* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Одной из новых «славных традиций», которые осчастливленной украинской нации принесла победа евромайдана, стало регулярное проведение гей-парадов. После начала СВО прогрессивное ЛГБТ*-сообщество несколько испугалось и последние два года свои действа в Киеве не проводило. Но теперь решило, что можно тряхнуть всем, что у них есть, и вновь публично продемонстрировать свою ориентацию.

Сергей Корсун ИА Регнум

Тем более что за последние два года нетрадиционное сообщество на Украине достигло немалых успехов: транссексуал даже стал англоязычным представителем украинской территориальной обороны, в Верховной раде зарегистрирован законопроект о легализации «партнерских отношений» однополых пар, а солдаты ВСУ публично делают каминг-ауты еще с 2014 года.

Уже десять лет в украинском обществе идёт незримая борьба: гомофобное большинство ломают так же, как до этого ломали русскоязычное. И, несомненно, поломают, поскольку избранный однажды курс «евроатлантической интеграции» не гарантирует вступления в НАТО, но это внедрить обязывает.

Боевые геи

9 июня ЛГБТ*-организация под названием «КиевПрайд» собирается провести благотворительный образовательный фестиваль, а 16 июня — шествие под названием «Марш Равенства».

Интересно отметить, куда пойдут собранные в рамках «благотворительного фестиваля» средства. Деньги, собранные на мероприятии педерастов (это вполне литературное слово, присутствующее в толковых словарях и произведениях классиков, а также в медицине), отправляются на нужды ВСУ, т.е. для своих. Ведь, по информации британского издания The Telegraph, в рядах ВСУ воюют около 50 тысяч геев и лесбиянок.

«Тысячи геев служат в украинских вооруженных силах, часто с радужным значком рядом с украинским сине-желтым на своей форме. ЛГБТ*-группы также находятся на переднем крае гуманитарного волонтерства. Их видимость привела к кардинальным изменениям в украинском обществе», — утверждало в прошлом году другое известное западное СМИ, журнал The Economist.

Один из первых украинских военных, кто устроил каминг-аут на тему своей гомосексуальности, «герой АТО» из нацистского батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, ещё несколько лет назад сообщал:

«Как страна получила настоящую независимость после Революции Достоинства, так и геи начали жить, чувствовать себя свободнее после этих событий»

Кадр из соцсети

За последние же два года в СМИ подобные истории, в которых военнослужащие открыто рассказывают о своих нетрадиционных сексуальных отношениях и о том, как им не терпится эти отношения узаконить, появляются одна за другой. Так, военнослужащая-лесбиянка Алина Сарнацкая жалуется в интервью:

«Если бы я погибла на войне, моя партнерша не смогла бы получить никакой информации обо мне, потому что она не моя жена».

Откликаясь на многочисленные просьбы секс-меньшинств, в Верховной раде ещё в прошлом году был зарегистрирован законопроект о гражданских партнерствах, уравнивающих в правах однополые и разнополые пары. В случае его принятия, после соответствующей государственной регистрации партнеры получают статус близких родственников — членов семьи первой степени родства.

Это ещё не признание однополых браков в полном объёме, но уже очень близко. Среди авторов законопроекта — депутаты как от фракции «Голос» (в народе называемой «Голосом Сороса»), так и от президентской фракции «Слуга народа», а его принятие поддерживают министерства юстиции и обороны Украины.

И, конечно, венцом пиар-успехов любителей нетрадиционных сексуальных утех стало назначение в прошлом году американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло** на пост официального англоязычного представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Трансгендер, бывший некогда Майклом Джоном и решивший несколько лет назад, что отныне он будет Сарой, с энтузиазмом включился в процесс борьбы с «гомофобным русским миром».

Эштон-Чирилло, в частности, заявляла в отношении русских:

«В чём разница между нами и ними? … В том, что мы люди, а они — нет», а также в одном из своих роликов обещало российских журналистам, что «зубы русских дьяволов заскрежещут еще громче, а из их ртов польется пена безумия, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления… Мы достанем всех российских военных преступников-пропагандистов».

Очень показательно, что ЛГБТ-шники*, исходящие криком на тему равенства прав человека и называющие свои парады «Маршами Равенства», тут же готовы растоптать права тех, кого они не видят в числе своих сторонников. Так, они старательно не замечают практически полного запрета на использование русского языка на Украине, нарушающего как всевозможные международные договоры и конвенции, так и конституцию самой Украины, а занимают по этому поводу вполне определённую позицию.

Все информационные ресурсы того же «КиевПрайда» ведутся только на украинском (и частично на английском) языке, а в отношении русского языка его представители несколько лет назад, ещё до начала СВО, заявили, что считают русский язык «языком захватчика» и «угрозой культурному коду» Украины.

В логике украинских педерастов ущемление прав миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным — это хорошо и правильно, а вот горсточке «передовых членов общества» должны обеспечить все их «хотелки».

При этом, несмотря на все многолетние старания Запада и украинского «радужного» лобби, гомосексуалистов, лесбиянок и прочих трансгендеров с квирами на Украине крайне мало, и большинство украинского общества пока по-прежнему не желает воспринимать ЛГБТ*-повестку как норму. Самое интересное, что против «повесточки» выступают и радикальные националисты — только их мнение никого не интересует.

