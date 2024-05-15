«Робо, поди сюда!» — это были последние слова, которые премьер-министр Словакии Роберт Фицо услышал после выездного заседания правительства страны в городке Хандлова.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Оно проходило в городском доме культуры, и после заседания премьер вышел к людям, которые стояли рядом, чтобы пожать им руки. В это время и прозвучали, по разным свидетельствам, от трёх до пяти выстрелов.

Фицо был ранен в грудь и брюшную полость. Он начал падать, его подхватила охрана и усадила в машину. По сообщениям словацких СМИ, премьера отправили сначала в местную больницу, а потом санитарным вертолётом в госпиталь имени Рузвельта в городе Банска-Быстрица.

Стрелявший был задержан охраной и полицией, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Издание Denník N утверждает, что пистолет, из которого произведены выстрелы, находился в легальном владении.

Позже появились сообщения, что речь идёт о Юрае Цинтуле, члене Союза словацких писателей и основателе литературного клуба DÚHA в Левице. Цинтула — автор романа «Сообщение жертвы», повести о цыганах «Эфата» и трёх поэтических сборников. В одном из стихотворений речь идёт о победе автора над смертью.

Уже опубликованы первые признательные показания нападавшего. Пожилой литератор так объяснил свои действия: «Не согласен с политикой властей, которые ликвидировали независимость массмедиа».

По сообщению портала Pravda. sk, злоумышленник прогуливался возле дома культуры, и, когда премьер вышел, мужчина подошёл к собравшимся и неожиданно выстрелил в Фицо практически в упор.

По информации источника портала Pluska. sk, состояние премьер-министра Фицо очень тяжелое. «Он ранен в живот и руку. Но в настоящее время его жизнь вне опасности. Его собираются оперировать», — сообщил источник. Агентство Reuters со ссылкой на представителя госпиталя сообщило, что премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь и состояние стабилизировано.

Объявив о покушении на Роберта Фицо, вице-спикер парламента Любош Блага, соратник премьера по партии Smer-SD, закрыл заседание на неопределённое время. После этого раздались недовольные выкрики оппозиционеров, на что Блага многозначительно ответил: «Это ваша работа!»

На данный момент в Словакии публично не обсуждается возможное развитие событий в случае, если Фицо не выживет. СМИ дискутируют о том, кто станет исполняющим обязанности премьера в случае, когда сам глава правительства надолго потеряет работоспособность. По закону это должен быть один из вице-премьеров, решение о назначении которого принимает премьер.

В правительстве Словакии четыре вице-премьера. Одним из них является министр обороны Роберт Калиняк. Поскольку Калиняк принадлежат к той же партии, что и Фицо, вероятнее всего, именно он будет временно исполнять обязанности главы правительства.

Коалиционный партнёр Роберта Фицо, избранный президент Словакии Петер Пеллегрини (партия Hlas-SD), заявил, что покушение на премьер-министра представляет собой угрозу всему, что украшало словацкую демократию. «Я потрясен тем, к чему может привести ненависть к иным политическим взглядам. Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов выразить наше несогласие демократическим и законным путем», — заявил он.

Пеллегрини назвал это покушение беспрецедентной угрозой для словацкой демократии.

«Если мы будем выражать другие политические взгляды с оружием на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы вместе построили за 31 год словацкого суверенитета», — отметил политик, который 15 июня должен вступить в должность президента Словакии и сейчас срочно возвращается из-за границы.

Лидер ещё одной политической силы, входящей в правящую коалицию, Андрей Данко (Словацкая национальная партия, SNS) заявил, что произошедшее является началом «политической войны». Он сказал, что неминуемо последуют изменения в отношении СМИ и политиков бывшего правительства. «Я хочу сказать оппозиции заткнуться и уважать результаты выборов», — сказал Данко, добавив, что SNS поддерживает Роберта Фицо.

А его коллега по партии, вице-премьер Томаш Тараба написал в социальных сетях, что «у всей оппозиции руки в крови».

В свою очередь, все лидеры оппозиционных партий страны осудили покушение и пожелали Роберту Фицо скорейшего выздоровления. В частности, экс-кандидат в президенты Словакии от прозападной оппозиции Иван Корчок назвал нападение на премьер-министра неприемлемым актом насилия и призвал к сдержанности до тех пор, пока этот акт не будет расследован.

Представительство Еврокомиссии в Словакии также осудило покушение на Роберта Фицо. «Насилию нет места в нашем обществе», — говорится в его заявлении. Там отмечено, что «этот ужасающий акт представляет собой нападение не только на личность, но также на наши демократические ценности и принципы».

