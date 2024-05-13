Израильская армия возвращается: в воскресенье её танки начали продвигаться в лагерь беженцев Джабалия в рамках нового наступления на севере сектора Газа. И началось это наступление спустя всего несколько месяцев после объявления об уничтожении ХАМАС в этом районе, параллельно с боевыми действиями на юге, в Рафахе.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед тем, как двинуть танки, Израиль совершил «ковровую бомбардировку» Джабалии, в результате чего многие палестинцы были убиты и ранены. Ударам ВВС ЦАХАЛ также подверглись Бейт-Лахия и собственно город Газа на севере сектора, а также район Дейр-эль-Балаха в его центральной части.

География ударов практически по всему сектору красноречиво указывает на сохраняющееся присутствие ХАМАС во всех этих районах. Как сообщают израильские источники, возможно в район Джабалии отправится 98-я дивизию «после перегруппировки ХАМАС в этой части сектора Газа». Таким термином обычно корректно оправдывается сохранение военного присутствия сил палестинского сопротивления там, где их быть не должно, так как они считались уничтоженными.

По данным израильтян, «в последние недели ЦАХАЛ обнаружил попытку ХАМАС вернуться к организованным действиям из Джабалии с накоплением живой силы и вооружений, и поэтому ЦАХАЛ намерен начать наступление на этот район» и »повторно демонтировать террористическую инфраструктуру, которая была там восстановлена».

В субботу утром израильская армия уведомила палестинцев на обширных территориях Джабалии об эвакуации. По разным оценкам, в настоящее время в этом районе по-прежнему проживает 100-150 тысяч человек. И это не первое «возвращение» на север сектора Газа, где согласно заявлениям израильского командования силы ХАМАС были уничтожены еще в ноябре прошлого года.

В марте ЦАХАЛ уже проводил повторное наступление на севере Газы. Тогда наиболее ожесточенные бои шли в районе больницы Аль-Шифа, которая стала убежищем для более чем 30 тыс. палестинских беженцев. В ходе боевых действий боевики ЦАХАЛ убили более 200 перемещенных лиц внутри больницы и 65 медицинских работников.

Неоднократное возобновление боевых действий в северных районах сектора, говорит о том, что и военная операция на самом юге, в Рафахе, вряд ли приведет к результатам, нужным правительству еврейского государства. Тем более, что это наступление началось вопреки давлению международного сообщества, включая и близких союзников Израиля.

Нетаньяху действует по Троцкому

В Рафахе находится более 1 млн. 450 тыс. палестинских беженцев и боевые действия здесь грозят привести к тысячам и тысячам новых жертв. Но и это не является сдерживающим фактором для главы военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он и сам старался как можно дольше воздерживаться от проведения этой военной кампании на юге. Премьер отлично отдает себе отчет в том, что те «последние 4 батальона ХАМАС», которые, по его словам, засели в Рафахе, так и не будут уничтожены.

Avi Ohayon Israel Gpo/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Всем уже очевидно, что они там никак не последние — их там значительно больше. И не только в Рафахе. А это значит, что операция будут продолжаться по сценарию севера Газы, когда израильская сторона заявит об уничтожении ХАМАС, но затем каждый раз будет вынуждена начинать новое наступление и бомбардировки, заявляя о «перегруппировках» противника. В реальности силы ХАМАС по-прежнему будут сохранять свое присутствие во всех районах сектора.

Это еще больше подрывает позиции Нетаньяху и показывает неспособность его режима добиваться задекларированных целей, наряду с полным провалом в ходе событий 7 октября 2023 года. Если полномасштабная операция не способна привести к полному разгрому ХАМАС, то для главы израильского кабинета ее было бы лучше вообще избегать.

Однако ограниченный масштаб боевых действий в целом устраивает Нетаньяху. Для него лучшим выходом из сложившегося тупика стало бы положение «ни войны, ни мира». Боевые действия, конечно, должны продолжаться, но это должны быть операции низкой интенсивности.

Такое положение дел позволит отсрочить тот самый «день после», когда боевые действия закончатся и премьер-министр Израиля может не только потерять свой пост, но и будет осужден по целому ряду уголовных дел.

Тактика «ни войны, ни мира», которой придерживается Нетаньяху, была бы абсолютно комфортна, если бы не многостороннее давление на его кабинет извне.

С одной стороны, он пытается противостоять американской администрации, которая настаивала на отказе от полномасштабного наступления на Рафах. С другой стороны, экстремисты из собственного правительства и ЦАХАЛ, наоборот призывают к массированному вторжению в этот район сектора Газа.

Наконец с третьей стороны звучат протесты семей заложников и их группы поддержки.

Они обвиняют Нетаньяху в нежелании правительства предпринимать меры по освобождению заложников любой ценой, как это было раньше, до событий 7 октября.

Gil Cohen Magen/Global Look Press Танки ЦАХАЛ

Ввиду невозможности по политическим мотивам заключить сделку с ХАМАС, которая подразумевала бы не только обмен заложниками, но и прекращения огня, израильский премьер 6 мая был вынужден отдать приказ о наступлении.

Нескольких месяцев переговоров при посредничестве Египта и Катара, которые то срывались, то снова возобновлялись, утратили смысл.

Примечательно, что перед началом операции в Рафахе ХАМАС принял предложение посредников по обмену заложниками и прекращению огня. Израилю нечем было на это возразить, поэтому в прессу была просто вброшена информация о том, что «ХАМАС принял какое-то другое предложение», а не то, которое показывали представителям Израиля.

