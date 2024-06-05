На многочисленных видео о силовой мобилизации на Украине, появляющихся сейчас практически каждый день, представители Территориальных центров комплектации (ТЦК), ведущих военный учёт и осуществляющих мобилизацию, практически всегда выступают в роли охотников на людей.

ИА Регнум

На видео они азартно гоняются за имевшими несчастье попасться согражданами, бьют их прикладами и ногами, запихивают в свои автомобили, а на днях большую популярность получило видео, на котором при попытке сбить велосипедиста «ловцы человеков» ухнули в канаву. А парень бросил велик и убежал на своих двоих.

Но если к сюжетам, где украинские мужчины в основном вот так же убегают или оказывают пассивное сопротивление, уже все попривыкли, то обратный процесс только входит в моду. С ужесточением правил мобилизации и внезапно осознанной безысходностью вчерашняя «дичь» дает всё более активный отпор.

4 июня СБУ сообщила о задержании охранника энергокомпании в Запорожье, который «готовил подрывы авто сотрудников местных военкоматов». Мужчина следил за парковками и планировал установить самодельные взрывные устройства дистанционного управления. Естественно, он оказался «российским агентом», которым «руководила ФСБ». Однако его мотивы понятны и близки миллионам обычных граждан Украины.

Ведь только за последние несколько дней украинские СМИ сообщили минимум о двух подобных случаях. В Кременчуге ночью сгорел микроавтобус местного ТЦК, а в Харьковской области сожгли автомобиль с военными номерами, предположительно, использовавшийся руководителем Салтовского ТЦК.

Один из первых прецедентов силового воздействия, получивших широкую огласку и запечатлённых на видео, произошёл еще в марте этого года в Черновицкой области. Там в одном из горных сёл тэцэкашников атаковали двое местных жителей (вероятно, русских староверов) с топорами. Потом оказалось, что у одного из них пропал без вести мобилизованный сын.

А после вступления в силу 18 мая этого года нового закона о мобилизации окончательно превращающего украинских мужчин в крепостных, подобные случаи резко участились. Причем иногда получаются даже сюжеты для боевиков. Так, в конце мая в Закарпатской области пограничники обнаружили двух мужчин при нелегальном переходе границы. Их попытались задержать выстрелами в воздух, однако уклонисты оказались не робкого десятка и оказали успешное сопротивление.

Военного немного поколотили, отобрали у него пистолет и, отстреливаясь, ушли в Румынию. Оттуда, правда, их вернули назад после срочного запроса украинской стороны, к сожалению, тут сыграла солидарность пограничников.

Затем один за другим последовали два случая в той же Черновицкой области: 31 мая в одном из сёл при попытке «забрить» местного жителя тот применил газовый баллончик. В результате один из тэцэкашников получил химические ожоги глаз и дыхательных путей и попал в больницу.

На следующий же день, 1 июня, уже в самих Черновцах ещё один из отловленных мужчин на попытку всучить ему повестку ответил кулаками. За два дня до этого в Черкасской области сотруднику местного ТЦК ночью бросили во двор боевую гранату. Имущество пострадало, военный — нет, но Черкасский ТЦК по этому поводу опубликовал возмущенное заявление: напали на героя, какой кошмар.

Однако острый приступ национал-патриотизма и восторженного восприятия вэсэушников как светлоликих эльфов-героев, случившийся на Украине в 2022 году, у большинства уже давно прошёл.

Как недавно заявил в интервью майор ВСУ Сергей Алимов, многие военные в тыловых населённых пунктах начали носить гражданскую одежду, потому что не хотят, чтобы их принимали за сотрудников ТЦК. И их можно понять: несколько недель назад в Днепропетровске мирно сидящий в машине военнослужащий получил по голове — проезжавшие мимо ребята подумали, что он в засаде ждет жертву.

Алимов пожаловался, что раньше, в 2022 году, он не стеснялся ходить в обмундировании, к нему подбегали дети и «дарили кто цветочек, кто браслетик, обнимали». Теперь же люди сторонятся таких, как он. «За что я воюю там, на фронте? Чтобы меня тут люди боялись?» — говорит он.

Тем временем на огромный поток видео с беспредельной мобилизацией, ответом на которую стали все вышеупомянутые случаи, отреагировало руководство ВСУ. Как водится, во всём виновата коварная Россия.

«Значительная часть» появляющихся в соцсетях конфликтных видео с участием сотрудников украинских территориальных центров комплектования являются постановочными и снимаются на территории России, утверждает пресс-служба Сухопутных войск.

«Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской униформе вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с «местными жителями». Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить», — говорится в официальном заявлении.

При этом ни дня не происходит без появления всё новых и новых видео, где не желающих становиться «пушечным мясом» людей хватают и запихивают в микроавтобусы во вполне узнаваемых местах по всей Украине: от Закарпатья до Харькова и от Киева до Одессы.

Сотрудников ТЦК и военных на самом деле всё больше боятся и ненавидят. Пока похитители в форме отделываются только синяками, ожогами и испугом. Но тот же майор Алимов в вышеупомянутом интервью говорит: «Всё это закончится новой Врадиевкой», имея в виду нашумевший на Украине бунт в Николаевской области в 2013 году после того, как милиционеры изнасиловали и едва не убили девушку.

Вероятность того, что тэцэкашников будут не только бить, но и уничтожать всеми доступными способами, действительно велика. Участившиеся случаи активного сопротивления постепенно складываются в тенденцию.

Однако при этом рассчитывать, что всё перерастёт в какое-то организованное и действительно массовое явление или тем более станет катализатором для «народного восстания» и смены власти, не приходится. На Украине выстроен настоящий тоталитарный режим с мощным репрессивным аппаратом, оппозиция уничтожена. Никаких антивоенных оппозиционно настроенных структур, способных стать организующим ядром для гипотетического восстания (и защищать тех, кто поднял руку на «пиксельных»), сейчас нет и в помине.

Поэтому максимум, на что можно рассчитывать, — это стихийные бунты в отдельных городах и сёлах, не имеющие перспектив перерасти во что-то большее. Но, безусловно, количество тэцэкашников, которые на своей шкуре смогут убедиться, каково это — быть жертвой, а не охотником, возрастет значительно.

Хотя настоящая расплата и к ним, и к тем, кто отдаёт им приказы, придёт только после освобождения Украины от нынешнего людоедского режима.