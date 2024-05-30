* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Проблемы Афганистана известны, но реальная власть там находится у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с этим нельзя не считаться, заявил Владимир Путин на встрече с прессой по итогам визита в Узбекистан 28 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане», — сказал президент России.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также дал понять, что Россия собирается исключить движение «Талибан» из списка террористов, в котором оно всё ещё состоит.

«Казахстан недавно принял решение, которое мы тоже собираемся принять, об исключении их из списка террористических организаций. Тем более что Совет Безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял. Там в списке террористов есть, по-моему, 12–15 конкретных персонажей», — сказал Лавров журналистам.

Изначально талибы попали под международные санкции и были включены в террористические списки не столько из-за собственных действий, сколько из-за поддержки других террористических организаций. Например, «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи представители получили убежище в Афганистане.

Безусловно, «Талибан» был и остается фундаменталистским движением, но как сейчас, так и в период первого Исламского эмирата Афганистан (ИЭА — государство талибов) дистанцировался от очевидной террористической деятельности.

Талибы, в отличие от «Аль-Каиды» и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никогда не выступали за демонтаж мироустройства и «всемирный джихад». В период своего первого государства в 1990-е годы они поддерживали дипломатические отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Пакистаном. Был тогда близок к их признанию и соседний Туркменистан.

В настоящий момент также стало очевидно, что и все опасения по поводу гипотетической экспансии талибов в соседние страны остались на уровне домыслов и спекуляций. Движение «Талибан» на деле продемонстрировало, что намерено выстраивать добрососедские отношения со всеми своими соседями.

Для Москвы, безусловно, играет роль и позитивное отношение афганской власти к самой России и к ее подходам в международных делах.

Как рассказал ИА Регнум политолог и востоковед Мир-Али Аскеров, вернувшийся на днях из Афганистана, «ни разу не возникала ситуация, при которой, когда ты говоришь, что из России, чтобы это вызывало какой-то негатив, то есть это либо вызывает как минимум что-то нейтральное, положительное, либо строго положительное отношение. Афганцы выражают слова благодарности за то, что вы посетили их страну и, в общем, всячески предлагают там свою помощь».

Аскеров подчеркнул, что афганцы с надеждой смотрят на противостояние России и коллективного Запада, с надеждой на то, что Россия «сможет выстоять под этим натиском, под этим напором и сможет добиться пересмотра этого монополярного мирового порядка».

Можно гулять ночью

Как верно отметили российские официальные лица, «Талибан» успешно продвигается в деле государственного строительства.

Хотя в стране существуют большие экономические проблемы и продолжают действовать террористические группировки, риск политического и экономического коллапса оценивается как минимальный, также в стране удалось побороть преступность и сделать жизнь граждан более безопасной.

По словам Аскерова, ситуация с преступностью стала значительно лучше, чем во времена правления Ашрафа Гани и американцев, а в тот период он также имел возможность посетить Афганистан.

«По Кабулу теперь можно гулять ночью, днем, в любое время суток и в любом районе, это абсолютно безопасно. Единственная проблема — это карманные воры, но это только проблема больших рынков», — сообщил востоковед.

При этом обеспечивается безопасность гораздо более «мягким» способом, чем во времена американской оккупации.

«Конечно, в городе много постовых и КПП, но они не создают впечатления полицейского государства, как во время американского присутствия с грубыми досмотрами и обысками всех подряд. На улицах также можно наблюдать сотрудников министерства «повеление благого и запрета предосудительного» (полиция нравов), но они действуют ненавязчиво, вежливо и скорее пытаются что-то объяснить или разъяснять, нежели запрещать и задерживать, поэтому это не вызывает какого-либо отторжения и конфликтов», — отметил Аскеров.

В то же время, по его словам, остаются и некоторые проблемы, несмотря на оптимизм афганцев:

«Население позитивно воспринимает текущие изменения и с надеждой смотрит в будущее. Но, конечно, живут афганцы бедно, и даже самые состоятельные очень скромно по нашим меркам, экономические проблемы никуда не ушли».

Тем не менее талибам все-таки удалось несколько стабилизировать экономику.

Внешняя торговля Афганистана упала после захвата ими власти. Однако, несмотря на снижение импорта, большая часть доходов страны теперь формируется за счет налогов.

Как отмечают эксперты, афганская экономика больше не находится в состоянии свободного падения и, похоже, застыла в шатком равновесии, хотя и на самом низком уровне.

Скромные положительные тенденции включают в себя более низкую инфляцию, стабильность обменного курса, некоторое восстановление импорта, более чем удвоение экспорта, стабильность или небольшое увеличение спроса на рабочую силу и сохранение уровня заработных плат.

Конечно, остается проблема афганского наркотрафика. Однако она возникла задолго до прихода талибов к власти и была «хронической» для этой страны.

Тем не менее руководство ИЭА предпринимает усилия, чтобы ограничить производство опиатов.