США в заложниках

Соединенные Штаты в этой ситуации пытаются играть разве что роль «доброго полицейского», а отнюдь не миротворца, как их пытаются представить на Западе.

Конечно, президент Джо Байден заявлял, что США против военных операций в Рафахе. Однако, стоило Израилю начать вторжение в этот район, как в риторике США появились нюансы. Теперь американцы говорят, что выступают против «большой» или «крупной» операции Рафах, а не против операции как таковой.

Так, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил своему египетскому коллеге Самеху Шукри, что Вашингтон не поддерживает именно «крупное» наступление ЦАХАЛ в Рафахе или насильственное перемещение жителей Газы.

Показательно, что и в отчете администрации Байдена не содержится вывода о том, что Израиль нарушил условия использования американского оружия, в том числе и в связи с началом операции в Рафахе.

Поэтому Белый дом еще не принял окончательного решения по поставкам оружия в Израиль, которые были частично заморожены на прошлой неделе из-за опасений, что ЦАХАЛ будет вести операцию в Рафахе.

Об этом заявили и в администрации Байдена, добавив, что президент поручил своей команде «продолжать работать с Израилем, чтобы нанести окончательное поражение ХАМАС» и представил Тель-Авиву несколько альтернативных путей борьбы с этой организацией.

Ограниченная операция в Рафахе, вполне в интересах Нетаньяху, ведь ему не надо будет отчитываться о полном уничтожении ХАМАС. Поэтому и в своих комментариях израильские официальные лица предпочитают указывать на ограниченный характер наступления.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press Бойцы ХАМАС

Об этом, в частности, источник, знакомый с израильскими планами, сообщил CNN в первый день наступления. По его словам, вторжение в Рафах якобы направлено лишь на оказание давления на ХАМАС с целью достижения соглашения, которое приведет к прекращению огня и освобождению заложников.

Как уже говорилось, вариант такого соглашения уже был согласован ХАМАС, но проигнорирован Израилем ради ограниченной операции, которая удерживает Нетаньяху в комфортном балансировании между полноценным миром и большой войной.

За роль «доброго полицейского» и соучастника преступлений Нетаньяху, Байден подвергается давлению внутри США. У многих представителей американской администрации давно уже вызывает нескрываемое раздражение то, как Нетаньяху манипулирует позицией Белого дома, превращая Вашингтон из ведущего в ведомого.

Среди американских чиновников и дипломатов растут опасения того, что Белый дом все глубже втягивается в конфликт, поддаваясь на уловки главы израильского кабинета. Это происходит на фоне заявлений Байдена, о том, что его администрация не будет повторять ошибок своих предшественников и злоупотреблять «бесконечными военными развертываниями американских сил».

В американском истеблишменте все больше укореняется мнение о том, что следует пересмотреть союзнические отношения с Израилем и статус Тель-Авива как главного союзника Вашингтона. Нынешний характер американо-израильских связей уже нанес серьезные потери Соединенным Штатам в их ближневосточной политике.

Конечно, американские санкции в отношении отдельных подразделений ЦАХАЛ могут свидетельствовать о попытках купировать раздражение части американских элит.

Aaron Schwartz/Global Look Press Президент США Джо Байден

В частности, в ограничительные списки попал батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан. Однако это решение на самом деле никак не связано с событиями в Газе. Расследования деятельности экстремистов из этого батальона начались еще в 2022 году.

В то же время израильское лобби в американском сенате понимает, что США и Израиль давно уже в одной лодке и старается не допустить возбуждение уголовных дел против представителей еврейского государства.

Однако наибольшие опасения у Израиля вызывают дискуссии в США по поводу прекращения поставок некоторых видов боеприпасов для ЦАХАЛ.

Если нынешние ограничения во многом символические, то в дальнейшем противники израильского лобби в Соединенных Штатах могут протащить и более жесткое решение. Это вряд ли изменит расклад сил в битве за Газу, но может привести к пересмотру планов по началу военной операции на северной фронте, против сил «Хезболлы» в Южном Ливане.

Перспективы северного фронта

Очевидно, что, действуя в разных частях Газы, Нетаньяху держит в уме и будущую операцию на севере, против «Хезболлы».

После 7 октября произошло переосмысление угроз безопасности Израиля, а присутствие «Хезболлы» на юге Ливана становится постоянно занесённым мечом, который раньше или позже нанесет удар, куда более смертоносный чем октябрьский набег ХАМАС.

В связи с этом в руководстве Израиля и ЦАХАЛ убеждены в необходимости превентивного удара.

Конечно, будущая кампания в Ливане с еще большей силой может отрекошетить по самому Израилю. Тем не менее, она оставляет для Нетаньяху шанс на дальнейшее политическое выживание.

Но проблема в том, что непримиримая борьба с ХАМАС может привести к тому, что операция на севере будет поставлена под вопрос и это также понимают в руководстве Израиля.

«Курс действий, который выберет Нетаньяху, пока не ясен. Возможно, шаг Байдена (угрозы введения ограничений на поставки вооружений — прим. автора) даст ему повод объяснить своим соратникам, почему он не обеспечивает обещанную им полную победу. Временная приостановка поставок оружия в ВВС немного затруднит войну в секторе Газа, но более серьезная угроза состоит в том, что со временем это окажет пагубное влияние на готовность ЦАХАЛа к войне против «Хезболлы» в Ливане», — полагает Амос Харель, аналитик израильского издания «Гаарец».

Таким образом, после начала операции в Рафахе перспективы завершения ближневосточной войны стали еще более туманными. При этом возрастают перспективы ее перехода в фазу длительного перманентного противостояния без окончательного решения.