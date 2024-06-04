Предлагая руководству Швейцарии провести мирный саммит по Украине, Владимир Зеленский наверняка видел это примерно так: лидеры практически всех государств соберутся в живописных Альпах и будут наперебой произносить жёсткие антироссийские речи, а Украине — слова всесторонней поддержки и обещания предоставить всё-всё, что она попросит, чтобы одержать верх над ВС РФ на фронте.

ИА Регнум

Ну и, конечно же, многочисленные гости, которые стройными рядами разместятся на бескрайнем альпийском лугу — ведь ни одна площадка маленькой конфедерации не сможет вместить такое огромное количество участников — все как один будут говорить, что закончиться конфликт может исключительно на основе «формулы мира» самого Зеленского (читай — полной и безоговорочной капитуляции России), а он, чувствуя себя королём положения, будет слушать эти речи, испытывая безграничное наслаждение.

Отнюдь.

Менее чем за две недели до начала конференции, назначенной на 15–16 июня в фешенебельном курорте Бюргеншток, эта затея выглядит всё более и более провальной. Ранее федеральный департамент иностранных дел Швейцарии объявил, что направил приглашения на мероприятие более чем 160 государствам, включая те, что входят в НАТО, G7, G20 и БРИКС, однако с каждым днём появляются сообщения об отказе от участия тех или иных стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ещё в середине мая объявил, что не собирается ехать на это мероприятие, чем обрушил на себя шквал критики со стороны Зеленского: тот посетовал на отсутствие личных контактов с коллегой и испорченные отношения, а ещё потребовал от Бразилии быть на стороне Украины, разорвать тесные экономические связи с Россией и предъявить ей ультиматум. Но отказ был ожидаем.

Ещё в 2022 году, вернувшись к власти, Лула да Силва сразу дал понять Зеленскому, что не поддержит его в стремлении нанести поражение России. Стать посредником для установления мира — пожалуйста!

Не будет и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Официальная причина — конституционные процессы, последующие за президентскими выборами, прошедшими в республике 29 мая.

Также стало известно, что от участия в саммите отказалась страна, на которую украинские власти возлагали большие надежды, рассчитывая её руками воздействовать на Россию. Речь о Китае. И тут же Зеленский выдал обвинения в том, что Пекин служит «инструментом в руках Путина» и не просто сам не участвует в саммите, но и пытается помешать участию других стран.

«Мы неоднократно подчёркивали, что мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе её проведения эти три фактора будет сложно обеспечить», — пояснила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По той же причине, по информации СМИ, от участия отказался Пакистан.

«Саммит сталкивается с серьёзным препятствием: отсутствием России, ключевого игрока в конфликте. Это отсутствие, наряду с продолжающимся дипломатическим давлением со стороны западных держав, поставило Пакистан в деликатное положение, оставив участие страны в саммите под вопросом», — рассказал изданию The Express Tribune дипломат на условиях анонимности.

Как сообщили дипломатические источники немецкого агентства DPA, Саудовская Аравия, страна, где проходила одна из тайных встреч, посвящённых украинскому вопросу, также отказалась от участия в саммите. Более того, Зеленский собирался 1 июня встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Джидде и заручиться его поддержкой на предстоящей встрече в Швейцарии, но визит отменили.

«Если это подтвердится (отказ Саудовской Аравии от участия в саммите. — Прим. ред.), это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет. Есть конфликт между двумя сторонами, между Украиной и Россией. Почему на этой конференции присутствует только одна из сторон, а второй даже приглашение не прислали? Смешно в её отсутствие обсуждать какие-то мирные инициативы», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В ситуации, когда крупные мировые державы отказываются от участия в мероприятии одна за другой, особое значение стал играть фактор количества. Украинским властям важно собрать представителей как можно большего числа стран, пусть и маленьких, никак не влияющих на глобальные процессы, лишь бы показать общую фотографию и утверждать, что за Украиной весь мир, а России приходится противостоять целому международному сообществу.

Другой важнейший аспект вопросов качества и количества иностранных делегаций — уровень представительства.

