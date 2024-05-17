15 мая в СМИ появились сообщения о предотвращении некоего заговора в Турции. Целью заговора объявлено свержение президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Но подробностей этого события известно очень мало. Так что же там действительно произошло?

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган

Известно то, что о заговоре Эрдогана предупредил его младший партнёр по коалиции, глава националистической партии MHP Девлет Бахчели. Нитки заговора ведут в МВД, где накануне произошли аресты трёх сотрудников, якобы связанных с некоей мафиозной группой криминального авторитета Айхана Бора Каплана.

Сам Каплан сидит в тюрьме по двум громким обвинениям. По информации оппозиционных СМИ, Каплан когда-то сотрудничал с бывшим главой МВД Сулейманом Сойлу. Мол, во время попытки госпереворота в 2016 году Сойлу позвонил Каплану и попросил его прийти на помощь президенту. Мафиозный лидер собрал людей с оружием и прибыл к зданию телеканала TRT.

Сам Каплан на этот раз не играл главной роли.

Burhan Ozbilici / AP/TASS Девлет Бахчели и Реджеп Таийп Эрдоган

Вся шумиха по поводу заговора, как написала газета Hurriyet, началась с ареста Сердара Сертчелика, одного из главных свидетелей в рамках дела против Каплана. Сам Сертчелик тоже обвинялся в причастности к ОПГ. В отличие от Капана, Сертчелику удалось бежать из страны, и, оказавшись на свободе, он рассказал, что высокопоставленные члены Департамента полиции по борьбе с ОПГ добивались от него показаний против бывших и действующих членов правительства из партии Эрдогана AKP и MHP.

Против кого именно из чиновников выбивали показания, так и неизвестно, но СМИ указывают на имя Сойлу и тот эпизод кооперации между ним и Капланом во время попытки военного путча. Показания, которые пытались получить упомянутые высокопоставленные силовики, затем должны были использоваться для подготовки переворота.

После свидетельств Сертчелика в МВД началась чистка.

Глава МВД Али Ерликая распорядился провести расследование в отношении заместителя начальника полиции Анкары по борьбе с организованной преступностью Мурата Челика, главы отдела по борьбе с организованной преступностью Керема Гёкай Онера и его заместителя Шевкета Демиркана.

Однако, как считает соратник Эрдогана Бахчели, одним-двумя арестами проблему не решить. «Налицо заговор, которого нельзя избежать, отстранив от должности нескольких начальников полиции», — сказал он.

Сам Эрдоган поговорил лично с Сойлу, чтобы узнать подробности, о которых публике неизвестно. А затем президент Турции в здании парламента бросил камень в огород Ерликаи, пригрозил без колебаний уволить тех людей в его команде, которые «неправильно понимают послание нации».

Что же это было на самом деле?

Если сравнить с предыдущими попытками свергнуть Эрдогана, то каких-то четких и решительных действий мы не видим.

В 2013 году в Турции прошли массовые митинги из-за недовольства вырубкой леса в парке Гези. В 2016 году военные взяли в руки оружие и атаковали государственные институты и стратегические объекты. А в этот раз идёт какая-то подковёрная игра. Информации очень мало.

Но, так или иначе, все три события Эрдоган и его сторонники называют попыткой госпереворота.

Как видно из вышеописанного, в деле замешаны сотрудники МВД и мафиозные кланы.

Пару лет назад интернет сотрясла история с показаниями одного из самых влиятельных турецких криминальных авторитетов. Седат Пекер выложил в сеть серию видео, дискредитирующих ближайшее окружение Эрдогана обвинениями в коррупции и связях с мафией.

Одним из основных объектов атаки стал вышеупомянутый экс-глава МВД Сулейман Сойлу. Пекер говорил, что Сойлу превратил муниципалитет Стамбула в «центр проституции», вовлекая в неё студенток.

Исходя из сообщений СМИ о связях Сойлу с Капланом, фигурирующем в деле о заговоре, заговорщики были нацелены именно на Сойлу. Он близок как к Бахчели, так как является националистом, так и Эрдогану. Одно время говорили, что Сойлу — преемник Эрдогана.

В сухом остатке, из крайне скудной информации о заговоре можно сделать вывод, что, скорее всего, в заговоре замешаны бюрократы из МВД, состоящие в тесных связях с ОПГ.

Насколько высок масштаб заговора и вероятен риск свержения Эрдогана, говорить рано.

Пока что получается, что глава МВД Ерликая сам смог предотвратить действия заговорщиков в собственном ведомстве. Но тот факт, что сообщения о них дошли до Эрдогана и он разразился гневными речами в парламенте, говорит о том, что ситуация крайне нестабильная.

Несмотря на внутренние интриги в турецкой власти и причастность ОПГ, нельзя сбрасывать со счетов и внешние факторы.

Если попытка госпереворота действительно была, то едва ли там обошлось без руки ЦРУ и западных агентов. План Джозефа Байдена по свержению Эрдогана никто не отменял.

До своего избрания американский президент хотел сделать это через выборы. Но на главных выборах «турецкий султан» по-прежнему побеждает.

Более того, он собирается изменить конституцию, которая мешает ему идти на новый президентский срок. Превратив Турцию обратно в парламентскую республику, Эрдоган сможет и дальше управлять в качестве премьера. Если, конечно, AKP не проиграет на следующих выборах в парламент.

Есть ли у США мотив свергнуть Эрдогана?

Есть. И это не только несовместимость руководства в Турции с демократическими представлениями партии Байдена. Помимо нарушения прав человека и ограничения демократии, США по-прежнему не устраивает, что эрдогановская Турция проводит самостоятельную внешнюю политику.

Эрдоган часто вставляет палки в колеса НАТО, блокируя вступление новых членов или ограничивая заход кораблей в Чёрное море. Он раздражает своими дружескими связями с Путиным и проектами с Россией.

И в-третьих, что сильно не подчеркивается, но не лишено логики — Эрдоган очень жёстко ведет себя по отношению к Израилю.

Турецкий президент не только сравнивает Нетаньяху с Гитлером, но и ввёл, в отличие от арабских стран, экономические санкции против Тель-Авива. Байден и сам недолюбливает Нетаньяху, но для глубинного государства Америки, по рукам и ногам повязанного с мощными еврейскими финансовыми группировками, Эрдоган — настоящий враг.

Хотя в последний год мы наблюдали смягчение отношений США и Турции, видимо, они вступили в очередной кризис. Не зря же Эрдоган то ли не поехал, то ли его не захотели принимать в Вашингтоне. Первый визит в США после избрания Байдена закончился скандалом.

Завершая эту историю, напомню, о двух фактах.

Один из фигурантов последнего заговора, точнее его жертв, Сулейман Сойлу был одним из главных противников США. Он постоянно критиковал Америку, говоря о всеобщей ненависти к ней. А Европу называл «вагоном в американском поезде». Во время теракта он отказался принять соболезнования Госдепа, сделанные так, «словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия».

И второй момент — в Турции накануне произвели арест более 500 гюленовцев. Фетхуллах Гюлен находится в США и считается Эрдоганом главным организатором попытки госпереворота 2016 года.

Виноватых на местах может быть много. Это могут быть ОПГ, гюленовцы, военные, чиновники, журналисты. Но на глобальном уровне свергнуть Эрдогана в состоянии только Соединённые Штаты.