Напомним, ранее Фицо подвергался резкой критике со стороны Брюсселя за свою якобы «пророссийскую» позицию.

Состояла она, по мнению евробюрократов, в последовательной поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Словацкий глава правительства негативно оценивал позицию Евросоюза в этом вопросе, по его мнению, ЕС оказался не способен выступить с мирной инициативой.

«Мир должен быть на первом месте в европейской повестке дня, потому что ЕС был создан как мирный проект», — в частности отмечал он 2 мая на конференции «20 лет членства Словакии в ЕС — вызовы и возможности».

Другие слова политика в контексте произошедшего выглядят зловещим пророчеством.

По результатам победы его союзника на президентских выборах, который обошел в упорной борьбе прозападного кандидата, Роберт Фицо заявил, что в ближайшей перспективе ожидает от Брюсселя «мести за поражение Корчока».

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила «подлое нападение» на словацкого премьера. «Я решительно осуждаю подлое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее достояние. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей», — написала она на платформе X*.

Осудили попытку убийства премьера Словакии также лидеры других европейских стран и международных организаций.

Одним из первых на покушение отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я глубоко потрясен чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо», — написал венгерский лидер в X*, подчеркнув, что «молится о его здоровье и скорейшем выздоровлении». В ретвитах к этой публикации украинские пользователи оставляли характерные комментарии: «Ты следующий!»

Источник сербского издания «Вечерне новости» сообщил, что в «ближайшие два-три дня» Орбан и президент Сербии Александр Вучич могут посетить раненого словацкого премьера.

В экстренном обращении к народу действующий президент Словакии Зузана Чапутова повторила формулировку представительства ЕК о том, что «это нападение на личность, но также и нападение на демократию», призвала людей не делать поспешных выводов и прекратить «риторику ненависти». Она отметила, что полиция арестовала преступника и сообщит об этом в ближайшее время, и пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления.

Пока главная версия произошедшего состоит в том, что оно стало следствием волны ненависти, которую против Фицо нагнетает нынешняя оппозиция ещё со времён парламентской кампании в прошлом году.

Его обвиняли во всех смертных грехах — работе на Кремль, связях с мафией, причастности к убийству журналиста Яна Куцяка, коррупции… Ныне эти атаки вновь усилилась в связи с выборами в Европейский парламент, назначенными на начало июня.

«Это кульминация тех настроений, которые взращиваются в обществе. Это проявление ненависти, нападение не только на личность, но и нападение на премьер-министра, а также нападение на саму суть государственности», — заявил генпрокурор Словакии Марош Жилинка. Правоохранительные органы отреагируют на покушение бескомпромиссно и предпримут все действия, чтобы виновный был бескомпромиссно и справедливо наказан, сообщил генпрокурор в соцсети.

Подобного мнения придерживается и эксперт по вопросам безопасности, бывший директор Управления по защите должностных лиц и дипломатических миссий Юрай Забойник.

«Общество поляризовано, в нем появились люди, полные ненависти», — добавил он. Однако, по его словам, нападение могло иметь «несколько причин», но не уточнил их.

Официальная Москва после первых сообщений о покушении выдержала паузу. Это неудивительно, учитывая неголословные обвинения словацкого премьера в «пророссийскости» — Кремль не хочет создавать одному из немногих адекватных европейских политиков дополнительные проблемы.

Владимир Путин направил президенту Словакии телеграмму, в которой попросил передать Фицо «слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».

Куда менее дипломатично высказывается российское экспертное сообщество.

Философ Александр Дугин написал своём Telegram-канале, что «покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать». По мнению человека, семья которого стала жертвой террора, «не только киевские нацисты, но и сам современный глобалистский Запад — это террористическая организация, не знающая никаких правил». В связи с этим Дугин полагает, что «Россия должна предложить помощь словакам в расследовании этого омерзительного преступления, а может быть, и в возмездии. Чем маленькая Словакия может ответить глобалистскому террору?! А мы можем».

В свою очередь, российский публицист Сергей Мардан считает, что нынешнее покушение — это настоящий выстрел в Сараево. «Дальше может быть все что угодно, вплоть до ядерной эскалации» — отметил он в Telegram. И хотя Юрай Цинтула ничем не похож на Гаврилу Принципа, а Роберт Фицо — на эрцгерцога Франца-Фердинанда, спираль европейской истории зачастую бывает весьма необычной.