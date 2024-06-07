Первое европейское турне американского президента Джо Байдена за целый год сходу стало основанием для всевозможных шуток и насмешек. Для этого всё сложилось идеально. Или, если смотреть под другим углом, совсем печально.

Иван Шилов ИА регнум

Ситуация внутри США обостряется, рейтинги Байдена низкие. Ну а с его когнитивными способностями дела обстоят тем хуже, чем ближе к выборам.

На церемонии 80-летия годовщины высадки в Нормандии Байден вновь порадовал весь мир своими пируэтами с попытками сесть на невидимый стул. Всё бы ничего, но буквально за пару суток до приезда в Европу вышел разгромный для него материал в прессе Руперта Мёрдока.

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Анонимные сотрудники Белого дома сетовали на то, как Байден уже забывает свои же принятые решения и имена членов собственной команды, а иногда и вовсе не может понять, где он находится и что делает.

Деменция президента очевидно прогрессирует. И в стане Демпартии наверняка уже сформировался клуб желающих устроить экстренную замену «самоходного деда» на кого-то другого, будь то Мишель Обама или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Призывы к этому можно ожидать после предстоящих в конце июня первых дебатах с Дональдом Трампом. Впрочем, времени на то, чтобы изящно провернуть замену Байдена, уже нет. С ним демократам и придётся идти на выборы.

В таком состоянии Байден точно продолжит совершать глупые оговорки, вызывающие насмешки или недоумение. Как, например, было с последним его интервью, где он признался в 40-летнем знакомстве с Владимиром Путиным.

Причём очевидно, что Байден на самом деле имел в виду своё знакомство с представителями Москвы вообще. Ведь чуть более 40 лет назад он — тогда ещё молодой сенатор от Делавера — впервые приехал в Советский Союз. Но выговорить это хоть как-то понятнее нынешний американский президент просто не смог.

В Нормандии Байден умудрился произнести сразу две речи, не удержавшись от нападок на своих оппонентов в лице Трампа и изоляционистов, которые мешают ему в войне «демократий и автократий». Хотя на историческом мероприятии с чествованием ветеранов Второй мировой смотрелись такие предвыборные слоганы довольно странно.

Но до выборов в США остаётся полгода — поэтому всё внимание политтехнологов Белого дома уже уделяется борьбе с Трампом. Правда, с мероприятием в Нормандии они сильно просчитались из-за негативной обстановки в самой Америке. Ведь прямо в тот момент, когда Байден должен был помпезно призывать весь «свободный мир» воевать с «автократиями», на родине начали судить его собственного сына.

Хантеру Байдену предъявлены сразу два обвинения. Первое касается незаконной покупки револьвера, на что он не имел права из-за своего пристрастия к наркотикам. А уже в ходе суда выяснилось, что Хантер умудрился спустить на наркотики и проституток аж 3,4 миллиона долларов. Фотографии с принимающим наркотики Хантером давно выставлены на всеобщее обозрение. Грозит ему по этому делу до 25 лет заключения.

Второе дело касается неуплаты налогов с незаконных зарубежных заработков. Широко известны похождения Хантера на Украине и его работа в фирме Бурисма, через которую тамошние олигархи лоббировали свои интересы на Западе.

Менее известно, например, то, как Хантер оказывал услуги румынским коррупционерам и мафиози, обещая им помочь с закрытием уголовных дел. А в целом он успел поураганить в большом числе стран — от Украины до Мексики и Китая.

Обвинения в отношении Хантера — в отличие от того, что вменялось Трампу — очень серьёзные. Он вполне может избежать реального тюремного срока, если отец в конечном счёте его помилует.

Но репутационные издержки от этих судебных разбирательств могут стоить Байдену переизбрания. И они сильно смазывают эффект от попыток Байдена шельмовать Трампа как «уголовника», когда его собственный сын тоже вскоре получит судимость.

За несколько дней после оглашения обвинительного вердикта Трамп собрал рекордные 200 миллионов долларов пожертвований. И в опросах он продолжает обходить Байдена. Ставка демократов на то, что вердикт обрушит президентскую кампанию Трампа, не сработала. Ну а Байден на этом фоне представал в Нормандии как «хромая утка», которую сложно воспринимать всерьёз.

Президенту приходилось строить хорошую мину при плохой игре. Как и его европейским партнёрам, которые являются даже более очевидными «хромыми утками». Взять, к примеру, Риши Сунака, чью консервативную партию вскорости ждёт тотальный разгром на выборах в Палату общин.

Или Эммануэля Макрона с его рейтингом в 15% и предстоящим провалом на выборах в Европарламент. Французские правые изоляционисты надеются получить сразу в два раза больше голосов, чем либеральные ястребы-макронисты.

Показательны и метания вокруг Украины. Байден хоть отдельно и встретится с Владимиром Зеленским, но пропустит «мирную конференцию» в Швейцарии, которая уже заранее обещает стать провальной.

На фоне неудач ВСУ на фронте обостряется и кризис в отношениях Белого дома и офиса Зеленского. Да так, что американцы уже в открытую обвиняют украинцев в коррупции и исчезновении миллиардов долларов, которые были выделены на строительство укреплений и усиление энергосистемы и куда-то делись.

Именно Зеленского и будут, очевидно, делать крайним и виноватым в любых дальнейших поражениях на Украине. И его статус «просроченного» президента этому только поможет.

Но администрации Байдена всё равно не позавидуешь: она сожгла слишком много политического капитала на украинском направлении. И возможный коллапс украинского фронта этой осенью — в самый канун выборов в США — грозит поставить крест на шансах Байдена переизбраться на второй срок.

Еще у Байдена впереди — два раунда дебатов, где ему предстоит как-то найти силы на то, чтобы полтора часа пререкаться с Трампом. Очевидно, что нездорового президента опять будут накачивать лекарствами-стимуляторами, иначе он просто не выдержит.

Имеется у такой медикаментозной поддержки и побочка — Байден становится слишком уж агрессивным и настраивает против себя аудиторию.

К тому же сразу 70% американцев в последних опросах выступили за то, чтобы заставить обоих кандидатов пройти тест «на вещества» в преддверии дебатов. Сразу вспоминаются выборы 2019 года на Украине, когда Пётр Порошенко и Зеленский обвиняли друг друга в приёме наркотиков.

Теперь же по совокупности признаков можно наблюдать полную украинизацию уже американской политики. Есть в этом определённая ирония судьбы: если очень долго смотреть в украинскую бездну, то бездна в итоге посмотрит в тебя.