

То есть если ты пытаешься переоформить свою машину, чтобы спасти её от изъятия, то подвергаешься риску попасть под мобилизацию сам — или в самом сервисном центре, или по дороге, где тоже устраивают облавы.

Но на этом интересные дела не заканчиваются, поскольку принудительно забирать транспорт могут не только у граждан, но и у предприятий. В законе о мобилизации прописана военно-транспортная обязанность для бизнеса, у которого могут изъять до четверти всех имеющихся транспортных средств.

Легковой транспорт, сельхозтехнику, дорожно-строительные машины и тому подобное предприятия обязаны ставить на учет в ТЦК. При этом всё это нельзя будет вывозить за пределы региона, где она находится (в исключительных случаях придется за месяц до выезда предупредить ТЦК и вернуться через месяц) или за границу, продавать, передавать право собственности, сдавать в аренду, предоставлять в качестве залогового имущества.

Особенно проблематичной новая норма может оказаться для фермеров и крупных агропредприятий, ведь у многих земли находятся в разных областях, а под текущие потребности технику часто перегоняют — пахать, сеять, убирать урожай.

В целом ужесточение «мобилизации транспорта» может поставить крест на расширении корпоративных транспортных парков за счет кредитных средств (а именно в кредит технику в основном и покупают).

«О кредитах под залог транспортных средств можно забыть. Как узнать, что транспорт, который предлагают в залог, не предназначен для доукомплектации ВСУ? Учитывая, что списки таких составляет местная администрация, а доводит их до собственников ТЦК, то другого выхода, кроме как требовать от первой или второй соответствующую справку, нет. Разве что поверить собственнику на слово. Не представляю, что собственники транспорта рискнут бежать за справками в ТЦК, а тот станет штамповать такие справки в масштабах страны», — говорит юрист Александр Ярецкий.

Такая ситуация поставила на грань краха украинский рынок автокредитования и лизинга. Ведь все понимают, что люди сразу перестанут платить и оставят финансистов с убытками. А покрыть платеж по стандартной схеме — продав залог в счет погашения долга — также не получится, ведь авто заберут и наверняка отправят на фронт.

Поэтому выдача новых автокредитов и лизинга сейчас фактически остановлена, хотя раньше этот рынок на Украине активно развивался, и сейчас только в лизинге находятся свыше 30 тысяч автомобилей.

О том, как именно в нынешних условиях может проходить изъятие транспорта, хорошо известно. Зачастую такое «изъятие» проходит без полагающегося по закону оформления и скорее напоминает вооружённое ограбление.

Так, в Запорожье военком, отвечавший за мобилизацию транспорта, с вооруженным сопровождением пришел на автостоянку и без всяких оснований изъял оттуда четыре грузовика и микроавтобус одного из местных предприятий, от которых у охраны были ключи. Всего реквизированное потянуло почти на 11 млн гривен (ок. 24,4 млн рублей).

Конкретно в этом случае благодаря настойчивости собственника автомобилей их удалось вернуть, а против ТЦКшника возбуждено уголовное дело. Но сколько таких ситуаций заканчивается совсем по-другому? В итоге массовые попытки обезопасить свой транспорт от изъятия военными привели к закономерному результату — возникновению новых коррупционных схем.

На днях киевская прокуратура сообщила о вручении подозрений администратору территориального сервисного центра МВД и посреднику, которые за 15 тыс. гривен помогали компаниям оформлять автомобили как поставленные на военный учет, чтобы транспорт не мобилизовали. Кроме того, многие владельцы автомобилей покупают поддельные справки о постановке транспортных средств на учет, чтобы потом переоформить их, так как без этих документов сделать это предприятиям сейчас невозможно.

Выгода от тотальной «машинной мобилизации» для властной верхушки налицо.

Зачем тратить деньги на покупку транспорта, если его можно забрать бесплатно у людей и у бизнеса? Да ещё и использовать при случае не только на военные нужды, но и для повышения личного благосостояния? А колоссальные финансовые потоки, предназначенные в том числе и для закупки транспорта для ВСУ, разворовать. При этом создав вдобавок дополнительный источник заработка путём налаживания коррупционных схем по выкачке денег у желающих спасти свои авто.

Как и все остальные действия украинских властей, эти тоже подчинены главной цели — максимально нажиться на войне, пока они ещё остаются властями.