Территория на юге Тихого океана размером чуть меньше Армении стала яблоком раздора между Францией и Азербайджаном. Речь идет о Новой Каледонии.

Иван Шилов ИА Регнум

Франция присоединила к себе архипелаг в середине XIX века, а распад колониальной системы в ХХ веке обошел его стороной. Если Сенегал, Алжир, Кот-д’Ивуар и десятки других стран получили независимость от Парижа и управляются собственными политиками, то президентом новокаледонцев остаётся Эмманюэль Макрон.

Три попытки референдума о независимости оказались неудачными. В 1987 году за суверенитет проголосовало меньше 2% населения, а в 2020 году против независимости выступали всё еще больше половины избирателей. Третий референдум получился еще более успешным для метрополии: 95% жителей отказались отделяться от Парижа. Вот, правда, явка на нём составила лишь 44%.

Здесь и зарыта мина замедленного действия.

Дело в том, что почти половина населения Новой Каледонии — местные меланезийцы и канаки. Именно они участвуют в протестах и беспорядках с мая 2024 года. Поводом к митингам стал законопроект, позволяющий новоприбывшим мигрантам по истечении 10 лет проживания участвовать в голосованиях на местных выборах. Такие изменения ставят автохтонное население, борющееся за независимость, в ущемленное положение.

Для подавления протестов Макрон уже направил дополнительный воинский контингент, но беспорядки на французской территории наносят дополнительный имиджевый удар по Парижу. Ведь тренд последних лет — Францию выгоняют из очередной бывшей колонии, где в один ряд с Мали уже встали Габон, Буркина-Фасо, Сенегал и Нигер. А теперь еще и остров в Тихом океане.

Самое обидное для Франции — не то, что их гонят как бывших колониалистов, а то, что на их место заходят китайцы, русские и турки.

Буквально на днях новоизбранный премьер Сенегала допустил вывод французских военных из страны. Этот процесс недавно завершили в соседнем Нигере, где попутно решили выгнать и других натовских «союзников» в лице США. А пока американцы готовятся вывести свои войска из Нигера, там, по данным Пентагона, появились российские военные, и причем разместились недалеко от американского военного персонала, вызвав тревогу относительного того, а не будут ли русские изучать боевую технику армии США.

Наряду с Россией в Нигер спешит и Эрдоган. В африканской стране уже развернуты подразделения сирийских оппозиционных групп под кураторством Анкары. В частности, речь идет о ЧВК «Султан Мурад», «Сулейман-шах» и «Аль-Хамза». Они будут помогать новым властям проводить контртеррористических операции. Турция заходит в регион на мусульманской солидарности, Россия — как продолжатель СССР, главного борца против империализма.

Еще за два года до начала СВО, когда отношения Парижа и Москвы были еще нормальными, Макрон в интервью панафриканскому журналу Jeanе Afrique жаловался на попытку Кремля выдавить его страну из бывших колоний.

«На протяжении десятилетий у нас были очень институциональные отношения с Африкой, включая действующих глав государств и зарекомендовавшие себя компании. При этом определенное место заняла обида. Но также есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде», — сказал он, добавив: »Не надо быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией».

После Второй карабахской войны и начала поддержки Францией ВСУ маски были сброшены. Турция и Россия, не стесняясь антифранцузской риторики, заходят на Черный континент. К каждому из двух игроков у Макрона свои претензии.

Турция ему не нравится из-за Средиземноморья, так как она оттеснила французов в Ливии. Россия — конкурент в Восточной Европе, на которую Париж со времен Речи Посполитой пытался проецировать свое влияние. И первая, и вторая не устраивают Францию на Кавказе. Макрон как-то даже обвинил Анкару и Москву в том, что они в сговоре с Баку оказывают давление на Ереван.

Проблема французского президента в том, что он не может смириться с окончанием не только классического колониализма, но и крахом его неоколониальных форм.

В вышеупомянутом интервью он с гордостью говорил, что даже после крушения империи Париж всё равно сохранил влияние на многие бывшие колонии. Спустя четыре года ситуация изменилась в корне. Путин, кстати, недавно признался, что Макрон обижен на Россию именно из-за Африки.

Возможно, на Россию и такую достаточно мощную страну, как Турция, и есть смысл обижаться. Но французский МИД уже цепляется за любого, кто хоть как-то выражает симпатию борцам за независимость.

