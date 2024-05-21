В последние дни в соцсетях появилось много видео с кадрами практически пустых рынков, магазинов, улиц и площадей украинских городов, напоминающими времена тотальных карантинных мер в начале эпидемии COVID-19.

Иван Шилов ИА Регнум

Но причина, из-за которой украинцы массово прячутся по домам, представляет собой значительно большую угрозу для жизни, чем пандемия, — на Украине с 18 мая вступили в действие новые правила мобилизации. И принятие этого сверхжёсткого закона нанесло мощный удар по экономике Украины: многие отрасли оказались на грани полной остановки.

Ещё в начале 2024 года, когда нынешние правила находились на стадии проекта, Европейская бизнес-ассоциация Украины выступила с тревожным обращением, в котором предупреждала о негативных последствиях в случае ужесточения законодательства в отношении военнообязанных.

«Предложенные в законопроектах нормы могут привести к росту количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец прошлого года оценивается, по данным опроса ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный)», — заявили в ассоциации, которая настоятельно просила пересмотреть законопроект.

Однако к этим мудрым словам никто не прислушался, и наступившие перемены уже превзошли все негативные ожидания, поскольку даже предприятия фактически превращены в филиалы ТЦК (и отчасти полиции).

На работу как в армию

Согласно нормам закона, работодатели должны вести военный учет сотрудников и сверять данные о военнообязанных с уполномоченным органом, а также сообщать об изменениях в штатном расписании.

Теперь запрещено принимать в штат работников без обновлённых военно-учетных документов (что должны сделать все военнообязанные в течение 60 дней начиная с 18 мая). За нарушение этой нормы руководители предприятий будут привлекаться к административной ответственности и платить крупные штрафы. Причём штрафы будут начисляться за каждого неправильно оформленного сотрудника, что в итоге может вылиться в миллионные суммы.

Кроме того, получив распоряжение ТЦК, фирма должна не просто уведомить человека о вызове в военкомат, издав соответствующий приказ, но и «обеспечить прибытие».

Значительно усложнилась ситуация и с бронированием сотрудников от мобилизации.

Критерии для отнесения предприятий к перечню тех, у кого есть такая возможность, сформулированы весьма своеобразно. Так, нужно соответствовать не менее чем трём (из шести возможных) позициям, среди которых фигурируют и высокие суммы уплаченных налогов, и размер зарплат не ниже средних по региону, и включение компании в перечень критически важных.

Для всех предприятий действует общее правило — забронировать они могут не более 50% военнообязанных сотрудников, а сама бронь предоставляется на полгода, после чего её нужно пересматривать.

В конечном итоге решение, кому можно сохранить трудовой коллектив, а кому нет, остаётся на усмотрение чиновников из профильных министерств и Генштаба ВСУ. В условиях, когда это во многом означает, продолжит ли тот или иной бизнес свою деятельность или потеряет рабочую силу и прекратит существование, можно только представить, о каких масштабах взяток за попадание в заветные списки может идти речь.

Как следствие, по Украине последние месяцы один за другим вспыхивают скандалы с «критически важными предприятиями», имеющими право на бронь: то курьерских служб, то букмекерских контор, то передвижного цирка. А в перечень видов, стратегически важных для экономики страны, попали, например, издание компьютерных игр и даже разведение верблюдов.

Тем же, кто не попал в компанию счастливчиков к цирковым клоунам (очевидно, близких по духу нынешней власти, выходцам из шоу «95 квартал») и верблюдоводам, приходится туго.

Одними из первых попали под каток международные автоперевозчики. Большинство водителей в таких компаниях не имеют брони, а те, кто до недавних пор мог выезжать за границу, был внесен в специальную систему «Шлях». Но в последние месяцы, даже до ужесточения, участились случаи, когда дальнобойщиков на блокпостах по дороге к границе снимали прямо с рейса и везли в военкомат «для уточнения данных». После чего некоторым тут же вручали повестки.

Из-за этого число желающих ехать в рейсы становилось все меньше. А из тех, кто всё же поехал, многие после выезда за границу теперь оставляют фуру на парковке, сбрасывают директору геолокацию и сообщают о своём заочном увольнении.

С 18 мая получили право проверять военно-учетные документы у тех, кто выезжает по системе «Шлях», ещё и пограничники. Фактически это означает, что теперь каждый водитель-дальнобойщик, не имеющий брони, гарантированно получит повестку и имеет все шансы вместо поездки в Польшу или Германию очутиться где-нибудь под Волчанском.

В результате именно перевозчики стали одними из первых, кто попытался устроить бунт против нового закона о мобилизации: 18 мая они вывели на трассу Киев — Одесса сотни фур и частично перекрыли дорогу. Ведь даже если кто-то и может получить бронь, то сначала должен обновить учётные данные в ТЦК. И случаи, когда в итоге оказались в армии, становятся массовыми. «Реальный кейс: десять водителей пошли обновить данные, из них только двое вернулось, остальных загребли, пять уже в учебке», — говорит глава общественного объединения «SAVЕФОП» Сергей Доротич.

