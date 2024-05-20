Симферополь, 20 мая, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Руководство Республики Крым оценит ущерб, который был нанесен в результате обстрелов со стороны Вооружённых Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель республиканского Государственного совета Владимир Константинов.

РИА Новости

По его словам, принципиальная позиция властей республики — получить от киевского режима компенсацию за весь нанесённый украинскими войсками ущерб в Крыму. Константинов добавил, что систематические попытки атаковать регион говорит о правильности стратегии по взысканию ущерба с украинской стороны.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счёт был оплачен», — приводят слова Константинова «Известия».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 мая ВСУ также предприняли попытку совершить террористическую атаку в районе Севастополя. Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки никто не пострадал, осколки одной из сбитых ракет повредили два частных дома и автомобиль. В ночь на 17 мая ВС России отразили массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров, уничтожив десятки дронов и шесть плавсредств.

В ночь с 18 на 19 мая глава Севастополя Михаил Развожаев написал, что в Севастополе задействовали силы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения ракетной атаки. После он проинформировал, что повреждений гражданской инфраструктуры в городе на зафиксировали.

Иски Республики Крым к властям Украины приближают Россию к признанию киевского режима террористической организацией. Такое мнение высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Вместе с тем сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит 5 трлн рублей, заявлял ранее Константинов.