Конечно же, лидер киевского режима желал видеть в Бюргенштоке американского президента Джозефа Байдена.

«Я уважаю каждого человека в США, они оказывают нам огромную поддержку, но сейчас будет организован мирный саммит, Россия попытается что-то устроить. И я думаю, что президент Байден нужен на этом саммите, он нужен тем лидерам, которые следят за реакцией США», — говорил Зеленский.

Но нет, США будут представлять советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и вице-президент Камалла Харрис. А у президента есть дела поважней — на 15 июня в Лос-Анджелесе у Байдена запланирована встреча со спонсорами избирательной кампании. Как бы ни утверждал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, что страна будет представлена на серьёзном, высоком уровне, отсутствие Байдена значительно снижает статус саммита.

И это далеко не единственное разочарование Зеленского.

Киев просил, чтобы на саммит приехал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе либо хотя бы его заместитель Ричард Марлз, но вместо них в Швейцарии будет министр государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен, который, как отмечает газета Canberra Times, «всегда стойко поддерживал Украину».

Как совпало, накануне Зеленский на Филиппинах, куда прилетел после завершения сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», попросил президента Фердинанда Маркоса-младшего направить на Украину специалистов в области психического здоровья для оказания помощи военнослужащим ВСУ.

«Наконец-то Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой швейцарской конференции», — иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В отличие от партнёров по БРИКС Индия согласилась принять участие в саммите, и это плюс в копилочку Украины, поскольку Глобальный Юг всё же будет представлен. Вот только ни премьер-министр страны Нарендра Моди, ни глава МИД Субраманьям Джайшанкар, ни даже советник по национальной безопасности Аджит Довал, присутствовавший на встрече в Джидде в августе 2023 года, в Швейцарию не собираются. Вероятнее всего, поедет заместитель министра иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

Зеленский вместе со своими западными «друзьями» лично обзванивал лидеров стран СНГ и упрашивал их приехать на конференцию в Швейцарию, рассказал в интервью ТАСС заместитель главы МИД России, бывший посол в Японии (кстати, Токио ещё не определился, кого отправить в Бюргеншток) Михаил Галузин. Дела, видать, настолько плохи, компания не собирается совсем, раз утративший легитимность президент Украины решил обратиться даже к коллегам из Содружества, с которым вообще предпочитает никаких общих дел не иметь, грезя о Евросоюзе.

Никто на уговоры принять участие в этой «сходке» не поддался, сказал дипломат, по его словам, ближайшие союзники и друзья России из СНГ прекрасно понимают суть грядущей конференции: к миру она не имеет никакого отношения, это попытка наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум, создать видимость общемировой поддержки непроходной «формулы Зеленского».

В конечном остатке идея Зеленского созвать мероприятие всемирного масштаба в поддержку Украины разваливается на глазах.

Целый ряд стран, преимущественно незападных, причём тех, благодаря сотрудничеству с которыми Россия обходит введённые против неё беспрецедентные санкции, бойкотировали мероприятие, чётко дав понять, что действовать за спиной у Москвы не собираются, а если уж продвигать мирное решение конфликта, то будьте добры с участием обеих сторон. Даже самые заклятые партнёры Украины не слишком-то серьёзно относятся к этой затее и ограничатся отправкой чиновников среднего звена: вроде как отметились, но и от собственных дел не отрывались.

К тому же, по сведениям портала Swissinfo, в повестку мирного саммита в Швейцарии не входит обсуждение требования вывода российских войск с Украины, что фигурирует в «формуле мира» Зеленского, в центре программы будут вопросы свободы судоходства, ядерной и продовольственной безопасности, гуманитарные проблемы и пути их решения.

Эх, а как красиво было бы завершить конференцию объявлением о выделение дополнительной помощи Украине от хозяйки мероприятия, любезно принявшей всех Швейцарии, но не тут-то было, 3 июня Сенат конфедерации отклонил эту инициативу.

Так что пока Зеленский явно находится не в выигрышном положении не только на дипломатическом поприще, но и на поле боя, где силой оружия каждая из сторон пытается обеспечить себе более выгодную позицию за столом переговоров.