Катастрофа для всех

О катастрофических последствиях таких действий для украинской экономики начинают писать уже и ведущие западные СМИ. Так, в Financial Times на днях опубликована статья, в которой говорится об угрозе, нависшей над крупнейшим на Украине производителем стали Arcelor Mittal в Кривом Роге (бывший комбинат «Криворожсталь»).

«Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим здесь о существовании компании», — говорит Мауро Лонгобардо, исполнительный директор завода.

По его словам, с начала войны из 18 тысяч работников ушли в армию уже 3500, а после вступления в силу нового закона их количество вырастет ещё больше.

Из-за этого завод уже вынужденно сократил производство, а дальше ситуация будет становиться только хуже. И речь идёт о крупнейшем металлургическом предприятии Украины, производящем нужную в том числе и для военного производства сталь. Принадлежащем к тому же огромной и влиятельной западной корпорации (почему и появилась статья в Financial Times).

Если же говорить о малом и среднем бизнесе, то там ситуация и вовсе становится безнадёжной.

Владелец небольшой сети автосервисов в Киеве Александр рассказывает ИА Регнум:

«В нашей фирме все работают официально, по трудовым книжкам. За последние месяцы мобилизовали шесть наших автомехаников, один уже погиб. Никто из тех, кого приглашаю на работу им на замену, не хочет оформляться официально, боятся. Работать уже почти некому, поэтому два своих помещения вынужден был сдать в аренду — их взяли ребята, которые вообще нигде и никак не оформлены, работают за «наличку». У меня теперь осталась только одна своя СТО, где ещё работают три сотрудника. Никакой брони я на них оформить не могу, и недавно двое из них сказали, что будут увольняться, чтобы не попасть под мобилизацию. На этом мой бизнес, скорее всего, и закончится».

Юрий, индивидуальный предприниматель, занимающийся поставкой и монтажом фильтров для воды, добавляет, что таким, как он, в принципе нельзя оформить бронь.

«Каждый раз, когда я выезжаю куда-то к клиенту, еду, морально готовясь, что могу уже не вернуться. Подписан и обязательно читаю перед выездом группы в Телеграме, в которых пишут о том, где сейчас стоят ТЦКшники и вручают повестки. Стараюсь ездить обходными дорогами, переулками, где они встречаются реже. Несколько раз в итоге не доезжал до клиентов, возвращался с полдороги. И всё равно два раза останавливали, но я юридически уже был подкован, знал, что по закону насильно забрать в ТЦК не могли, включал сразу камеру на телефоне, «качал права», и удавалось отбиться. Теперь вообще не знаю, что буду делать — понимаю, что рано или поздно попадусь, а с новым законом уже не отвертишься никак. А работать удалённо не могу — фильтры удалённо не поставишь», — сетует он.

Впрочем, и у тех, кто работает удалённо, тоже возникают проблемы — неделями и месяцами сидеть дома, вообще не выходя на улицу, мало кому удаётся. А выход на улицу превращается в очень опасную лотерею.

Украинский IT-бизнесмен Тарас Филатов сообщает, как военкомы мобилизуют квалифицированных айтишников. По словам Филатова, прямо на улице сотрудники ТЦК забрали его сотрудника — 50-летнего доктора наук.

«Принимают просто на улице, домой заехать что-то взять, тем более как-то передать дела по работе нельзя. Когда принимают, там есть опция «отбиться» — много случаев, что люди убегают или отбиваются, и тогда от них переключаются на тех, кто легче. Наш сотрудник порядочный и вежливый человек, он поехал с ними, как сказали. Но многие другие убегают или отбиваются, и получается, что здесь немного снова какое-то дикое поле. Сразу везут на ВЛК, которое проводится за десять минут по принципу «две руки две ноги — здоровый». Следующий день везут в учебку, там он должен быть один месяц», — пишет Филатов.

Бизнесмен добавляет, что получение брони для небольших компаний «очень сложно и долго». Поэтому им нужно будет «отдавать бизнес под крышу крупной компании, имеющей госзаказ». А это практически закрытие, подарить кому-то годы работы вместе с командой.

Кроме того, ситуация бьёт по потребительскому рынку: уволившиеся, оставшиеся без денег и сидящие по домам люди перестают покупать многие товары и услуги. Пустые рынки и магазины тому наглядное свидетельство. А вследствие первых двух причин резко сокращается количество налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты. Налоги не будут платить как закрывшиеся предприятия, так и уволившиеся или полностью ушедшие «в тень» работники.

Любой ценой стремясь набрать «пушечное мясо» для трещащего по швам фронта, режим Зеленского устроил в результате идеальный шторм для хилой и без того украинской экономики. И шторм этот она вряд ли сможет пережить.