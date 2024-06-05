Испанская пресса, напряженно следящая за происходящим на Украине, с плохо скрываемым удовлетворением на этой неделе отмечает: «наконец-то западное оружие ударило по России. Может, такое было и раньше, но теперь украинские войска бьют по Белгороду официально». После чего следует вывод: Запад просто обязан больше поставлять вооружения.

ИА Регнум

Испания, судя по недавнему визиту в Мадрид Владимира Зеленского, не собирается оставаться в стороне от этого процесса.

Была у украинского гостя в этой стране кроме политической еще и военно-экономическая заинтересованность: Мадрид обещал выручить Киев вооружениями и деньгами.

Причем, отмечая этот факт, испанские издания употребляют глагол «пожертвовать», а не «поставить». То есть, речь идет не о классической сделке «мы вам — стулья, вы нам — деньги, может быть даже и в рассрочку», а, похоже, о безвозмездной передаче.

Зеленский был принят премьер-министром Испании социалистом Педро Санчесом в правительственной резиденции Монклоа, где стороны и подписали «соглашение о безопасности» сроком на 10 лет, подразумевающее выделение Мадридом помощи Киеву на сумму 1,13 млрд евро.

Согласно источникам в правительстве, опрошенным испанским изданием ElEconomista, «пока непонятно, будут ли отправляться вооружения на эту сумму ежегодно или же с какой-то иной периодичностью».

В правительстве отметили также, что «заказ от Украины — очень важный стимул для развития и расширения испанского военпрома», но при этом не стали детализировать, на что именно будут потрачены деньги, которые выделят из испанского бюджета.

Испанская оппозиция в лице Народной партии немедленно выступила с осуждением. Нет, не соглашения между Мадридом и Киевом: лидер народников Альберто Нуньес Фейхоо возмутился тем, что вопрос подписания этого соглашения правительство не вынесло на обсуждение парламента.

Санчес ответил, что подписанный документ надо считать «не договором, а меморандумом о намерениях», а документ с таким статусом обсуждать в парламенте не обязательно. И вообще, все уже свершилось: с испанской стороны украинцам «обещано поставить ракеты для системы ПВО «Патриот», одну партию танков «Леопард» и, прежде всего, боеприпасы».

Удивительно, что с осуждением действий Санчеса выступила в парламенте и фракция партии «Сумар», входящей с социалистами в правительственную коалицию. Представитель «Сумара» Эрнест Уртасун заявил, что такой важный элемент, как оборонная политика, «должен вноситься в парламент на обсуждение и голосование». Политик отметил, что, конечно, его партия голосовать против оказания помощи Украине не будет, но прояснить тему, в которой присутствуют значительные деньги, следует.

«И вообще, — добавил он, — мы бы хотели знать мнение правительства, как повлияют поставки вооружений Украине на конфликт в целом. Возможно, это подтолкнет Россию к переговорам?».

Аудитория испанских СМИ, судя по комментариям к газетным статьям, находится в некотором замешательстве: если речь идет о намерениях, то, может быть, и поставляться Украине ничего не будет.

Намерения — не обязательства, это во‑первых. А во‑вторых — всем и во всем мире хорошо известно, что Украина за поставляемое оружие вперед не платит. Да и по факту поставок тоже. То есть, весьма велика вероятность того, что испанский ВПК никаких денег от Киева не получит.

Вся Европа и США выделяют вооружения с отсрочкой платежей. Конкретные сроки которых, если выражаться народным языком формулируются как «в отдаленном будущем. Может быть. И вряд ли в полной мере».

Испанские аналитики задаются вопросом, что собирается поставить Украине Испания в рамках заключенного соглашения. И сможет ли она вообще пойти дальше обещаний?

Передать Украине — значит, оторвать от себя

Дело в том, что собственное производство вооружений у пиренейского государства довольно однобоко. Общий объем продукции, производимой испанским ВПК в течение года, оценивается в €6 млрд. Около 80% этой суммы приходится на авиационную промышленность.