Поэтому после активизации протестов в Новой Каледонии глава МВД Франции Жеральд Дарманен набросился обвинениями на Азербайджан. Как он сообщил 17 мая, Азербайджан вместе с Китаем и Россией вмешивается в дела архипелага. «Это не фантазия. Это реальность», — подчеркнул министр.

В качестве улики французское правительство использовало фото азербайджанских флагов, появившихся на митингах сепаратистов. Их винят в связях с Баку.

Flashpic/Global Look Press Ильхам Алиев

Со своей стороны азербайджанские власти своего участия в событиях не признают.

«Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения. Мы опровергаем любую связь между лидерами борьбы за свободу в Каледонии и Азербайджаном», — заявил представитель МИДа Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Мотивы Парижа в отношении Баку понятны. Терять колонию в стратегически важном тихоокеанском регионе, где США и их союзники ведут смертельную борьбу с Китаем, французы не хотят. Ведь каждая такая потеря чревата новой — Мали и Нигер не дадут соврать.

С другой стороны, у Франции остался зуб на Ильхама Алиева.

Азербайджанский президент смог уничтожить Минскую группу ОБСЕ и, игнорируя бурные протесты французского парламента, взял под контроль Карабах. Французские политики и мэры очень старались помочь Армении и армянам Карабаха, но Алиев обнулил их усилия. При этом Макрон пытается взять реванш в самой Армении, выдавливая оттуда Россию.

Если смотреть с колокольни Ильхама Алиева, то ослабление проармянской Франции в любой форме — крайне выгодный ход. На дипломатическом уровне в последние годы идет фактически война Парижа и Баку.

То в Азербайджане задерживают французского шпиона, то азербайджанского посла вызывают в МИД Франции, то еще что-то. Официальный Баку не может простить угроз Парижа в период Второй карабахской войны. Алиев и его министры вслух говорят о проармянских действиях французского парламента, признавшего независимость Карабаха, и правительства, постоянно твердящего о геноциде армян и отправляющего Армении новые партии тяжелого вооружения.

Чисто с точки зрения имиджа Алиеву невыгодно ассоциировать свою страну с каледонийскими сепаратистами, так как он сам три десятка лет вел борьбу за территориальную целостность своей страны. В то же время он выступает одним из лидеров антиколониального движения.

В 2019 году Азербайджан стал председателем Движения неприсоединения, и в 2022 году его члены продлили мандат Баку еще на год. Кроме того, у Алиева есть свой клуб: в 2023 году он создал Бакинскую инициативную группу. В нее входят участники из разных французских территорий, стремящихся к суверенитету. 16 мая этого года группа повторно выразила солидарность канакам в Новой Каледонии за их «справедливую борьбу за независимость».

При всем уважении к растущему Азербайджану, который громко заявил о себе в мире после того, как в качестве одной из немногих стран смог вернуть утраченные территории, Баку не обладает большими возможностями в мягкой силе.

Он не может тягаться в этом деле с ЕС, США, КНР, Россией и Турцией. Так что вешать отделение Новой Каледонии на Алиева — абсурдно и глупо. При этом если учесть, что заинтересованных в дестабилизации французской территории немало (и Россия с Турцией в их числе), то Азербайджан с удовольствием внес бы свою небольшую лепту в это дело, лишь бы навредить проармянской Франции.

Будет это отряд из сотни хакеров, взламывающих французские сервера, — будут использовать это. Найдут еще столько же пользователей, пишущих антифранцузские посты, — в оборот возьмут их. Французские источники не недооценивают роль Баку. Со ссылкой на правительство они говорят о «довольно масштабной кампании, в ходе которой было создано около 4000 постов», нацеленных на разжигание насилия и недоверия.

Одним словом, оказать влияние на протесты в Новой Каледонии, используя нефтедоллары и дистанционные интернет-технологии, Баку в состоянии. И мотивация Алиева в связи с антиазербайджанской политикой Макрона выглядит вполне обоснованной.

Однако сепаратизм на территории бывшей Французской империи — общемировой тренд, и для его продвижения есть куда более крупные «рыбы», чем Азербайджан. В то же время ради собственной информационной войны Макрон будет прибегать к любым средствам, в том числе и к очернению правительства Алиева, ответственного, по его мнению, за этнические чистки армян.