Тихий саботаж

В общем-то, и рассказы о 50-тысячном гей-отряде в составе ВСУ в западных СМИ рассчитаны исключительно на западную же аудиторию, дабы показать европейскую прогрессивность Украины в отличие от варварской гомофобной России. Никакого объективного подтверждения этим цифрам нет.

Зато есть множество историй о том, как к геям — как в рядах ВСУ, так и к штатским, — высказывают крайне негативное отношение, угрожают, а иногда и попросту бьют. И делают это вовсе не внедрённые с нехорошими целями агенты Русского мира, а те самые «воины света», которым украинское ЛГБТшное* движение вдохновенно собирает деньги и всячески поддерживает.

Так, гей-активист из рядов ВСУ Павел Легойда, постоянно мелькающий и в украинских, и в западных СМИ, недавно жаловался, как его, из-за нетрадиционной ориентации, чуть не убил другой украинский солдат ВСУ, используя при этом совершенно нетолерантную лексику.

«Был один случай, я тогда был в наряде… Сижу, что-то в телефоне щёлкаю — ко мне подходит какой-то чувак… Говорит: «Это ты тот мальчик?». Я так смотрю на него, говорю: «Какой мальчик?». Говорит: «Ну тот … что мне о тебе говорили…». У него сразу было такое агрессивное поведение, он пытался это скрыть, но я заметил, что он сейчас мне что-то сделает…» — с горечью рассказывает он.

Другого военного-гомосексуалиста, упоминавшегося выше Пилипенко, узнав о его сексуальной ориентации, в феврале этого года лишил вручённой ранее награды даже глава вполне антироссийской и прозападной раскольничьей церкви — так называемой УПЦ Киевского патриархата, Филарет.

«Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховные предпочтения и агитацию за ЛГБТ*. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии … считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. аннулированной», — заявили в пресс-службе Филарета.

Даже Эштон-Чирилло через пару месяцев своей бурной медиа-активности была отстранена с поста спикера. Якобы за агрессивные высказывания в адрес российских журналистов, а на самом деле, как все понимают, из-за крайне негативного восприятия в обществе и в самих ВСУ трансгендера как официального представителя украинских военных. Пошли на поводу у иностранных партнеров, но поняли, что получился перегиб.

За законопроект о фактической легализации однополых браков, несмотря на всю покорность нынешней Верховной рады, большинство депутатов пока всё равно голосовать не желает, а Зеленский не рискует продавливать его принятие.

Даже с проведением обещанного «радужного» шествия в Киеве, анонсированного на 16 июня, возникли сложности. Киевская городская администрация отклонила заявку «КиевПрайда» на проведение этого действа в метро (очевидно, геи боятся не то гомофобных русских ракет, не то того, что на открытом пространстве им могут намять бока нетолерантные сограждане) и пытается всячески откреститься от своей причастности к нему. И даже если в конечном итоге подземный гей-парад и проведут, то, по опыту прошлых лет, количество его участников вряд ли превысит несколько десятков человек.

Социологический опрос, проведённый в конце 2021 г. в большинстве стран Европы, показал, что мнение о приемлемости гомосексуализма для общества разделяло всего лишь 14% граждан Украины.

Для сравнения: в странах Западной Европы мнения, что гомосексуализм должен быть принят обществом, придерживаются подавляющее большинство опрошенных: 94% в Швеции, 92% — в Нидерландах, во Франции, Германии и Великобритании — по 86%, и т.д.

Пока ещё для большинства украинского общества представители ЛГБТ* остаются изгоями и больными, а не образцом для подражания.

Однако изменения уже заметны, и многое из того, что невозможно было себе представить на домайданной Украине или в современной России, сейчас стало реальностью на подконтрольных Киеву территориях.

Работа по внедрению «повестки» как общественной нормы ведётся упорно, последовательно, денег на это Запад не жалеет. Так, только одна из западных структур — международный фонд помощи ЛГБТ* Outright, и только за один год — с февраля 2022-го по февраль 2023-го распределила больше 105 грантов 39 местным организациям на сумму больше 2,6 миллиона долларов. Более 83% всех выданных организацией грантов пришлись на Украину.

А таких фондов и таких грантов — множество. Не говоря уже о прямой поддержке и продвижении во властные структуры таких ЛГБТ*-лоббистов, как например, Инна Совсун — одна из авторов законопроекта о легализации однополых пар, которая ещё до своего депутатства успела побыть первым заместителем министра образования и науки Украины, где тоже продвигала соответствующие идеалы.

Так что пусть не очень быстро, но неуклонно и неумолимо «европейскую страну» ведут по отработанной на самих западных странах технологии к состоянию, при котором определять, как ей жить и что является нормой, будут те, кто, как в известном анекдоте, является педерастами не только в переносном, но и в прямом смысле слова. И в общем проекте по разрушению общества и уничтожению украинского народа это направление является одним из важнейших.

*движение признано в РФ экстремистским и запрещено

**внесена в РФ в список террористов и экстремистов