Страна — один из ведущих участников программы Airbus, в рамках которой на территории страны были размещены четыре завода. На них собирают военно-транспортные самолеты А-400, переделывают гражданские А-330 в военные топливозаправщики, производят военные вертолеты ЕС-665 «Тигр» и NH-90, а также модернизируют истребители совместной европейской разработки «Тайфун».

Что до других видов вооружений, то обещанные «Леопарды» ради исполнения принятых на себя обязательств испанцам либо придется отобрать у собственной армии, либо приобрести у Германии. На этих машинах из испанского — только электрогенераторы.

Возможно, Мадрид рискнет отправить производимые в стране БМП «Писарро 2» и бронетранспортеры «Пиранья 5». Но это маловероятно — по программе перевооружения испанские заводы должны были за 2019–2024 гг. выпустить 348 «пираний» исключительно для вооруженных сил Испании. А «Писарро 2» в количестве 589 штук ждут в Великобритании.

Чтобы создать серьезную партию бронетехники для передачи Киеву, испанским предприятиям потребуется перейти на трехсменный режим работы. А это довольно накладно, поскольку, согласно трудовому законодательству, в невоенное время тем, кто трудится ночью (так называемые horasextras) нужно платить двойной оклад.

При условии, что Киев деньги вперед не дает, надо еще суметь отыскать свободные средства в бюджете Испании. Что не просто трудная задача, а невыполнимая, учитывая, что страна давно уже не вписывается в требования Толедского пакта о недопустимости превышения границы дефицита бюджета, установленной на уровне 3%. Плюс огромная задолженность пенсионного фонда и госдолг страны, составлявший 112% ВВП в 2023 году.

Весьма вероятно, что испанцы смогут отправить на Украину значительную партию производимых на заводе в Сарагосе ручных противотанковых гранатометов «Алькотан 100» и «С 90», а также ручных гранат.

Не ожидается проблем и с отгрузкой боеприпасов для автоматического оружия калибром от 12,7 до 40 мм, а также артиллерийских снарядов калибром 105 и 155 мм.

В меморандуме — намерения. А в реальности — коррупция

Однако открытым остаётся вопрос: состоится ли сделка вообще. Дело в том, что нынешний испанский кабинет, который подписывал договоренности с Зеленским, погряз в коррупционных скандалах.

Правоохранительные органы страны ведут расследование «злоупотребления положением в обществе» супруги премьера Педро Санчеса — Бегоньи Гомес. Она подозревается том, что «помогла нескольким частным компаниям получить субсидии и подписать выгодные государственные контракты».

Поскольку расследование названо антикоррупционным, есть основания предполагать, что услугу Бегонья оказала небесплатно. Однако ввиду того, что сам процесс ведения следственных действий получил статус секретного, ничего больше на страницы прессы не попало.

После возбуждения дела оппозиция выступила с требованиями к Санчесу подать в отставку. Поразмышляв несколько дней, он отказался это сделать, заявив, что считает себя просто обязанным в трудный час продолжить служить на своем посту «ради блага всего населения, всей страны».

Кроме того, еще не завершено расследование о многомиллионных тратах правительства социалистов при закупках в Китае «и некоторых других государствах» средств индивидуальной защиты от COVID 19 в эпоху пандемии. Точные цифры официально прессе представлены не были, но опровержений фигурировавшим в СМИ сведениям, что стоимость масок, халатов, бахил и прочего при движении через посредников завышалась десятикратно, опубликовано не было.

Непрозрачность «меморандума о намерениях», конкретные цифры которого, теперь уже понятно, раскрыты не будут, наводят на размышления, что реализация проекта поставок оружия Украине вообще не состоится.

Да и большая часть фигурирующих в договорах помощи Украине денег имеет свойство оседать на счетах западных военпромовских предприятий, а также в карманах лоббистов, пробивавших эту самую помощь. А остатки — прилипать к ладоням руководителей киевского режима.

Дойдет ли что-то до ВСУ — сложный вопрос. Даже если все пойдет, как это предано гласности, большую роль здесь сыграет время. Которое у испанской стороны для производства есть, а вот у украинской для получения и использования остается все меньше.