Так, согласно отчету ООН за 2023 год, выращивание мака на юге Афганистана сократилось более чем на 80% в результате кампаний талибов по прекращению его использования в производстве опия. Например, сокращение посевов мака в провинции Гильменд сократилось на 99%.

В ноябре 2023 года отчет ООН показал, что во всём Афганистане выращивание мака сократилось более чем на 95%, что лишило эту страну статуса крупнейшего в мире производителя опия.

Хотя с подобными оптимистичными оценками не согласен Иран, так как, по данным иранских чиновников, поставки опия и героина из Афганистана в их страну по-прежнему продолжались в больших объемах.

«Талибан» также продвинулся в деле диалога и учета интересов проживающих в стране этноконфессиональных меньшинств, прежде всего шиитов-хазарейцев, которые смогли получить доступ к некоторым руководящим должностям, что может свидетельствовать о готовности движения идти по пути формирования инклюзивного правительства.

Вместе с тем остаются проблемы с узбекским и таджикским меньшинствами, которые недовольны тем, что их представители, не связанные с талибами, по-прежнему не представлены в структурах власти ИЭА.

«Красные отряды»

Важным фактором в деле признания «Талибана» и снятия с движения террористических меток являются его успехи в подавлении активности и присутствия в Афганистане международных террористических организаций, таких как ИГИЛ и «Аль-Каида».

Показательно, что этот успех были вынуждены признать и американцы, которые потратили 20 лет на то, чтобы искоренить детище Усамы бен Ладена в Афганистане. Но стоило им уйти, как сами талибы решили эту проблему.

В частности, как заявила 11 сентября 2023 года Кристи Абизейд, директор Национального контртеррористического центра США, «Аль-Каида» находится в своем историческом упадке в Афганистане и Пакистане и ее возрождение маловероятно».

Она также процитировала рассекреченные данные о том, что группировка «потеряла доступ к целям, лидерский талант, групповую сплоченность, приверженность её идеям рядовых членов и благоприятную местную среду». По ее словам, способность террористической организации угрожать из Афганистана «находится на самом низком уровне» с тех пор, как она переместилась туда в 1998 году.

«Талибан» также смог подавить активность ИГИЛ и его местного филиала «Велаят Хорасан» (ИГИЛ-Х) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

После значительного роста его активности, ввиду возникшего после ухода США вакуума безопасности в некоторых районах страны, «Талибан» изменил эту динамику, лишив террористов контроля над определенными территориями, который те смогли приобрести, идя следом за бегущими из страны американцами.

Их деятельности был нанесен удар, и активность за последний год значительно снизилась, что было отмечено в соответствующих докладах международных структур.

Отмечается, что талибы смогли провести успешную кампанию против ИГИЛ-Х и ликвидировали большинство спящих ячеек, готовых продолжать теракты в афганских городах. После всплеска числа терактов в первые месяцы по приходе талибов к власти их количество начинает снижаться в результате контртеррористических мер структур безопасности ИЭА.

В частности, в 2022–2023 гг. число терактов и прочих нападений ИГИЛ-Х значительно сократилось. Если в первый год правления талибов (2021–2022 гг.) было 314 атак и нападений, то в 2022–2023 гг. лишь 69 — то есть меньше, чем за любой период активности группировки в Афганистане с момента её появления.

Борьба талибов с ИГИЛ носит системный и последовательный характер, для этого в Афганистане были созданы и специальные контртеррористические силы, способные эффективно противостоять ему.

Это контртеррористическое подразделение называется «Красный отряд», или на пушту «Сара Хета».

Оно разделено на несколько батальонов по 300–350 человек, отбираемых полевыми командирами из бойцов с учетом их дисциплины, преданности делу и навыков. Каждый батальон действует в отдельной провинции, но внутри «Красного отряда» также есть группа наиболее подготовленных элитных сил, известных как «Бадри 313», численностью до батальона.

В чрезвычайных ситуациях подразделения работают вместе, чтобы прикрыть зону, состоящую из нескольких провинций.

Именно «Красные отряды» разгромили игиловцев в провинции Нангархар, которая была оплотом террористов. После чего часть батальонов «Красного отряда» была переброшена в провинцию Кунар, которая вскоре также была зачищена от боевиков ИГИЛ.

Конечно, рано говорить о полной победе над ИГИЛ в Афганистане.

Но и значительное снижение террористической активности позволяет движению «Талибан» налаживать экономические связи с зарубежными партнерами и организовывать деловые поездки в эту страну.

Поэтому и Россия, действуя на опережение, может в экономическом плане войти в Афганистан раньше других, официально признав движение «Талибан» в качестве легитимного афганского правительства.

До этого было много факторов, которые заставляли наших предпринимателей действовать с осторожностью в Афганистане, в том числе и опасение преследований за оправдание и финансирование терроризма.

Исключив талибов из террористических списков, Москва может ускорить реализацию экономических проектов в Афганистане, начать абсолютно законные, а не «серые» инвестиции.